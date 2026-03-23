Điền Hủ Ninh bị hạn chế hoạt động quảng cáo và phim ảnh vì bê bối tình cảm

Sao quốc tế 23/03/2026 15:09

Nguồn cơn bê bối của Điền Hủ Ninh thời gian gần đây bắt đầu từ việc hot girl mạng Cửu Thành Mỹ tố nam diễn viên lăng nhăng trong thời gian hai người hẹn hò. Thậm chí, theo Cửu Thành Mỹ, Điền Hủ Ninh đã có con với một cô gái khác.

Nam diễn viên Điền Hủ Ninh - người từng nổi lên năm ngoái nhờ phim đam mỹ - hiện đang vướng vào loạt tranh cãi như “đã có con”, “lăng nhăng”… Dù tuyên bố đã ủy quyền luật sư để khởi kiện người tung tin, nhưng sau cô gái được cho là bạn gái cũ của Điền Hủ Ninh - Cửu Thành Mỹ - liên tục tung bằng chứng tố cáo, sự việc ngày càng gây ồn ào. Hiện giới giải trí đang lan truyền tin tức Điền Hủ Ninh dần bị hạn chế hoạt động.

Theo nguồn tin, sau khi các hợp đồng thương mại hiện tại kết thúc, anh sẽ không nhận thêm quảng cáo mới; đồng thời năm nay cũng không vào đoàn quay phim. Ngoài ra, truyền thông chính thống cũng sẽ không hợp tác với anh.

Để chứng minh, Cửu Thành Mỹ đăng tải hàng loạt bằng chứng như tin nhắn, hình ảnh thân mật với Điền Hủ Ninh và bài đăng liên quan đến đứa trẻ.

Trong khi đó, phía nam diễn viên liên tục phủ nhận, khẳng định mình “độc thân, chưa kết hôn, chưa có con”.

Khi bị nghi ngờ bằng chứng là AI, Cửu Thành Mỹ tiếp tục tung thêm chứng cứ về việc hai người từng sống chung.

Theo truyền thông Trung Quốc, bê bối này khiến danh tiếng Điền Hủ Ninh bị ảnh hưởng mạnh mẽ, nam diễn viên được cho là không còn phù hợp với hình ảnh thần tượng, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ.

Trước áp lực dư luận, Điền Hủ Ninh vẫn tỏ ra “cứng rắn”. Trong buổi livestream ngày 20.3, anh thẳng thắn nói: “Mọi người cứ ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ thật tốt, những chuyện còn lại cứ để tôi lo. Tôi cảm thấy mình đã đi được đến ngày hôm nay thì cũng chẳng còn gì phải sợ nữa. Những điều cần nói, tôi cũng đã nói rồi.

Đôi khi thật ra không cần phải bận tâm đến những nguồn năng lượng tiêu cực vô nghĩa đó, cứ tập trung vào bản thân mình là được. Còn tôi, tôi sẽ giống như một chiếc lò xo - bên ngoài tác động lực càng lớn, thì tôi tin rằng một ngày nào đó mình sẽ bật lên càng cao”.

Cửu Thành Mỹ sau khi xem livestream cũng cho biết tạm thời sẽ không tung thêm bằng chứng, chờ phán quyết của tòa án rồi công bố.

Cô nói đã chuẩn bị tinh thần cho việc kiện tụng và cả khả năng phải bồi thường, đồng thời thừa nhận sẽ tận dụng “độ hot” từ vụ việc để livestream bán hàng sau khi mọi chuyện lắng xuống

