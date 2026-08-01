Mới đám cưới được 1 tuần, vợ tiết lộ bí mật khiến chồng vô cùng bất ngờ

Tâm sự gia đình 01/08/2026 22:00

Chị không trách, ngược lại còn cười nói bảo anh đánh răng rồi chuẩn bị ăn sáng. Thái độ của vợ khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh hứa đêm nay sẽ bù đắp cho chị xứng đáng. Nét mặt chị hơi cứng lại, nhưng vẫn cười cho qua chuyện.

Chị hơn anh 3 tuổi, cả hai là đồng nghiệp. Mới quen nhau một thời gian ngắn, anh chị nắm tay bước vào lễ đường trong sự chúc phúc của hai bên gia đình. Chị là 1 cô gái xinh xắn, anh cảm thấy vô cùng may mắn khi lấy được một người vợ như vậy.

Ngày cưới của anh chị, bạn bè, dòng họ đến rất đông, ai cũng nâng ly mời cô dâu chú rể, chúc vợ chồng hạnh phúc đến răng long đầu bạc. Anh uống đến say mèm chẳng còn biết trời trăng mây gió gì. Vậy là đêm tân hôn ngọt ngào của anh chị cũng tan thành mây khói.

Sáng thức dậy, đầu anh đau như búa bổ. Nhớ lại đêm qua uống quá chén, anh cảm thấy có lỗi với chị. Xuống giường, anh vào bếp nhìn thấy chị chiên xào thứ gì đó. Anh bước đến ôm vợ từ đằng sau rồi khẽ nói lời xin lỗi.

Chị không trách, ngược lại còn cười nói bảo anh đánh răng rồi chuẩn bị ăn sáng. Thái độ của vợ khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Anh hứa đêm nay sẽ bù đắp cho chị xứng đáng. Nét mặt chị hơi cứng lại, nhưng vẫn cười cho qua chuyện.

Mới đám cưới được 1 tuần, vợ tiết lộ bí mật khiến chồng vô cùng bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đêm đó, anh chuẩn bị nến, hoa, trang trí phòng ngủ rất lãng mạn rồi nằm trên giường đợi chị tắm xong. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, anh kéo chị xuống hôn lên cổ rồi dần dần cởi bỏ chiếc khăn tắm chị quấn trên người.

Hành động bất ngờ của anh khiến chị không kịp trở tay nhưng rồi chị nhẹ nhàng đẩy anh ra. Anh có vẻ khó chịu. Anh hỏi chị có chuyện gì, chị lảng tránh ánh mắt của anh và chỉ nói là không khỏe, chuyện này cứ để sau, không vội. Nói xong chị đi ra ngoài, anh nhìn theo ngơ ngác.

Suốt một tuần chị cứ trốn tránh anh như vậy. Sự kiên nhẫn của anh dành cho chị cũng mất dần. Cuối cùng, anh không chịu đựng được nữa nên quát mắng hỏi lý do. Chị biết mình không giấu được nên đành vừa khóc vừa nói hết sự thật.

Chị bảo chị đang mang thai với người yêu cũ. Nhưng anh ta là một gã Sở Khanh, đã quất ngựa truy phong khi nghe tin bạn gái có bầu. Không thể nói sự thật với gia đình, chị đành vội lấy anh để che giấu bí mật của mình. Tuy nhiên, bây giờ chị lại cảm thấy có lỗi với anh nên không muốn anh "đổ vỏ" giùm người khác. 

Biết được bí mật của vợ, anh vô cùng sốc. Thì ra chị chỉ xem anh như một thằng ngốc, lừa gạt tình cảm cũng như niềm tin của anh. Hiện anh không biết bản thân nên làm gì, có nên ly hôn không?

