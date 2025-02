Những thực phẩm 'đại kỵ' với dưa chuột, ăn chung dễ rước ‘họa’ vào người

Ngoài ra, dưa chuột cũng là nguồn cung cấp vitamin C quan trọng. Một trái dưa chuột chứa đủ lượng vitamin C cần thiết cho cơ thể, đáp ứng khoảng 10% nhu cầu hàng ngày. Vitamin C không chỉ có tác dụng làm đẹp da mà còn giúp tăng cường sức kháng của cơ thể.

Tuy có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng nếu kết hợp sai cách dưa chuột với những thực phẩm dưới đây coi chừng rước họa vào thân.

Những thực phẩm không nên ăn cùng dưa chuột

Sữa (Đặc biệt là sữa chua): Dưa chuột có hàm lượng nước cao, khi kết hợp với sữa chua sẽ khiến món ăn này dễ bị tách nước và chảy nước. Điều này phá vỡ kết cấu kem mịn vốn có của sữa chua. Ngoài ra, dưa chuột cũng sẽ làm cho sữa chua bị vón cục, dẫn đến kết cấu kém hấp dẫn. Do đó với sữa chua, bạn nên kết hợp với thực phẩm như quả mọng, yến mạch.

Hoa quả giàu vitamin C: Như đã nói ở trên, trong dưa chuột có men phân giải vitamin C. Do đó, bạn cũng không nên kết hợp dưa chuột với hoa quả giàu vitamin C như chanh, quýt… Sự kết hợp này tuy không gây ảnh hưởng đến sức khoẻ nhưng sẽ khiến vitamin C không được hấp thụ trọn vẹn.

Cần tây: Cần tây cũng là loại thực phẩm chứa nhiều vitamin C, chính vì thế ăn dưa chuột với cần tây sẽ tạo điều kiện cho lượng enzyme trong loại quả này phá hủy hàm lượng vitamin C, làm giảm sự hấp thụ vitamin C của cơ thể.

Cải bó xôi: Cải bó xôi chứa nhiều sắt, axit folic. Trong đó, axit folic là chất không hòa tan sẽ chuyển hóa thành axit oxalat khi đi vào trong cơ thể. Ngoài ra, cải bó xôi cũng là loại rau giàu vitamin C. Nếu kết hợp dưa chuột, vitamin C sẽ bị phá hủy và làm giảm hoạt tính của thực phẩm. Ăn dưa chuột cùng cải bó xôi dễ dẫn tới khó tiêu.

Nấm: Nấm là thực phẩm chứa nhiều dinh dưỡng, giàu vitamin nhóm B, D… và chất xơ. Ăn nấm có thể giúp giải độc, loại bỏ chất béo giúp đẹp da và tim khỏe mạnh. Tuy nhiên, khi thường xuyên kết hợp nấm với dưa chuột không những làm giảm tác dụng của hai loại rau quả này mà ngược lại, còn gây hại cho sức khỏe.

Những người không nên ăn dưa chuột

Người đau dạ dày: Những ai có bệnh đau dạ dày, lúc đói không nên ăn dưa chuột, cơn đau sẽ nghiêm trọng hơn.

Thai phụ: Thai phụ ăn quá nhiều dưa chuột có thể gây ra một số tình trạng khó chịu như gây đầy hơi, khó tiêu, thậm chí bị đau bụng.

Người mắc bệnh thận: Trong dưa chuột chứa nhiều kali. Vì thế những người mắc bệnh thận, nếu ăn nhiều sẽ ảnh hưởng đến chức năng cũng như hoạt động bình thường của thận.