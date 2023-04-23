Triệu Anh Tử 'thị phi' bậc nhất Cbiz, nay 'nên duyên' cùng nam diễn viên gầy gò khiến dân tình phát ngán

Sao quốc tế 23/04/2023 20:30

Mới đây, dự án phim ngôn tình, đấu đá thương trường mang tên Duyệt Hương Điềm Tâm đã làm lễ khai máy.

Vào ngày 21/4 vừa qua, dự án phim ngôn tình, đấu đá thương trường mang tên Duyệt Hương Điềm Tâm đã làm lễ khai máy. Tuy nhiên, điều khiến khán giả quan tâm nhất về sự kiện chính là ngoại hình, khí chất của nam diễn viên chính Ngạn Hi. Anh chàng nhanh chóng gây nên nhiều luồng tranh cãi khi xuất hiện cạnh nữ chính Triệu Anh Tử.

 

Cụ thể, nam chính Ngạn Hi được nhận xét là quá gầy, thiếu sức sống khi xuất hiện tại lễ khai máy. Hiện nay, làng phim ngôn tình từ hiện đại đến cổ trang xuất hiện nhiều nam chính thiếu sinh khí lại quá ốm yếu, chẳng hạn như La Vân Hi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Vì vậy, khán giả không khỏi thất vọng với vẻ ngoài của Ngạn Hi ở dự án mới, thậm chí bị đánh giá có phần "mảnh mai". So với trước đây, nhiều khán giả còn cảm thấy gương mặt của Ngạn Hi thiếu tự nhiên, có phần gượng gạo hơn trước.

Triệu Anh Tử 'thị phi' bậc nhất Cbiz, nay 'nên duyên' cùng nam diễn viên gầy gò khiến dân tình phát ngán - Ảnh 1Triệu Anh Tử 'thị phi' bậc nhất Cbiz, nay 'nên duyên' cùng nam diễn viên gầy gò khiến dân tình phát ngán - Ảnh 2Triệu Anh Tử 'thị phi' bậc nhất Cbiz, nay 'nên duyên' cùng nam diễn viên gầy gò khiến dân tình phát ngán - Ảnh 3

 

Mặt khác, nữ chính Triệu Anh Tử cũng là cái tên bị bàn tán không kém. Ngoại hình của cô đứng kế Ngạn Hi tạo nên sự chênh lệch lớn, ngoài ra còn bị nhận xét là "thô kệch". Chưa kể, Triệu Anh Tử vốn là cái tên có nhiều ồn ào, từng là nữ phụ "thị phi" khi đóng Lưu Ly Mỹ Nhân Sát và Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ, nhiều lần đăng bài "cọ nhiệt" cặp đôi chính.

Tuy chủ yếu là vai phụ, tài nguyên đóng phim dồi dào ở tuổi đời còn rất trẻ dấy lên tin Triệu Anh Tử có người "chống lưng". Báo chí đưa tin người đứng sau hào quang của Triệu Anh Tử là nhân vật tầm cỡ của đài Hồ Nam. Thời điểm đó, cô thậm chí được mệnh danh là "con cưng của Hồ Nam" vì được nhà đài lăng xê nhiệt tình. Không chỉ đem về tài nguyên phim ảnh, vị "kim chủ" còn xóa sạch mọi vết tích thời đi học của nữ diễn viên. Thời gian trước, từng có tài khoản nhận là bạn cấp ba của Triệu Anh Tử chỉ trích cô kiêu căng, chơi bời.

 

Triệu Anh Tử 'thị phi' bậc nhất Cbiz, nay 'nên duyên' cùng nam diễn viên gầy gò khiến dân tình phát ngán - Ảnh 4Triệu Anh Tử 'thị phi' bậc nhất Cbiz, nay 'nên duyên' cùng nam diễn viên gầy gò khiến dân tình phát ngán - Ảnh 5

 

Được đầu tư kinh phí hơn 20 triệu NDT (hơn 68 tỷ đồng), Duyệt Hương Điềm Tâm lấy đề tài tranh đấu thương trường lồng ghép tình yêu, khai thác lĩnh vực điều chế hương liệu. Triệu Anh Tử vào vai nữ chính - thiên kim tiểu thư của một gia tộc chế tạo hương liệu lâu đời. Cô sinh ra đã "ngậm thìa vàng", muốn sống cả đời trong nhung lụa nhưng một biến cố đã xảy ra. Mẹ cô qua đời khiến cho công thức làm hương gia truyền bị thất lạc. Nàng tiểu thư giờ đây phải đứng lên, mạnh mẽ tìm lại công thức đã mất, nhưng giữa chừng đã gặp lại thanh mai trúc mã năm xưa (do Ngạn Hi đóng). 

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Từ khóa:   Triệu Anh Tử Ngạn Hi sao hoa ngữ sao châu á Duyệt Hương Điềm Tâm

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