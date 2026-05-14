Ngày lâm chung mẹ chồng 'hụt' trăng trối đòi gặp cháu để cho tài sản: Tôi nói đúng một câu khiến bà khóc nghẹn

Tâm sự 14/05/2026 14:45

Tôi bắt đầu cuộc sống của người mẹ đơn thân, tôi cũng không muốn lấy chồng, xem con là hạnh phúc của đời mình. Suốt 4 năm tôi cứ nghĩ sóng gió đã qua đi, chẳng ngờ lại có ngày Quốc tìm đến gặp mẹ con tôi.

Tôi là mẹ đơn thân được 4 năm. Cha của con tôi là người tôi từng yêu sâu đậm suốt 3 năm. Ngày tôi yêu Quốc, anh ấy chưa có gì trong tay, thậm chí còn mang nợ. Nhưng tôi không sợ khổ, vẫn luôn ở bên anh ấy, cố gắng để người yêu thoát khỏi cảnh khốn khó.

Đến khi nhà của Quốc dần khấm khá, giàu có hơn thì mọi chuyện lại khác. Mẹ của Quốc lại ghét tôi ra mặt. Tất cả là vì ngoại hình của tôi không hợp mắt bà, bà còn nói gia cảnh nhà tôi không tương xứng với nhà của bà. Bà cho rằng tướng mạo của tôi mang họa đến cho gia đình chồng.

Thậm chí, dù biết tôi có thai mà mẹ của người yêu thẳng thừng đưa ra yêu cầu muốn tôi phá thai. Bà ấy nói không muốn tôi liên quan đến Quốc, đừng trở thành chướng ngại vật trong đời anh ấy. Lúc ấy, Quốc cũng không còn yêu thương tôi như trước, xung quanh anh dần có nhiều phụ nữ đẹp và giàu hơn tôi. Quốc thậm chí không bảo vệ mẹ con tôi, còn đồng tình cho rằng tôi nên phá thai.

Tôi dù hận mẹ con Quốc nhưng đứa con là máu mủ của tôi, tôi không thể giết đứa trẻ vô tội này. Vì thế, tôi đành nói dối rằng mình đã phá thai để tránh xa hai con người ác độc đó.

Tôi bắt đầu cuộc sống của người mẹ đơn thân, tôi cũng không muốn lấy chồng, xem con là hạnh phúc của đời mình. Suốt 4 năm tôi cứ nghĩ sóng gió đã qua đi, chẳng ngờ lại có ngày Quốc tìm đến gặp mẹ con tôi.

Anh ta nói mẹ mình mắc bệnh nặng, chỉ có ước nguyện gặp được tôi và con trai một lần cuối. Quốc có thể biết tôi lén sinh con nhưng suốt bao năm anh vẫn không tìm đến để nhìn mặt con. Bao năm qua hận thù trong tôi cũng không còn, lại thấy người sắp chết rồi, cho bà ta được toại nguyện cũng là cái đức.

Tôi chỉ nghĩ mẹ của Quốc muốn gặp cháu trai trước khi nhắm mắt, lại không ngờ vừa thấy mặt cháu thì bà tuyên bố nhượng đều do tôi làm chủ.

Ngày lâm chung mẹ chồng 'hụt' trăng trối đòi gặp cháu để cho tài sản: Tôi nói đúng một câu khiến bà khóc nghẹn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghe thế mà sững sờ cho đến khi biết rõ mọi chuyện đằng sau lời tuyên bố đó.

Hóa ra sau khi chia tay tôi, Quốc đã có một đời vợ. Người vợ này cũng tiêu hoang xài phí như Quốc, chẳng được như tôi ngày trước vun vén, lo toan cho tiền bạc của anh. Cả hai chơi bời tới mức việc làm ăn của Quốc đi vào đường cùng. Dù mẹ của Quốc có vung tiền để con trai làm ăn cũng vô ích. Đến khi tiền của Quốc ngày một cạn thì vợ của anh cũng đòi ly hôn. Từ đó, Quốc cứ lông bông, chẳng làm được gì ra hồn.

