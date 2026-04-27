Xe khách chở 25 người lao xuống vực sâu 100 m, 2 người tử vong, 6 người bị thương

Đời sống 27/04/2026 10:10

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại hiện trường, 6 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Mai Châu, tỉnh Phú Thọ. Xe ô tô khách bị hư hỏng nặng.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, chiều 26/4, lực lượng chức năng đang nỗ lực cứu chữa những nạn nhân bị thương và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ xe khách BKS 29B-170.xx chở 25 người bị lật tại xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Xe khách chở 25 người lao xuống vực sâu 100 m, 2 người tử vong, 6 người bị thương - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày hôm nay (26/4), xe khách mang BKS 29B-170.xx, chở 25 người lưu thông theo hướng từ phường Kim Liên (TP Hà Nội) đi xã Vân Hồ (Sơn La) bị lật tại km 04+200 tuyến đường liên bản Niên- Nà Bai (thuộc địa phận xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La).

Theo thông tin VNExpress, Lãnh đạo địa phương cho biết một người tử vong tại chỗ, một người trọng thương tử vong sau đó tại cơ sở y tế. 6 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Mai Châu, tỉnh Phú Thọ.

Xe khách chở 25 người lao xuống vực sâu 100 m, 2 người tử vong, 6 người bị thương - Ảnh 2
Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 6 người bị thương. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Tại hiện trường, xe nằm ngang sườn đồi, sát mương nước. Người dân địa phương phá kính đưa các nạn nhân ra ngoài. Thời điểm xảy ra tai nạn trời không mưa.

Cảnh sát giao thông, cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng công an địa phương nhanh chóng có mặt, tổ chức cứu nạn, phân luồng giao thông.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thông tin mới vụ lật xe khách ở Tam Đảo: Bé 5 tuổi đã qua nguy kịch sau 15 ngày điều trị tích cực

Thông tin mới vụ lật xe khách ở Tam Đảo: Bé 5 tuổi đã qua nguy kịch sau 15 ngày điều trị tích cực

Bệnh nhi được xác định chấn thương sọ não, máu tụ ngoài màng cứng nhỏ vùng thái dương trái, xuất huyết dưới nhện; chấn thương ngực, đụng dập phổi hai bên; chấn thương bụng, đụng dập mạch mạc treo.

Xem thêm
Từ khóa:   lật xe khách tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 3 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 4 giờ 4 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 5 giờ 4 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 5 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong