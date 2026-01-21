Vui mừng khi được chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, nhưng rồi lại 'điếng người' với lời chúc lạ

Tâm sự Eva 21/01/2026 13:15

Bình thường tính chồng tôi khô khan lắm. Anh chẳng bao giờ làm những điều lãng mạn. Thậm chí sinh nhật vợ và đồng nghiệp công ty trùng ngày, anh chỉ nhớ bạn ở công ty. Còn tôi thì đợi cả tối chẳng thấy chồng chúc dù chỉ một lời.

Tôi buồn quá mọi người ạ. Lấy chồng 7 năm, lần đầu được tặng một món quà quý giá. Không ngờ cuối cùng lại đắng chát nhận ra mình cũng chỉ là người dư thừa.

Chồng tôi là giám đốc một công ty nội thất. Mặc dù có thu nhập cao, nhưng công việc của anh rất bận rộn, gần như cả tháng chẳng có ngày nào là ngày nghỉ. Tôi là phụ nữ nhưng cáng đáng hết việc nhà, đến cái bóng đèn bị hỏng, tôi cũng biết phải thay thế nào. Chưa kể mỗi lần gia đình có công việc, tôi cũng phải đứng ra gánh vác như trụ cột trong nhà.

Bình thường tính chồng tôi khô khan lắm. Anh chẳng bao giờ làm những điều lãng mạn. Thậm chí sinh nhật vợ và đồng nghiệp công ty trùng ngày, anh chỉ nhớ bạn ở công ty. Còn tôi thì đợi cả tối chẳng thấy chồng chúc dù chỉ một lời.

Vui mừng khi được chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, nhưng rồi lại 'điếng người' với lời chúc lạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thi thoảng tôi có giận hờn trách cứ, chồng cũng ậm ờ cho qua. Vậy mà hôm vừa rồi, sau chuyến công tác trở về, chồng tôi lại có thái độ khác hẳn trước đây. Anh chủ động nấu cơm cho cả nhà, còn nói từ nay sẽ quan tâm tôi hơn.

Sáng hôm sau, chồng tôi ngủ dậy muộn nên vội vã đến công ty. Có lẽ vì không để ý nên anh đã đánh rơi một hộp quà. Tôi nghĩ đó là quà chồng mua để kỷ niệm ngày cưới, vì đằng nào chúng tôi cũng sắp đến ngày kỷ niệm. Tính tò mò nổi lên, tôi đã mở hộp quà ra.

Bên trong có một tấm thiệp và hộp nhẫn. Chiếc nhẫn ấy vừa khít tay tôi, đã vậy còn đính viên kim cương, trên tag ghi giá hơn 100 triệu. Tôi lâng lâng vui sướng rồi mở thiệp ra đọc. Không ngờ ngay dòng đầu tiên đã chao đảo. Chồng tôi gọi người ấy là Lan (tên của tôi là My). Anh còn nói sắp tới ngày kỷ niệm họ yêu nhau 3 tháng.

Đau lòng quá mọi người ạ, chẳng gì đau khổ hơn việc biết chồng ngoại tình. Sau một hồi vật vã, tôi gấp tấm thiệp rồi cất nhẫn vào hộp, xem như chưa biết gì. Buổi tối về nhà, chồng tôi lùng sục một hồi, thấy chiếc hộp rơi dưới chân giường, có lẽ anh cảm thấy nhẹ nhõm lắm. Còn tôi cứ đắn đo mãi, tôi nên nhắm mắt cho qua rồi từ từ kéo chồng về hay làm to chuyện này đây?

 

 

 

Lần đầu ra mắt nhà người yêu đã bị coi thường, tôi bình thản gọi ngay tài xế làm điều này

Lần đầu ra mắt nhà người yêu đã bị coi thường, tôi bình thản gọi ngay tài xế làm điều này

“Ôi con trai anh chị cũng trẻ trung đẹp trai, còn làm công ty nước ngoài, sao lại chọn một đứa vừa già vừa xấu thế kia? Tôi thấy anh chị nên xem lại đi, hay con bé này có ý đồ gì?”.

