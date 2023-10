Triệu Anh Tử 'thị phi' bậc nhất Cbiz, nay 'nên duyên' cùng nam diễn viên gầy gò khiến dân tình phát ngán

Vào ngày 21/4 vừa qua, dự án phim ngôn tình, đấu đá thương trường mang tên Duyệt Hương Điềm Tâm đã làm lễ khai máy. Tuy nhiên, điều khiến khán giả quan tâm nhất về sự kiện chính là ngoại hình, khí chất của nam diễn viên chính Ngạn Hi. Anh chàng nhanh chóng gây nên nhiều luồng tranh cãi khi xuất hiện cạnh nữ chính Triệu Anh Tử.

Cụ thể, nam chính Ngạn Hi được nhận xét là quá gầy, thiếu sức sống khi xuất hiện tại lễ khai máy. Hiện nay, làng phim ngôn tình từ hiện đại đến cổ trang xuất hiện nhiều nam chính thiếu sinh khí lại quá ốm yếu, chẳng hạn như La Vân Hi trong Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Vì vậy, khán giả không khỏi thất vọng với vẻ ngoài của Ngạn Hi ở dự án mới, thậm chí bị đánh giá có phần "mảnh mai". So với trước đây, nhiều khán giả còn cảm thấy gương mặt của Ngạn Hi thiếu tự nhiên, có phần gượng gạo hơn trước.