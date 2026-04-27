Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại hiện trường, 6 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Mai Châu, tỉnh Phú Thọ. Xe ô tô khách bị hư hỏng nặng.
Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, chiều 26/4, lực lượng chức năng đang nỗ lực cứu chữa những nạn nhân bị thương và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ xe khách BKS 29B-170.xx chở 25 người bị lật tại xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày hôm nay (26/4), xe khách mang BKS 29B-170.xx, chở 25 người lưu thông theo hướng từ phường Kim Liên (TP Hà Nội) đi xã Vân Hồ (Sơn La) bị lật tại km 04+200 tuyến đường liên bản Niên- Nà Bai (thuộc địa phận xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La).
Theo thông tin VNExpress, Lãnh đạo địa phương cho biết một người tử vong tại chỗ, một người trọng thương tử vong sau đó tại cơ sở y tế. 6 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Mai Châu, tỉnh Phú Thọ.
Tại hiện trường, xe nằm ngang sườn đồi, sát mương nước. Người dân địa phương phá kính đưa các nạn nhân ra ngoài. Thời điểm xảy ra tai nạn trời không mưa.
Cảnh sát giao thông, cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng công an địa phương nhanh chóng có mặt, tổ chức cứu nạn, phân luồng giao thông.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, làm rõ.