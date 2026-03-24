Danh tính nữ diễn viên gánh nợ hơn 130 tỷ đồng sau khi chồng qua đời

Sao quốc tế 24/03/2026 07:00

Xuất hiện trong tập 35 chương trình Để lại làm gì?, Jung Sun Hee nghẹn ngào nhớ lại quãng thời gian suy sụp sau khi chồng là cố diễn viên Ahn Jae Hwan qua đời năm 2008. Cô cho biết tại tang lễ, bản thân ngất xỉu, phải tiêm thuốc vì tinh thần gần như sụp đổ.

Sau đó, nữ nghệ sĩ tiếp tục đối mặt với loạt tin đồn tiêu cực. “Mỗi khi thức dậy lại có người hỏi tôi đã đọc báo chưa. Hết chuyện này đến chuyện khác nổ ra, tôi không biết phải đối diện thế nào”, cô chia sẻ.

Không chỉ chịu cú sốc mất chồng, Jung Sun Hee còn phải gánh khoản nợ riêng khoảng 7,8 tỷ won (hơn 130 tỷ đồng) nhưng lại trở thành mục tiêu của nhiều bình luận ác ý.

Cô thừa nhận từng nghĩ sự nghiệp đã kết thúc. Đến năm 2012, Jung Sun Hee mới dần quay lại hoạt động với vai trò MC.

Jung Sun Hee kết hôn năm 2007. Tháng 8/2008, Ahn Jae Hwan được phát hiện tử vong trong ô tô do tự tử bằng khí độc. Truyền thông khi đó cho biết nam diễn viên gặp khó khăn tài chính nghiêm trọng sau thất bại kinh doanh, được cho là nguyên nhân dẫn đến bi kịch.

Jung Sun Hee sinh năm 1972 là diễn viên hài, MC và phát thanh viên radio nổi tiếng của Hàn Quốc, hoạt động từ đầu thập niên 1990. Cô bắt đầu được chú ý khi tham gia các chương trình hài của đài SBS và nhanh chóng ghi dấu ấn nhờ lối dẫn dắt duyên dáng, hài hước.

