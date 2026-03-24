Sau 'Hiến ngư', Trần Phi Vũ và Vương Ảnh Lộ tái hợp trong phim điện ảnh mới

Sao quốc tế 24/03/2026 12:30

Trong “Hiến ngư”, Trần Phi Vũ vào vai Tư Mã Tiêu - một ma đầu lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng giàu tình cảm, trong khi Vương Ảnh Lộ hóa thân thành Liêu Đình Nhạn - cô gái có phần “phật hệ”, vô tư nhưng chân thành. Sự kết hợp giữa hai hình tượng đối lập “ma đầu si tình - đồ đệ ngây ngô” đã tạo nên phản ứng hóa học tự nhiên, giúp bộ phim ghi điểm với khán giả yêu thích dòng tiên hiệp.

Không chỉ dừng lại ở tạo hình đẹp mắt, cặp đôi còn được đánh giá cao nhờ diễn xuất ăn ý, mang lại nhiều phân đoạn cảm xúc. Chính vì vậy, việc họ tiếp tục đồng hành trong một dự án mới được xem là lợi thế lớn, khi cả hai không cần mất nhiều thời gian làm quen hay xây dựng tương tác từ đầu.

Dự án “Gặp mùa xuân” đánh dấu sự chuyển hướng rõ rệt về thể loại. Nếu “Hiến ngư” mang màu sắc huyền ảo, bi kịch trong bối cảnh cổ trang, thì “Gặp mùa xuân” lại là câu chuyện hiện đại, khai thác tâm lý và ký ức thanh xuân. Nội dung phim xoay quanh nhân vật Ngụy Thanh Việt (Trần Phi Vũ) - người mang theo nỗi ám ảnh kéo dài suốt 18 năm về cô bạn bút danh Giang Độ (Vương Ảnh Lộ).

Theo mạch truyện, một cuốn tạp chí cũ trở thành “chiếc chìa khóa” mở lại ký ức đã bị chôn vùi, đưa nhân vật chính bước vào hành trình tìm kiếm, đối diện với những tiếc nuối, bỏ lỡ trong quá khứ. Đây là mô-típ quen thuộc của dòng phim thanh xuân, nhưng được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn nhờ cách khai thác chiều sâu cảm xúc và yếu tố “BE” (kết thúc buồn) - xu hướng đang được khán giả trẻ quan tâm.

Việc chuyển từ cổ trang sang hiện đại cũng đặt ra thách thức cho cả hai diễn viên. Nếu trong “Hiến ngư”, họ gây ấn tượng nhờ tạo hình và không gian giả tưởng, thì ở “Gặp mùa xuân”, diễn xuất nội tâm và sự tiết chế cảm xúc sẽ đóng vai trò quyết định.

Với Trần Phi Vũ, đây là cơ hội để tiếp tục khẳng định khả năng ở dòng phim tâm lý, sau nhiều dự án thanh xuân trước đó. Trong khi đó, Vương Ảnh Lộ được kỳ vọng sẽ phát huy lợi thế hình ảnh nhẹ nhàng, phù hợp với những vai diễn giàu cảm xúc.

Dù dự án còn trong giai đoạn chuẩn bị và dự kiến ra mắt vào năm 2028, nhưng việc “tái hợp” của cặp đôi đã tạo hiệu ứng truyền thông tích cực. Nhiều ý kiến cho rằng thành công của “Gặp mùa xuân” không chỉ phụ thuộc vào danh tiếng từ “Hiến ngư”, mà còn nằm ở chất lượng kịch bản và cách kể chuyện.

Địch Lệ Nhiệt Ba khóa môi 'tình trẻ' Trần Phi Vũ khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Địch Lệ Nhiệt Ba khóa môi 'tình trẻ' Trần Phi Vũ khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Mới đây, cảnh hôn ngọt như mía lùi của Trần Phi Vũ và Địch Lệ Nhiệt Ba đã được chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút nhiều sự chú ý.

Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại màn ảnh cổ trang, phim đóng với Trần Phi Vũ chốt lịch phát sóng

Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại màn ảnh cổ trang, phim đóng với Trần Phi Vũ chốt lịch phát sóng

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ đẹp ma mị 'gây bão' cõi mạng, nhưng vẫn bị chê vì điều này

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ đẹp ma mị 'gây bão' cõi mạng, nhưng vẫn bị chê vì điều này

Địch Lệ Nhiệt Ba chiếm trọn 'spotlight' khi sánh đôi cùng 2 nam thần Trần Phi Vũ, Trần Tinh Húc

Địch Lệ Nhiệt Ba chiếm trọn 'spotlight' khi sánh đôi cùng 2 nam thần Trần Phi Vũ, Trần Tinh Húc

Vương Sở Nhiên là 'nữ chính lý tưởng' của Khó Dỗ Dành, sẽ 'nên duyên' cùng Trần Phi Vũ hay Tống Uy Long?

Vương Sở Nhiên là 'nữ chính lý tưởng' của Khó Dỗ Dành, sẽ 'nên duyên' cùng Trần Phi Vũ hay Tống Uy Long?

Cận kề ngày công chiếu, phim của Trần Phi Vũ và Châu Dã đứng trước nguy cơ bị 'cấm chiếu'

Cận kề ngày công chiếu, phim của Trần Phi Vũ và Châu Dã đứng trước nguy cơ bị 'cấm chiếu'

Chung Lệ Đề lên tiếng xin lỗi khi con gái đăng ảnh nhạy cảm

Chung Lệ Đề lên tiếng xin lỗi khi con gái đăng ảnh nhạy cảm

Xôn xao tin Địch Lệ Nhiệt Ba chấm dứt hợp tác với ê-kíp cũ sau 13 năm

Xôn xao tin Địch Lệ Nhiệt Ba chấm dứt hợp tác với ê-kíp cũ sau 13 năm

Tiết lộ tính cách thật gây bất ngờ của Tôn Lệ

Tiết lộ tính cách thật gây bất ngờ của Tôn Lệ

Phim điện ảnh 'Tiêu nhân' của Ngô Kinh lên kế hoạch quay phần 2

Phim điện ảnh 'Tiêu nhân' của Ngô Kinh lên kế hoạch quay phần 2

Trương Lăng Hách tiết lộ từng nặng 100kg, bị cô gái mình thích chê bai

Trương Lăng Hách tiết lộ từng nặng 100kg, bị cô gái mình thích chê bai

Danh tính nữ diễn viên gánh nợ hơn 130 tỷ đồng sau khi chồng qua đời

Danh tính nữ diễn viên gánh nợ hơn 130 tỷ đồng sau khi chồng qua đời