Xem thêm
Từ khóa:   Phụ nữ yêu hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Lâm Tâm Như gây tranh cãi khi để mặt mộc ở tuổi U50

Lâm Tâm Như gây tranh cãi khi để mặt mộc ở tuổi U50

Sao quốc tế 16 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (22/1-23/1), 3 con giáp hiền lành hưởng trọn tài lộc, tiền bạc về tay tới tấp, một bước trở thành đại gia giàu sụ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (22/1-23/1), 3 con giáp hiền lành hưởng trọn tài lộc, tiền bạc về tay tới tấp, một bước trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Danh tính người phụ nữ liên tiếp sập bẫy lừa đảo, mất hơn 8 tỷ đồng

Danh tính người phụ nữ liên tiếp sập bẫy lừa đảo, mất hơn 8 tỷ đồng

Đời sống 39 phút trước
Thành Nghị thành lập phòng làm việc độc lập với 100% vốn cá nhân

Thành Nghị thành lập phòng làm việc độc lập với 100% vốn cá nhân

Sao quốc tế 56 phút trước
Uống thuốc an thần của người lớn, 3 em nhỏ loạn tri giác và co giật

Uống thuốc an thần của người lớn, 3 em nhỏ loạn tri giác và co giật

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 22/1/2026, ý trời đã định, 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền của song đôi, dĩ hòa vi quý, giàu sang ngút trời

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 22/1/2026, ý trời đã định, 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền của song đôi, dĩ hòa vi quý, giàu sang ngút trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Vui mừng khi được chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, nhưng rồi lại 'điếng người' với lời chúc lạ

Vui mừng khi được chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, nhưng rồi lại 'điếng người' với lời chúc lạ

Tâm sự Eva 1 giờ 40 phút trước
Chồng chê vợ quê mùa, vài năm sau mới nhận ra điều không ngờ trong một hoàn cảnh éo le

Chồng chê vợ quê mùa, vài năm sau mới nhận ra điều không ngờ trong một hoàn cảnh éo le

Tâm sự Eva 1 giờ 40 phút trước
Lấy nhau 3 năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong ngăn bàn phòng ngủ

Lấy nhau 3 năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong ngăn bàn phòng ngủ

Tâm sự Eva 1 giờ 40 phút trước
Lưu Hiểu Khánh U80 đóng Võ Tắc Thiên 16 tuổi gây tranh cãi

Lưu Hiểu Khánh U80 đóng Võ Tắc Thiên 16 tuổi gây tranh cãi

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại người mẹ, vùi lấp bé gái 6 tuổi

Lời khai 'lạnh người' của kẻ sát hại người mẹ, vùi lấp bé gái 6 tuổi

NÓNG: Thu hồi, tiêu huỷ loạt dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

NÓNG: Thu hồi, tiêu huỷ loạt dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy toàn quốc kem rửa mặt Acnes

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy toàn quốc kem rửa mặt Acnes

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng chê vợ quê mùa, vài năm sau mới nhận ra điều không ngờ trong một hoàn cảnh éo le

Chồng chê vợ quê mùa, vài năm sau mới nhận ra điều không ngờ trong một hoàn cảnh éo le

Lấy nhau 3 năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong ngăn bàn phòng ngủ

Lấy nhau 3 năm chưa có con, chồng đi khắp nơi chạy chữa mà không biết bí mật lớn nhất nằm trong ngăn bàn phòng ngủ

Lần đầu ra mắt nhà người yêu đã bị coi thường, tôi bình thản gọi ngay tài xế làm điều này

Lần đầu ra mắt nhà người yêu đã bị coi thường, tôi bình thản gọi ngay tài xế làm điều này

Vui mừng khi được chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, nhưng rồi lại 'điếng người' với lời chúc lạ lùng

Vui mừng khi được chồng tặng nhẫn kim cương giá trăm triệu, nhưng rồi lại 'điếng người' với lời chúc lạ lùng

Sang nhà chị gái ở nhờ vài ngày, hằng đêm tôi sốc trước hành động lạ của ông anh rể giàu có

Sang nhà chị gái ở nhờ vài ngày, hằng đêm tôi sốc trước hành động lạ của ông anh rể giàu có

Sau 1 năm ly hôn, vợ cũ đột ngột gõ cửa nhà tôi lúc nửa đêm, vừa nhìn thấy diện mạo cô ấy tôi sốc ngất

Sau 1 năm ly hôn, vợ cũ đột ngột gõ cửa nhà tôi lúc nửa đêm, vừa nhìn thấy diện mạo cô ấy tôi sốc ngất