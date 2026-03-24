Sau 'Hiến ngư', Trần Phi Vũ và Vương Ảnh Lộ tái hợp trong phim điện ảnh mới

Không chỉ dừng lại ở tạo hình đẹp mắt, cặp đôi còn được đánh giá cao nhờ diễn xuất ăn ý, mang lại nhiều phân đoạn cảm xúc. Chính vì vậy, việc họ tiếp tục đồng hành trong một dự án mới được xem là lợi thế lớn, khi cả hai không cần mất nhiều thời gian làm quen hay xây dựng tương tác từ đầu.

Trong “Hiến ngư”, Trần Phi Vũ vào vai Tư Mã Tiêu - một ma đầu lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng giàu tình cảm, trong khi Vương Ảnh Lộ hóa thân thành Liêu Đình Nhạn - cô gái có phần “phật hệ”, vô tư nhưng chân thành. Sự kết hợp giữa hai hình tượng đối lập “ma đầu si tình - đồ đệ ngây ngô” đã tạo nên phản ứng hóa học tự nhiên, giúp bộ phim ghi điểm với khán giả yêu thích dòng tiên hiệp.

Dự án “Gặp mùa xuân” đánh dấu sự chuyển hướng rõ rệt về thể loại. Nếu “Hiến ngư” mang màu sắc huyền ảo, bi kịch trong bối cảnh cổ trang, thì “Gặp mùa xuân” lại là câu chuyện hiện đại, khai thác tâm lý và ký ức thanh xuân. Nội dung phim xoay quanh nhân vật Ngụy Thanh Việt (Trần Phi Vũ) - người mang theo nỗi ám ảnh kéo dài suốt 18 năm về cô bạn bút danh Giang Độ (Vương Ảnh Lộ).

Theo mạch truyện, một cuốn tạp chí cũ trở thành “chiếc chìa khóa” mở lại ký ức đã bị chôn vùi, đưa nhân vật chính bước vào hành trình tìm kiếm, đối diện với những tiếc nuối, bỏ lỡ trong quá khứ. Đây là mô-típ quen thuộc của dòng phim thanh xuân, nhưng được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn nhờ cách khai thác chiều sâu cảm xúc và yếu tố “BE” (kết thúc buồn) - xu hướng đang được khán giả trẻ quan tâm.

Việc chuyển từ cổ trang sang hiện đại cũng đặt ra thách thức cho cả hai diễn viên. Nếu trong “Hiến ngư”, họ gây ấn tượng nhờ tạo hình và không gian giả tưởng, thì ở “Gặp mùa xuân”, diễn xuất nội tâm và sự tiết chế cảm xúc sẽ đóng vai trò quyết định.

Với Trần Phi Vũ, đây là cơ hội để tiếp tục khẳng định khả năng ở dòng phim tâm lý, sau nhiều dự án thanh xuân trước đó. Trong khi đó, Vương Ảnh Lộ được kỳ vọng sẽ phát huy lợi thế hình ảnh nhẹ nhàng, phù hợp với những vai diễn giàu cảm xúc.

Dù dự án còn trong giai đoạn chuẩn bị và dự kiến ra mắt vào năm 2028, nhưng việc “tái hợp” của cặp đôi đã tạo hiệu ứng truyền thông tích cực. Nhiều ý kiến cho rằng thành công của “Gặp mùa xuân” không chỉ phụ thuộc vào danh tiếng từ “Hiến ngư”, mà còn nằm ở chất lượng kịch bản và cách kể chuyện.