Ăn dưa lưới có tốt không? 4 lợi ích tuyệt vời khiến ai cũng bất ngờ

Công dụng của quả dưa lưới

Giúp tăng cường hệ miễn dịch: Dưa lưới giàu vitamin C và vitamin A có chức năng làm tăng khả năng hệ miễn dịch bằng cách kích thích các tế bào bạch cầu trong cơ thể. Là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, vitamin C cũng có hiệu quả chống lại các gốc tự do trong cơ thể. Các gốc tự do này làm hư da và gây lão hóa sớm.