Thông tin mới vụ lật xe khách ở Tam Đảo: Bé 5 tuổi đã qua nguy kịch sau 15 ngày điều trị tích cực

Đời sống 13/04/2026 09:47

Bệnh nhi được xác định chấn thương sọ não, máu tụ ngoài màng cứng nhỏ vùng thái dương trái, xuất huyết dưới nhện; chấn thương ngực, đụng dập phổi hai bên; chấn thương bụng, đụng dập mạch mạc treo.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 13/4, Bệnh viện Việt Đức thông tin, bé trai 5 tuổi bị đa chấn thương nguy kịch đã dần hồi phục sau 15 ngày điều trị tích cực. Bé là một trong những nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo.

PGS.TS Lưu Quang Thuỳ, Giám đốc Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa; Trưởng khoa Hồi sức tích cực 2 cho biết, ngày 29/3, bệnh nhi được chuyển đến trong tình trạng đa chấn thương nặng.

Bệnh nhi được xác định chấn thương sọ não, máu tụ ngoài màng cứng nhỏ vùng thái dương trái, xuất huyết dưới nhện; chấn thương ngực, đụng dập phổi hai bên; chấn thương bụng, đụng dập mạch mạc treo.

Thông tin mới vụ lật xe khách ở Tam Đảo: Bé 5 tuổi đã qua nguy kịch sau 15 ngày điều trị tích cực - Ảnh 1
Bé trai 5 tuổi bị đa chấn thương nguy kịch đã dần hồi phục sau 15 ngày điều trị tích cực. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Khi nhập viện, bệnh nhi được đánh giá rất nặng. Các bác sĩ đã nhanh chóng thăm khám, làm xét nghiệm để chẩn đoán và chỉ định phẫu thuật thăm dò ổ bụng cấp cứu, khâu cầm máu mạch mạc treo. Sau đó, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực 2, Trung tâm Gây mê và Hồi sức ngoại khoa để thở máy và điều trị tối ưu.

PGS.TS Lưu Quang Thuỳ cho biết, bệnh nhi không phải là "người lớn thu nhỏ", nên việc điều trị đòi hỏi trang thiết bị, phác đồ và chăm sóc phù hợp với đặc điểm giải phẫu, sinh lý và tâm lý của trẻ để đạt hiệu quả tối ưu.

Theo đó, bệnh nhi được thở máy bảo vệ phổi chế độ trẻ em, kiểm soát áp lực nội sọ, theo dõi sát các tổn thương trong bệnh cảnh đa chấn thương.

"Bệnh nhi đáp ứng rất tốt với điều trị, sau 5 ngày được rút nội khí quản, đến ngày thứ 9 đã tỉnh táo, giao tiếp được, tự thở và ăn uống trở lại bình thường. Hiện bệnh nhi đang được hỗ trợ phục hồi chức năng, dinh dưỡng và liệu pháp tâm lý để sớm trở lại cuộc sống bình thường", PGS.TS Lưu Quang Thùy thông tin.

Như trước đó báo Dân Việt đưa tin, vào khoảng 13 giờ ngày 29/3, tại Km20 quốc lộ 2B, đoạn qua thôn 2, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thông tin mới vụ lật xe khách ở Tam Đảo: Bé 5 tuổi đã qua nguy kịch sau 15 ngày điều trị tích cực - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân Việt. 

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các lực lượng công an, y tế và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình.

Xe ô tô khách 29 chỗ mang biển kiểm soát 29B-098.15, do tài xế Lưu Đình Thanh (SN 1962, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) điều khiển, chở 28 người là cán bộ, nhân viên Ngân hàng Bắc Á Bank, chi nhánh Hà Nội, di chuyển theo hướng từ khu du lịch Tam Đảo xuống núi.

Khi đang đổ đèo, phương tiện bất ngờ bị mất phanh, lao xuống ta-luy âm bên phải theo chiều lưu thông, rơi xuống vực sâu. Rất may, chiếc xe được các cây lớn cản lại nên không rơi sâu hơn, hạn chế hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

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Liên quan đến vụ lật xe khách trên đèo Tam Đảo, nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe xuống đèo bị mất phanh và lật nghiêng khiến 3 người trên xe tử vong, nhiều người khác bị thương.

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