Điền Hủ Ninh bị hạn chế hoạt động quảng cáo và phim ảnh vì bê bối tình cảm

Sao quốc tế 23/03/2026 15:09

Nguồn cơn bê bối của Điền Hủ Ninh thời gian gần đây bắt đầu từ việc hot girl mạng Cửu Thành Mỹ tố nam diễn viên lăng nhăng trong thời gian hai người hẹn hò. Thậm chí, theo Cửu Thành Mỹ, Điền Hủ Ninh đã có con với một cô gái khác.

Nam diễn viên Điền Hủ Ninh - người từng nổi lên năm ngoái nhờ phim đam mỹ - hiện đang vướng vào loạt tranh cãi như “đã có con”, “lăng nhăng”… Dù tuyên bố đã ủy quyền luật sư để khởi kiện người tung tin, nhưng sau cô gái được cho là bạn gái cũ của Điền Hủ Ninh - Cửu Thành Mỹ - liên tục tung bằng chứng tố cáo, sự việc ngày càng gây ồn ào. Hiện giới giải trí đang lan truyền tin tức Điền Hủ Ninh dần bị hạn chế hoạt động.

Theo nguồn tin, sau khi các hợp đồng thương mại hiện tại kết thúc, anh sẽ không nhận thêm quảng cáo mới; đồng thời năm nay cũng không vào đoàn quay phim. Ngoài ra, truyền thông chính thống cũng sẽ không hợp tác với anh.

Điền Hủ Ninh bị hạn chế hoạt động quảng cáo và phim ảnh vì bê bối tình cảm - Ảnh 1

Nguồn cơn bê bối của Điền Hủ Ninh thời gian gần đây bắt đầu từ việc hot girl mạng Cửu Thành Mỹ tố nam diễn viên lăng nhăng trong thời gian hai người hẹn hò. Thậm chí, theo Cửu Thành Mỹ, Điền Hủ Ninh đã có con với một cô gái khác.

Để chứng minh, Cửu Thành Mỹ đăng tải hàng loạt bằng chứng như tin nhắn, hình ảnh thân mật với Điền Hủ Ninh và bài đăng liên quan đến đứa trẻ.

Trong khi đó, phía nam diễn viên liên tục phủ nhận, khẳng định mình “độc thân, chưa kết hôn, chưa có con”.

Khi bị nghi ngờ bằng chứng là AI, Cửu Thành Mỹ tiếp tục tung thêm chứng cứ về việc hai người từng sống chung.

Theo truyền thông Trung Quốc, bê bối này khiến danh tiếng Điền Hủ Ninh bị ảnh hưởng mạnh mẽ, nam diễn viên được cho là không còn phù hợp với hình ảnh thần tượng, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ.

Điền Hủ Ninh bị hạn chế hoạt động quảng cáo và phim ảnh vì bê bối tình cảm - Ảnh 2

Trước áp lực dư luận, Điền Hủ Ninh vẫn tỏ ra “cứng rắn”. Trong buổi livestream ngày 20.3, anh thẳng thắn nói: “Mọi người cứ ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ thật tốt, những chuyện còn lại cứ để tôi lo. Tôi cảm thấy mình đã đi được đến ngày hôm nay thì cũng chẳng còn gì phải sợ nữa. Những điều cần nói, tôi cũng đã nói rồi.

Đôi khi thật ra không cần phải bận tâm đến những nguồn năng lượng tiêu cực vô nghĩa đó, cứ tập trung vào bản thân mình là được. Còn tôi, tôi sẽ giống như một chiếc lò xo - bên ngoài tác động lực càng lớn, thì tôi tin rằng một ngày nào đó mình sẽ bật lên càng cao”.

Cửu Thành Mỹ sau khi xem livestream cũng cho biết tạm thời sẽ không tung thêm bằng chứng, chờ phán quyết của tòa án rồi công bố.

Cô nói đã chuẩn bị tinh thần cho việc kiện tụng và cả khả năng phải bồi thường, đồng thời thừa nhận sẽ tận dụng “độ hot” từ vụ việc để livestream bán hàng sau khi mọi chuyện lắng xuống

Thư Kỳ từng từ chối lời mời ăn tối 'giá trị khủng' vì lý do này

Thư Kỳ từng từ chối lời mời ăn tối 'giá trị khủng' vì lý do này

Mới đây, đạo diễn Vương Tinh đăng một video trên mạng xã hội, chia sẻ về mối duyên với nữ diễn viên Thư Kỳ.

Xem thêm
Từ khóa:   Điền Hủ Ninh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Thư Kỳ từng từ chối lời mời ăn tối 'giá trị khủng' vì lý do này

Thư Kỳ từng từ chối lời mời ăn tối 'giá trị khủng' vì lý do này

Dương Tử tuyên bố sẽ khởi kiện khi bị giả mạo khuôn mặt bằng AI

Dương Tử tuyên bố sẽ khởi kiện khi bị giả mạo khuôn mặt bằng AI

Cái kết phim của Đàm Tùng Vận gây tranh cãi vì điều này

Cái kết phim của Đàm Tùng Vận gây tranh cãi vì điều này

Vương Nhất Bác bị 'cấm sóng' hơn 630 ngày vì chưa vào đoàn phim mới?

Vương Nhất Bác bị 'cấm sóng' hơn 630 ngày vì chưa vào đoàn phim mới?

Dương Tử muốn nghỉ ngơi, tìm cơ hội bứt phá ở tuổi ngoài 30

Dương Tử muốn nghỉ ngơi, tìm cơ hội bứt phá ở tuổi ngoài 30

Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại màn ảnh cổ trang, phim đóng với Trần Phi Vũ chốt lịch phát sóng

Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại màn ảnh cổ trang, phim đóng với Trần Phi Vũ chốt lịch phát sóng

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 16 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 7 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?