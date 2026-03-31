'Vàng xanh' trong bếp Việt: Loại hạt rẻ tiền giúp thải độc, dưỡng da trắng mịn từ bên trong

Dinh dưỡng 31/03/2026 05:30

Đậu xanh là một loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của mỗi gia đình. Tuy nhiên, đậu xanh không chỉ góp phần tạo nên những món ăn ngon mà còn có nhiều tác dụng đối với sức khỏe của chúng ta.

Đậu xanh có nguồn gốc từ khu vực Nam Á và Trung Á, phân bổ chủ yếu ở các vùng nhiệt đới, đồng thời cũng rất phổ biến ở nước ta. Cây đậu xanh có khả năng thích ứng rộng với những vùng có điều kiện khắc nghiệt.

'Vàng xanh' trong bếp Việt: Loại hạt rẻ tiền giúp thải độc, dưỡng da trắng mịn từ bên trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đậu xanh có nhiều công dụng trong việc phòng ngừa các bệnh nguy hiểm, đồng thời giúp cải thiện hệ tiêu hóa, thậm chí còn có thể giúp giảm cân. Bài viết dưới đây sẽ trả lời câu hỏi đậu xanh có tác dụng gì, cũng như một số lưu ý khi sử dụng những loại thực phẩm này để giúp bạn bảo vệ sức khỏe tốt nhất.

Công dụng của đậu xanh đối với sức khỏe 

Nguồn dinh dưỡng dồi dào cho cơ thể

Đậu xanh cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu như tinh bột, chất xơ, protein, chất béo cùng các vitamin A, C, B1 và khoáng chất như canxi, phospho. Ngoài ra, các hợp chất như phosphatidylcholine hay phosphatidylethanolamine góp phần tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại tác nhân gây bệnh.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Hàm lượng chất xơ cao, đặc biệt là pectin - một dạng chất xơ hòa tan, giúp cải thiện hoạt động tiêu hóa. Bên cạnh đó, tinh bột kháng trong đậu xanh là nguồn “thức ăn” cho lợi khuẩn đường ruột, từ đó hỗ trợ tăng cường miễn dịch và giảm nguy cơ mắc bệnh ở đại tràng.

'Vàng xanh' trong bếp Việt: Loại hạt rẻ tiền giúp thải độc, dưỡng da trắng mịn từ bên trong - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thanh nhiệt, giải độc và chống sốc nhiệt

Với tính mát đặc trưng, đậu xanh thường được sử dụng trong các món ăn giải nhiệt ngày hè. Không chỉ giúp làm mát cơ thể, loại thực phẩm này còn có tác dụng chống viêm, hạn chế nguy cơ sốc nhiệt. Các chất chống oxy hóa như Vitexin và Isovitexin còn góp phần bảo vệ tế bào trước những tổn thương do nhiệt gây ra.

Tốt cho phụ nữ mang thai

Đậu xanh là nguồn cung cấp vitamin B9 (folate) quan trọng cho sự phát triển của thai nhi. Ngoài ra, hàm lượng sắt, chất xơ và protein dồi dào trong loại đậu này cũng giúp bổ sung những dưỡng chất mà phụ nữ mang thai thường thiếu hụt.

Giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính

Các hợp chất chống oxy hóa như flavonoid, axit phenolic hay axit caffeic trong đậu xanh có khả năng trung hòa gốc tự do, từ đó góp phần hạn chế nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch và ung thư.

Một số lưu ý khi sử dụng đậu xanh

Đậu xanh là thực phẩm lành tính, tuy nhiên nếu chế biến và ăn không đúng cách, không đúng thời điểm sẽ gây nhiều tác dụng phụ như:

'Vàng xanh' trong bếp Việt: Loại hạt rẻ tiền giúp thải độc, dưỡng da trắng mịn từ bên trong - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

  • Ăn đậu xanh khi bị tiêu chảy sẽ làm tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn.
  • Một số người có thể dị ứng với đậu xanh.
  • Trong đậu xanh có chứa lectin, chất này có thể gây ra một số vấn đề về sức khỏe như ợ hơi, khó tiêu, đầy bụng nếu tiêu thụ với số lượng lớn.
  • Không nên ăn đậu xanh khi đói để tránh hại dạ dày.
  • Không nên tiêu thụ quá nhiều, chỉ nên ăn 2 – 3 lần trong một tuần, đối với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ nên sử dụng một lượng nhỏ vào khẩu phần ăn.
  • Cần ngâm đậu xanh trước khi chế biến khoảng vài giờ để giảm thiểu lượng phylate có trong chúng.
  • Chất này cản trở hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng, ví dụ như calci.
