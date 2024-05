Mẹo xào thịt bò nhanh mềm, ngon trong 1 phút 30s nhờ chiêu này: Làm tới đâu ngon tới đó

Tác dụng của thịt bò. Ảnh: Internet

Sắt là yếu tố cần thiết cho quá trình tạo máu, thịt bò rất giàu chất sắt, ăn nhiều thịt bò có thể giúp điều trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt.

Kali trong thịt bò có tác dụng ngăn ngừa bệnh tật trên hệ tim mạch, mạch máu não và hệ tiết niệu. Magiê trong thịt bò có thể nâng cao hiệu quả đồng hóa insulin và góp phần điều trị bệnh tiểu đường.

Mẹo xào thịt bò ngon

Theo Thời báo văn học nghệ thuật, để món thịt bò xào ngon, không bị dai, đầu tiên đó chính là bạn cần chọn được miếng thịt ngon. Theo kinh nghiệm của các đầu bếp chuyên nghiệp, với món xào, bạn cần chọn phần thăn bò là phù hợp nhất . Khi đó, thịt sẽ ngọt mềm, không bị dai, màu sắc mắt. Ngoài ra, thịt phải tươi, tránh chọn những miếng có màu đỏ sẫm. Nếu chọn loại thịt có mỡ, nên ưu tiên những miếng thịt có mỡ màu vàng và cứng, tuyệt đối không lấy mỡ mềm vì sẽ rất dai.

Để khử mùi hôi, sau khi mua về, bạn cần rửa sạch thịt bò với nước muối và gừng đập dập, sau đó lấy khăn giấy thấm khô rồi mới thái. Lưu ý, bạn cần phải thái thật mỏng, thái càng dày càng dai.

Cách xào thịt bò ngon.

Với thịt tươi ngon, bạn chỉ cần ướp chúng với chút hạt nêm, nước tương và một vài nhánh tỏi đập dập cùng hạt tiêu xay. Cho thêm một thìa dầu ăn sau đó trộn đều rồi để khoảng 30 phút sẽ giúp miếng thịt mềm và ngon. Bạn không nên cho nhiều nước mắm hay muối trong khi ướp vì sẽ khiến thịt bò bị chảy nước khiến cho khi xào dễ khô, cứng.

Nhớ thật kỹ là với món thịt bò xào, bạn không được cho dầu vào chảo cũng như không cho thịt vào khi chảo chưa nóng. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ không xào bò bằng dầu được làm nóng như các món xào bình thường mà sẽ tận dụng phần dầu ăn đã được ướp trong thịt từ trước.

Lưu ý khi ăn thịt bò

Theo VnExpress dẫn tin từ Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới, mỗi người không nên ăn quá ba phần thịt bò mỗi tuần (khoảng 510 g). Thực phẩm này là một nguồn protein, vitamin và khoáng chất tốt trong chế độ ăn uống. Tuy nhiên, việc ăn quá nhiều thịt bò có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và mức cholesterol trong máu.

Ăn nhiều thịt chế biến sẵn như thịt xông khói và thịt nguội có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày và đại trực tràng. Các loại thịt đỏ đã qua chế biến cũng có hàm lượng natri và chất bảo quản cao hơn.

Làm nóng thịt ở nhiệt độ cao có thể dẫn đến việc sản xuất các hợp chất gây ung thư. Khi nướng thịt trên than ở nhiệt độ 500-600 độ C, những giọt mỡ chảy xuống than hồng hình thành các phân tử hydrocarbon thơm đa vòng (PAH), là những chất gây ung thư. Trong lò, ở nhiệt độ 80-100 độ C, chất creatin trong thịt sẽ trở thành amin thơm dị vòng. Chất này khi vào tới gan sẽ biến thành chất độc, tạo ra nguy cơ gây bệnh.

Lưu ý khi chế biến thịt bò.

Các loại thịt nạc như thịt gà và cá có liên quan đến nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính thấp hơn vì những loại protein này có ít axit béo bão hòa và cholesterol. Nhiều loại cá có thể góp phần ngăn ngừa bệnh tim vì giàu axit béo omega-3.

Tiêu thụ thường xuyên axit béo omega-3 có thể giúp giảm mức chất béo trung tính trong máu. Theo các nghiên cứu, những người ăn cá hai lần một tuần hoặc bổ sung dầu cá có nguy cơ mắc bệnh tim, mức cholesterol thấp hơn.

Các nghiên cứu cho thấy thịt bò ăn cỏ tốt cho sức khỏe hơn thịt bò nuôi theo cách thông thường vì nó chứa nhiều omega-3, ít mỡ, một số loại vitamin nhất định.