Sự thật bất ngờ về người chồng lớn tuổi trong đêm tân hôn của cô gái trẻ

Sự thật bất ngờ về người chồng lớn tuổi trong đêm tân hôn của cô gái trẻ

Bản thân tôi khi ấy biết chồng mình đã từng trải qua 2 đời vợ, nhưng tôi nghĩ rất đơn giản, rằng có thể họ không hợp nhau nên mới ly dị. Để rồi bây giờ tôi mới hiểu, tại sao họ phải bỏ của chạy lấy người.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chồng đang háo hức cho đêm tâm hôn thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Chồng đang háo hức cho đêm tâm hôn thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 55 phút trước
Mới đám cưới được 1 tuần, vợ tiết lộ bí mật khiến chồng vô cùng bất ngờ

Mới đám cưới được 1 tuần, vợ tiết lộ bí mật khiến chồng vô cùng bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Tiếng động lạ bên nhà hàng xóm lúc nửa đêm phơi bày bí mật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ bên nhà hàng xóm lúc nửa đêm phơi bày bí mật của người chồng giám đốc

Ngoại tình 2 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 2/8/2026, 3 con giáp như 'cá vượt vũ môn', sự nghiệp 'phất như vũ bão', thu về cả đống tiền

Trúng số độc đắc đúng ngày 2/8/2026, 3 con giáp như 'cá vượt vũ môn', sự nghiệp 'phất như vũ bão', thu về cả đống tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Nhờ ở cữ, vợ mới phát hiện hành động ‘khác lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, vợ mới phát hiện hành động ‘khác lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự gia đình 4 giờ 55 phút trước
Bị chồng cũ chê xấu, mẹ đơn thân chỉ nói một câu khiến ai cũng xấu hổ

Bị chồng cũ chê xấu, mẹ đơn thân chỉ nói một câu khiến ai cũng xấu hổ

Tâm sự 5 giờ 25 phút trước
Chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt 3 năm tố cáo việc làm đáng xấu hổ của vợ

Chiếc điện thoại cũ đặt trong tủ suốt 3 năm tố cáo việc làm đáng xấu hổ của vợ

Ngoại tình 5 giờ 55 phút trước
Nhìn thấy vết lạ trên áo chồng, tôi phát hiện bí mật của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm

Nhìn thấy vết lạ trên áo chồng, tôi phát hiện bí mật của người chồng hiền lành cất giấu suốt 2 năm

Ngoại tình 6 giờ 25 phút trước
Phát hiện hành động kỳ lạ của mẹ chồng và bạn khác giới khiến tôi bàng hoàng

Phát hiện hành động kỳ lạ của mẹ chồng và bạn khác giới khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự Eva 6 giờ 55 phút trước
Mua nhà cho nhân tình gần nhà mình, chồng nhận cái kết buồn từ người vợ hiền lành

Mua nhà cho nhân tình gần nhà mình, chồng nhận cái kết buồn từ người vợ hiền lành

Ngoại tình 7 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 1/8/2026: Lao dốc không phanh, người mua lỗ hơn 6 triệu sau một ngày

Giá vàng hôm nay, ngày 1/8/2026: Lao dốc không phanh, người mua lỗ hơn 6 triệu sau một ngày

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 2/8/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại Lộc Trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 2/8/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại Lộc Trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Đậu bắp rất tốt nhưng 4 nhóm người này nên hạn chế ăn để tránh ảnh hưởng sức khỏe

Đậu bắp rất tốt nhưng 4 nhóm người này nên hạn chế ăn để tránh ảnh hưởng sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng đang háo hức cho đêm tâm hôn thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Chồng đang háo hức cho đêm tâm hôn thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Nhờ ở cữ, vợ mới phát hiện hành động ‘khác lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, vợ mới phát hiện hành động ‘khác lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Quá yêu bồ chồng dọn đến ở chung, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ chồng về nhà ngay lập tức

Quá yêu bồ chồng dọn đến ở chung, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ chồng về nhà ngay lập tức

Hạnh phúc vì cưới được vợ ngoan, ngày cưới, chú rể "tái mặt" với đoàn khách không mời mà đến

Hạnh phúc vì cưới được vợ ngoan, ngày cưới, chú rể "tái mặt" với đoàn khách không mời mà đến

Sự thật bất ngờ về người chồng lớn tuổi trong đêm tân hôn của cô gái trẻ

Sự thật bất ngờ về người chồng lớn tuổi trong đêm tân hôn của cô gái trẻ

Anh rể gây áp lực bắt vợ sinh mổ để chọn ngày đẹp cho con

Anh rể gây áp lực bắt vợ sinh mổ để chọn ngày đẹp cho con