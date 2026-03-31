"Vàng xanh" trong bếp Việt: Loại hạt rẻ tiền giúp thải độc, dưỡng da trắng mịn từ bên trong

Dinh dưỡng 31/03/2026 05:30

Đậu xanh là một loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của mỗi gia đình. Tuy nhiên, đậu xanh không chỉ góp phần tạo nên những món ăn ngon mà còn có nhiều tác dụng đối với sức khỏe của chúng ta.

Đậu xanh có nguồn gốc từ khu vực Nam Á và Trung Á, phân bổ chủ yếu ở các vùng nhiệt đới, đồng thời cũng rất phổ biến ở nước ta. Cây đậu xanh có khả năng thích ứng rộng với những vùng có điều kiện khắc nghiệt.

'Vàng xanh' trong bếp Việt: Loại hạt rẻ tiền giúp thải độc, dưỡng da trắng mịn từ bên trong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đậu xanh có nhiều công dụng trong việc phòng ngừa các bệnh nguy hiểm, đồng thời giúp cải thiện hệ tiêu hóa, thậm chí còn có thể giúp giảm cân. Bài viết dưới đây sẽ trả lời câu hỏi đậu xanh có tác dụng gì, cũng như một số lưu ý khi sử dụng những loại thực phẩm này để giúp bạn bảo vệ sức khỏe tốt nhất.

Công dụng của đậu xanh đối với sức khỏe 

Nguồn dinh dưỡng dồi dào cho cơ thể

Đậu xanh cung cấp nhiều dưỡng chất thiết yếu như tinh bột, chất xơ, protein, chất béo cùng các vitamin A, C, B1 và khoáng chất như canxi, phospho. Ngoài ra, các hợp chất như phosphatidylcholine hay phosphatidylethanolamine góp phần tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại tác nhân gây bệnh.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Hàm lượng chất xơ cao, đặc biệt là pectin - một dạng chất xơ hòa tan, giúp cải thiện hoạt động tiêu hóa. Bên cạnh đó, tinh bột kháng trong đậu xanh là nguồn “thức ăn” cho lợi khuẩn đường ruột, từ đó hỗ trợ tăng cường miễn dịch và giảm nguy cơ mắc bệnh ở đại tràng.

'Vàng xanh' trong bếp Việt: Loại hạt rẻ tiền giúp thải độc, dưỡng da trắng mịn từ bên trong - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thanh nhiệt, giải độc và chống sốc nhiệt

Với tính mát đặc trưng, đậu xanh thường được sử dụng trong các món ăn giải nhiệt ngày hè. Không chỉ giúp làm mát cơ thể, loại thực phẩm này còn có tác dụng chống viêm, hạn chế nguy cơ sốc nhiệt. Các chất chống oxy hóa như Vitexin và Isovitexin còn góp phần bảo vệ tế bào trước những tổn thương do nhiệt gây ra.

Tốt cho phụ nữ mang thai

Đậu xanh là nguồn cung cấp vitamin B9 (folate) quan trọng cho sự phát triển của thai nhi. Ngoài ra, hàm lượng sắt, chất xơ và protein dồi dào trong loại đậu này cũng giúp bổ sung những dưỡng chất mà phụ nữ mang thai thường thiếu hụt.

Giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính

Các hợp chất chống oxy hóa như flavonoid, axit phenolic hay axit caffeic trong đậu xanh có khả năng trung hòa gốc tự do, từ đó góp phần hạn chế nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch và ung thư.

Một số lưu ý khi sử dụng đậu xanh

Đậu xanh là thực phẩm lành tính, tuy nhiên nếu chế biến và ăn không đúng cách, không đúng thời điểm sẽ gây nhiều tác dụng phụ như:

'Vàng xanh' trong bếp Việt: Loại hạt rẻ tiền giúp thải độc, dưỡng da trắng mịn từ bên trong - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

  • Ăn đậu xanh khi bị tiêu chảy sẽ làm tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn.
  • Một số người có thể dị ứng với đậu xanh.
  • Trong đậu xanh có chứa lectin, chất này có thể gây ra một số vấn đề về sức khỏe như ợ hơi, khó tiêu, đầy bụng nếu tiêu thụ với số lượng lớn.
  • Không nên ăn đậu xanh khi đói để tránh hại dạ dày.
  • Không nên tiêu thụ quá nhiều, chỉ nên ăn 2 – 3 lần trong một tuần, đối với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ nên sử dụng một lượng nhỏ vào khẩu phần ăn.
  • Cần ngâm đậu xanh trước khi chế biến khoảng vài giờ để giảm thiểu lượng phylate có trong chúng.
  • Chất này cản trở hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng, ví dụ như calci.
Cơ thể sẽ thay đổi ra sao nếu bạn duy trì thói quen uống nước đậu bắp mỗi ngày?

Cơ thể sẽ thay đổi ra sao nếu bạn duy trì thói quen uống nước đậu bắp mỗi ngày?

Đậu bắp, một nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp của nhiều gia đình, thường xuất hiện trong các món xào, canh, hay đơn giản là luộc ăn kèm như một món rau. Tuy nhiên, ít ai biết đến công dụng tuyệt vời của nước đậu bắp.

Xem thêm
Từ khóa:   đậu xanh công dụng của đậu xanh dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 23 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 5 giờ 53 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 23 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 8 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 33 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 8 giờ 53 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 9 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?