Mẹ của Quốc thấy con trai cứ chơi bời, bản thân lại bệnh chẳng sống được bao lâu thì chợt nhớ tới tôi. Rồi nghe Quốc thành thật nói tôi đã sinh con trai thì mừng khôn xiết. Vì nghĩ giờ không cứu vãn được con trai chơi bời, bà muốn “đầu tư” cho cháu trai sau này để lo cho hương hỏa gia đình.

Tôi đương nhiên hiểu nếu mẹ Quốc đề huề con cháu thì cần gì đến đứa cháu bà bắt “bỏ” ngày trước? Tôi liền trả lời bà:

“Từ trước đến giờ mẹ con cháu chưa từng cần tiền của gia đình bác. Cháu chỉ mong con được cha và bên nội yêu thương, nhưng tiếc là suốt 4 năm qua nó hoàn toàn không nhận được gì. Dù sao con của cháu bao năm nay vẫn không biết mặt cha. Nhưng cháu thấy vậy cũng tốt, vì nếu nó biết thì chỉ càng tủi thân vì có mà cũng như không. Nếu bác muốn gặp cháu nội thì nó cũng ở đây rồi, nhưng tài sản thì xin thôi ạ, mẹ con cháu không cần!”.

Nghe tôi nói thế thì mẹ của Quốc khóc nghẹn không thành tiếng. Tôi sau đó cũng xin phép đưa con về.

4 năm nay không có tài sản bạc tỷ đó mẹ con tôi vẫn sống tốt. Tôi không muốn nhận tiền bạc của cải gì từ họ để khiến cuộc sống của hai mẹ con đảo lộn. Chuyện có thể làm tôi cũng đã làm, còn Quốc và mẹ anh ta phải hối hận thì chính là quả báo mà họ phải nhận lấy cho những gì mình đã làm.

Nằng nặc ép con dâu phải giao sạch vàng cưới, vài ngày sau mẹ chồng bỗng "xanh mặt" mang trả lại

Nằng nặc ép con dâu phải giao sạch vàng cưới, vài ngày sau mẹ chồng bỗng "xanh mặt" mang trả lại

Khi tôi sinh con đầu lòng thì quyết định về nhà ngoại vì biết mẹ chồng cũng không giúp đỡ được gì. Trước khi đi, mẹ chồng tôi còn vui vẻ bảo nhờ nhà thông gia chăm sóc, khi nào rảnh sẽ ghé thăm cháu.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Người yêu cũ lên sân khấu đám cưới bạn chung xin quay lại, tôi cười khẩy đáp đúng một câu khiến cả hội trường vỗ tay rần rần

Người yêu cũ lên sân khấu đám cưới bạn chung xin quay lại, tôi cười khẩy đáp đúng một câu khiến cả hội trường vỗ tay rần rần

Tâm sự gia đình 29 phút trước
Chồng về sớm bắt quả tang vợ nằm trên ghế, còn bố chồng thì hì hục làm việc này trong góc tối

Chồng về sớm bắt quả tang vợ nằm trên ghế, còn bố chồng thì hì hục làm việc này trong góc tối

Tâm sự 44 phút trước
Chê bạn trai đi xe máy "cà tàng" đến họp lớp nên đá bay không thương tiếc, 6 năm sau gặp lại, cô gái ôm mặt khóc nghẹn vì sự thật

Chê bạn trai đi xe máy "cà tàng" đến họp lớp nên đá bay không thương tiếc, 6 năm sau gặp lại, cô gái ôm mặt khóc nghẹn vì sự thật

Tâm sự Eva 59 phút trước
Trong 3 ngày liên tiếp (15, 16, 17 tháng 5), 3 con giáp tấn tới an khang, phú quý đủ đường, tiền tài rủng rỉnh, mọi điều hanh thông

Trong 3 ngày liên tiếp (15, 16, 17 tháng 5), 3 con giáp tấn tới an khang, phú quý đủ đường, tiền tài rủng rỉnh, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Tây Ninh: Phát hiện lô hàng giả thương hiệu nổi tiếng trị giá tiền tỉ trong container quá cảnh

Tây Ninh: Phát hiện lô hàng giả thương hiệu nổi tiếng trị giá tiền tỉ trong container quá cảnh

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Ngày lâm chung mẹ chồng "hụt" trăng trối đòi gặp cháu để cho tài sản: Tôi nói đúng một câu khiến bà khóc nghẹn

