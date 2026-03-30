Sau 7 năm làm dâu ngoan hiền, một câu nói 'lỡ miệng' của mẹ chồng khiến tôi chết lặng muốn ly hôn ngay lập tức

Tâm sự Eva 30/03/2026 12:25

Cuộc sống hôn nhân với tôi không phải là điều gì quá đáng sợ như chia sẻ của các chị em khác thường thấy trên mạng xã hội. Tôi cưới chồng trong tâm thế đã tìm hiểu rất kỹ, rất cẩn thận về người sẽ cùng mình đầu ấp tay gối, cùng mình đi đến hết cuộc đời. Do đó, cuộc sống vợ chồng của chúng tôi lúc nào cũng yên bình, sóng gió thỉnh thoảng vẫn gợn lăn tăn nhưng tôi đều biết cách chèo lái con thuyền hôn nhân vượt qua.

Tôi thường rất tự tin khi nói chuyện với người khác về chồng của mình. Bởi tôi nghĩ rằng, tôi biết rõ về anh ấy, từng sợi tóc, từng ngóc ngách trong cuộc đời anh đều nằm trong lòng bàn tay tôi. Thế nhưng tôi đã vấp phải cú sốc quá lớn trong cuộc đời, đến nỗi tôi không biết mình có nên tiếp tục chung sống với chồng hay không.

Không hiểu vì lý do gì, mẹ chồng tôi quyết định thừa nhận rằng chồng tôi đã có một đời vợ, dù chỉ là sống cùng nhau chứ chưa danh chính ngôn thuận. Suốt 7 năm làm vợ, làm mẹ của hai con nhỏ, nhưng tôi thấy mình không khác gì một con bù nhìn trong nhà, khi mà cả gia đình, dòng họ nhà anh đều giấu tôi bí mật động trời này.

Bao nhiêu năm nay, tôi vẫn nghĩ mình có một người chồng hoàn hảo, không lừa vợ dối con. Tôi luôn cố gắng làm trọn đạo hiếu với bố mẹ chồng, làm trọn nghĩa vợ chồng với anh. Có thể chính điều này đã khiến mẹ chồng tôi áy náy, day dứt với tôi, cho nên bà mới quyết định nói ra để tôi được chọn lựa. Nhưng tôi biết chọn lựa gì đây? Làm sao tôi có thể để con mình chứng kiến cảnh bố mẹ đưa nhau ra tòa, chia nhà, chia con cái? Nhưng tôi lại càng không thể ngồi im mà nhìn chồng mình lừa dối mình suốt mấy năm trời. Rốt cuộc tôi không biết mình phải làm thế nào để giải quyết, hãy cho tôi lời khuyên!

Tranthi…@gmail.com

4 "VÙNG CẤM" phụ nữ khôn ngoan giữ kín như bưng: Điều thứ 3 là sai lầm mà 90% chị em vẫn mắc phải

4 "VÙNG CẤM" phụ nữ khôn ngoan giữ kín như bưng: Điều thứ 3 là sai lầm mà 90% chị em vẫn mắc phải

Người yêu cũ là một chương sách đã khép lại trong trái tim mỗi phụ nữ. Việc họ gặp lại cũng chỉ xuất phát từ mối quan hệ bạn bè, làm ăn hoặc đơn thuần chỉ là quan tâm đến nhau mà thôi.

Xem thêm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng mê điện thoại như "say bồ trẻ", tôi quyết định dứt khoát: Ra khỏi nhà hoặc bỏ máy xuống!

Chồng mê điện thoại như "say bồ trẻ", tôi quyết định dứt khoát: Ra khỏi nhà hoặc bỏ máy xuống!

4 "VÙNG CẤM" phụ nữ khôn ngoan giữ kín như bưng: Điều thứ 3 là sai lầm mà 90% chị em vẫn mắc phải

4 "VÙNG CẤM" phụ nữ khôn ngoan giữ kín như bưng: Điều thứ 3 là sai lầm mà 90% chị em vẫn mắc phải

Bỏ qua con trai và cháu đích tôn, ông nội để lại hết đất đai cho cháu gái, sự thật "ngã ngửa" sau tờ xét nghiệm ADN

Bỏ qua con trai và cháu đích tôn, ông nội để lại hết đất đai cho cháu gái, sự thật "ngã ngửa" sau tờ xét nghiệm ADN

Vô tình mở danh sách chặn trên Zalo của chồng, cô gái "sốc ngất" trước những tin nhắn từ người yêu "vui vẻ"

Vô tình mở danh sách chặn trên Zalo của chồng, cô gái "sốc ngất" trước những tin nhắn từ người yêu "vui vẻ"

Con gái đi học về kể nhà cô giáo có bạn "giống hệt con", tôi âm thầm theo dõi thì rụng rời khi biết bí mật của chồng

Con gái đi học về kể nhà cô giáo có bạn "giống hệt con", tôi âm thầm theo dõi thì rụng rời khi biết bí mật của chồng

Người yêu cũ đòi quay lại ngay giữa đám cưới bạn chung, tôi cười khẩy đáp một câu khiến anh ta "muối mặt" trước bàn dân thiên hạ

Người yêu cũ đòi quay lại ngay giữa đám cưới bạn chung, tôi cười khẩy đáp một câu khiến anh ta "muối mặt" trước bàn dân thiên hạ