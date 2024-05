Dưa chuột rất dễ ngấm thuốc, quả bị đắng: Hướng dẫn bạn cách chọn như chuyên gia, ruột non, giòn, ngọt

- Hỗ trợ tim mạch

- Bổ sung kali

- Phục hồi thị giác

Lợi ích khi ăn dưa chuột. Ảnh: Internet

- Ngăn ngừa ung thư

- Giảm hôi miệng

- Giảm hôi miệng

- Tốt cho tiêu hoá

Mẹo chọn dưa chuột ngon

Theo Thời báo Văn học nghệ thuật, bạn hãy tận dụng các mẹo dưới đây để có thể lựa chọn được dưa chuột ngon:

- Khi đi chợ mua dưa chuột, bạn nên lựa chọn trái dưa leo thẳng, thon dài, thuôn đều tăm tắp, tuyệt đối không hoặc ít bị cong vẹo, có kích cỡ đều nhau. Loại trái như này thường sẽ đặc ruột, ít hạt và khi ăn sẽ giòn ngon ngọt hơn so với trái dưa ngắn và tròn.

Mẹo chọn dưa chuột ngon. Ảnh: Internet

Bạn lưu ý tuyệt đối tránh xa những trái dưa chuột có phần đầu to đuôi nhỏ, bị phình to ở giữa vì chúng thường sẽ là có ruột nhiều hạt, ít cùi, ăn sẽ không ngon và bị chát đắng.

- - Khi mua dưa chuột, bạn nên chú ý lớp vỏ ngoài của quả dưa. Những quả ngon thường có lớp phấn mỏng hoặc có những nốt sần sùi nhỏ đều bên ngoài. Đây là trái mới được thu hoạch, còn non và ít hạt, khi ăn rất thơm và ngọt.

Bạn cũng nên lựa những trái dưa leo có phần cuống, dưới đáy vẫn còn núm hoa chưa rụng, đây cũng là những trái còn tươi ngon và có vị ngọt, mùi thơm dễ chịu.

- Dưa chuột ngon thì phần vỏ sẽ có màu sắc đều nhau, không có các vết thâm hoặc màu ố vàng. Ngoài ra, vỏ dưa sẽ có màu xanh tươi sáng xen trắng nhạt trải đều từ đầu đến cuối quả dưa. Những quả này là tươi, mới hái, non và ngọt thơm.

Cách chọn dưa chuột ngon. Ảnh: Internet

- Bạn lưu ý đừng chọn những trái dưa leo có vệt ố vàng trên phần vỏ, đây là dấu hiệu của việc dưa bị héo do thu hoạch lâu rồi và có dấu hiệu bị hư, khi ăn sẽ không ngon và có vị đắng.

- Khi chọn mua dưa, bạn cần lưu ý chọn mua những quả có kích cỡ đều nhau, cầm vào có cảm giác chắc tay.

Đừng mua những quả quá nhỏ hoặc quá lớn, khi cầm thấy nhẹ tay vì thường bị xốp bên trong, ít nước và có vị đắng, khi ăn sẽ không ngon.

Lưu ý khi ăn dưa chuột

Theo Medlatec, dưới đây là những lưu ý khi sử dụng dưa chuột

- Hạn chế sử dụng cùng các nhóm thực phẩm như cà chua, cam, chanh, quýt, cần tây,... vì các men phân giải của dưa leo sẽ làm giảm hiệu quả hấp thụ vitamin C.

- Không nên sử dụng dưa leo cùng với nấm bởi vì không chỉ làm giảm tác dụng của dưa leo mà khi 2 thành phần này kết hợp lại có thể tạo ra độc tố.

- Cải bó xôi và dưa leo là 2 thành phần phổ biến trong các loại nước ép detox. Nguyên nhân do trong cải bó xôi rất giàu sắt, axit folic và vitamin C. Nếu kết hợp với dưa chuột thì vitamin C sẽ bị phá hủy, làm giảm hoạt tính vốn có của rau cải bó xôi. Ngoài ra, khi ăn 2 loại thực phẩm này cũng nhau cũng có thể gây ra tình trạng khó tiêu.

- Bên cạnh nhiều tác dụng của dưa leo với cơ thể nhưng nếu sử dụng quá nhiều thực phẩm này sẽ dễ dẫn đến tình trạng lợi tiểu. Điều này không chỉ gây bất tiện mà làm ảnh hưởng đến quá trình điện giải của cơ thể.

- Bệnh nhân đang điều trị các bệnh về thận cần hạn chế sử dụng dưa leo vì nếu dư lượng kali sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến thận và đồng thời ảnh hưởng tim mạch.

- Cơ địa nhạy cảm với thực phẩm họ nhà cây bí, bầu cần lưu ý khi ăn dưa leo để tránh dị ứng. Triệu chứng dị ứng thường gặp khi dùng dưa leo như ngứa môi, lưỡi, miệng và nghiêm trọng hơn là sưng và khó thở.

- Những người thường đầy bụng, khó tiêu cũng nên hạn chế sử dụng nhiều dưa leo trong bữa ăn và đặc biệt là phần ruột bên trong.