Ngày lâm chung mẹ chồng "hụt" trăng trối đòi gặp cháu để cho tài sản: Tôi nói đúng một câu khiến bà khóc nghẹn

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Du khách kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng vòi rồng hiếm gặp trên biển

Du khách kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng vòi rồng hiếm gặp trên biển

Video 1 giờ 44 phút trước
Nằng nặc ép con dâu phải giao sạch vàng cưới, vài ngày sau mẹ chồng bỗng "xanh mặt" mang trả lại

Nằng nặc ép con dâu phải giao sạch vàng cưới, vài ngày sau mẹ chồng bỗng "xanh mặt" mang trả lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước
Mừng 3 con giáp Phát Tài đúng ngày 1/4 âm lịch, đi ra ngoài là gánh vàng, gánh bạc về nhà, sự nghiệp đi lên

Mừng 3 con giáp Phát Tài đúng ngày 1/4 âm lịch, đi ra ngoài là gánh vàng, gánh bạc về nhà, sự nghiệp đi lên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Vô tình nhìn lên cây, người phụ nữ bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 2,4 mét đang quấn chặt cành cây

Vô tình nhìn lên cây, người phụ nữ bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 2,4 mét đang quấn chặt cành cây

Video 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 14/5/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, sự nghiệp 'phất lên như vũ bão', tài lộc chảy vào nhà cuồn cuộn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 14/5/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, sự nghiệp 'phất lên như vũ bão', tài lộc chảy vào nhà cuồn cuộn

Đúng ngày mai, thứ Sáu 15/5/2026, 3 con giáp gom niềm vui, hút hết tiền tài về túi, sự nghiệp thành công mỹ mãn, mọi điều hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Sáu 15/5/2026, 3 con giáp gom niềm vui, hút hết tiền tài về túi, sự nghiệp thành công mỹ mãn, mọi điều hanh thông

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 14/5/2026, Thần Tài điểm tên, 3 con giáp bước ra đường là đụng trúng tài trúng lộc, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', chính thức hết khổ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 14/5/2026, Thần Tài điểm tên, 3 con giáp bước ra đường là đụng trúng tài trúng lộc, đụng đâu cũng 'hái ra tiền', chính thức hết khổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng về sớm bắt quả tang vợ nằm trên ghế, còn bố chồng thì hì hục làm việc này trong góc tối

Chồng về sớm bắt quả tang vợ nằm trên ghế, còn bố chồng thì hì hục làm việc này trong góc tối

40 tuổi ruồng bỏ vợ con để chạy theo nhân tình, 10 năm sau gặp lại, con gái nói đúng một câu khiến tôi trào nước mắt

40 tuổi ruồng bỏ vợ con để chạy theo nhân tình, 10 năm sau gặp lại, con gái nói đúng một câu khiến tôi trào nước mắt

Xếp hàng hiến tủy cứu mẹ, 3 con trai bàng hoàng nhận kết quả không cùng huyết thống: Bí mật 30 năm trước bị phơi bày

Xếp hàng hiến tủy cứu mẹ, 3 con trai bàng hoàng nhận kết quả không cùng huyết thống: Bí mật 30 năm trước bị phơi bày

Đưa vợ bầu đi khám, vừa ra đến cửa đã bị bồ nhí "chặn đường" đánh ghen ngược: Hành động của người chồng sau đó khiến cả bệnh viện sững sờ

Đưa vợ bầu đi khám, vừa ra đến cửa đã bị bồ nhí "chặn đường" đánh ghen ngược: Hành động của người chồng sau đó khiến cả bệnh viện sững sờ

Kết quả ADN khẳng định cháu trai là máu mủ nhưng con trai lại không phải cha đứa trẻ: Mẹ chồng "sốc ngất" trước sự thật

Kết quả ADN khẳng định cháu trai là máu mủ nhưng con trai lại không phải cha đứa trẻ: Mẹ chồng "sốc ngất" trước sự thật

Chồng cũ ướt sũng giữa đêm mưa: Sự thật kinh hoàng đằng sau lời cầu xin "cho anh nhìn con một chút"

Chồng cũ ướt sũng giữa đêm mưa: Sự thật kinh hoàng đằng sau lời cầu xin "cho anh nhìn con một chút"