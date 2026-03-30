Loại quả ăn chơi bấy lâu lại chính là "kho báu" sức khỏe ít người tận dụng

Dinh dưỡng 30/03/2026 11:32

Trái me là một trong những nguyên liệu được dùng để chế biến nhiều món ăn, thức uống ngon miệng. Vị chua chua của loại trái cây này khiến không ít người mê mệt. Ngoài hương vị thơm ngon, dễ ăn, trái me còn mang đến vô số công dụng tích cực đến sức khỏe.

Me là một loại trái cây nhiệt đới và cây của nó có nguồn gốc từ các vùng nhiệt đới của châu Phi, cụ thể là Sudan. Nó phát triển ở nhiều vùng như Ấn Độ và Pakistan. Me có tên khoa học của là Tam meus indica. Cây thuộc loại cây thân bụi cỡ trung bình, lá thường xanh, quả phát triển thành vỏ. Quả có đặc điểm là dài, vỏ màu nâu. Bên trong vỏ quả có cùi dẻo, bùi và mọng nước.

Loại quả ăn chơi bấy lâu lại chính là 'kho báu' sức khỏe ít người tận dụng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tùy từng giống me mà chúng có vị khác nhau, từ chua cho đến ngọt và có mùi thơm. Nó có vị giống như quả chà là và quả chanh pha trộn với nhau, thường dùng quả me nấu canh chua. Với một vài người không thích chua, ăn quả me sẽ khiến hàm của họ bị ê. Với đặc điểm đó, me thường được sấy khô hoặc dùng làm gia vị nước sốt.

Công dung của quả me đối với sức khỏe 

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và điều trị táo bón hiệu quả

Quả me từ lâu đã nổi tiếng với vai trò là một loại thuốc nhuận tràng tự nhiên nhờ hàm lượng chất xơ hòa tan cao. Chất xơ giúp làm mềm phân, tăng cường nhu động ruột và tạo điều kiện cho hệ vi sinh vật có lợi phát triển, giúp quá trình đào thải chất thải diễn ra trơn tru hơn. Ngoài ra, các hợp chất acid tartaric có trong me còn giúp kích thích các đại tràng hoạt động, ngăn ngừa tình trạng đầy hơi và khó tiêu.

Loại quả ăn chơi bấy lâu lại chính là 'kho báu' sức khỏe ít người tận dụng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và kiểm soát cholesterol

Các nghiên cứu khoa học cho thấy quả me chứa các flavonoid và polyphenol có khả năng làm giảm lượng cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL) trong máu. Hàm lượng kali dồi dào trong quả me cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát huyết áp bằng cách giảm bớt áp lực lên các thành mạch máu. Nhờ đó, ăn me điều độ có thể giúp bạn phòng ngừa các nguy cơ về xơ vữa động mạch và đột quỵ.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Quả me chứa một loại hợp chất có khả năng ức chế enzyme alpha-amylase, một loại enzyme giúp cơ thể hấp thụ carbohydrate và đường. Bằng cách ngăn chặn sự hấp thụ đường quá nhanh vào máu, quả me giúp ổn định lượng đường huyết sau khi ăn, rất có lợi cho những người đang điều trị bệnh tiểu đường tuýp 2 hoặc người có nguy cơ cao mắc bệnh này.

Loại quả ăn chơi bấy lâu lại chính là 'kho báu' sức khỏe ít người tận dụng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thanh lọc gan và hỗ trợ giải độc cơ thể

Gan là cơ quan chịu trách nhiệm xử lý độc tố, và quả me có thể giúp quá trình này trở nên dễ dàng hơn nhờ các chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào gan. Các hợp chất trong me giúp làm giảm tình trạng tích tụ mỡ trong gan và thúc đẩy quá trình sản xuất mật, hỗ trợ gan hoạt động hiệu quả hơn trong việc thanh lọc cơ thể. Đây là lý do tại sao nước me thường được sử dụng như một loại đồ uống giải nhiệt và giải độc hiệu quả trong mùa hè.

Lưu ý cần biết khi sử dụng trái me

Trái me mặc dù có nhiều tác động tích cực đến sức khỏe nhưng không vì vậy mà bạn ăn quá nhiều. Với một vài đối tượng cụ thể, việc sử dụng trái me cần phải cẩn trọng. Cụ thể như:

Người huyết áp thấp không nên ăn nhiều: Ăn me được chứng minh là có khả năng làm giảm chỉ số huyết áp. Vì thế nếu đang bị huyết áp thấp thì bạn không nên ăn quá nhiều me. Bạn cần tham khảo qua ý kiến bác sĩ về việc bổ sung thực phẩm như me. 

Loại quả ăn chơi bấy lâu lại chính là 'kho báu' sức khỏe ít người tận dụng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Có khả năng tương tác với thuốc: Một số thành phần dưỡng chất trong me dễ tương tác với thuốc, ví dụ như thuốc Aspirin. Vì thế nếu đang dùng thuốc Aspirin thì bạn không nên ăn me. 

Tạm dừng ăn me trước hai tuần phẫu thuật: Nhằm hạn chế hiện tượng máu khó đông. 

Me, loại quả chua ngọt với những công dụng sức khỏe tuyệt vời ít ai ngờ

Me, loại quả chua ngọt với những công dụng sức khỏe tuyệt vời ít ai ngờ

Quả me, với hương vị chua ngọt đặc trưng, không chỉ là nguyên liệu quen thuộc trong ẩm thực mà còn là một loại "siêu thực phẩm" giàu dinh dưỡng. Chứa nhiều chất xơ, vitamin nhóm B, Vitamin C, Kali và Magie, me mang lại nhiều lợi ích đáng kinh ngạc cho sức khỏe tổng thể.

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