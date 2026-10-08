Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 08/10/2026 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió trong nửa cuối tháng 10 dương lịch này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, Tam Hợp cục xuất hiện, tuổi Tỵ nhận được sự hậu thuẫn từ quý nhân nên mưu sự dễ thành, làm đâu thắng đó. Công việc trong ngày khá suôn sẻ, lại luôn có những sự trợ giúp cần thiết khi bạn gặp khó khăn. Nhờ vậy, con giáp này cũng có thể phát huy ưu thế một cách trọn vẹn. 

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tài lộc của người tuổi Tỵ cũng khá vượng, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền. Con giáp này nhanh nhẹn, năng động nên có thể biến những cơ may tiền thành thực tế, tự mình gây dựng nền tảng vững chắc để làm cơ sở cho sự phát triển sau này.

Cũng trong hôm nay, đường tình duyên của bản mệnh vượng sắc. Con giáp này có nhiều cơ hội để làm quen với người khác phái, sớm chấm dứt tình trạng độc thân kéo dài. Những người đã có đôi có cặp cũng trải qua một ngày hạnh phúc ngọt ngào.

Con giáp tuổi Ngọ

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, tuổi Ngọ vốn tài giỏi và nhanh trí nhưng lại không thể giữ được sự điềm tĩnh của mình. Thậm chí, sự nóng nảy khiến con giáp này sẵn sàng tranh cãi hoặc gây gổ với người có ý kiến bất đồng với mình.

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là lý do khiến con giáp này dễ dàng mất kiên nhẫn nếu phải giải quyết những công việc khó khăn, cần sự tỉ mỉ. Bản mệnh cần phải chấn chỉnh lại tinh thần cho mình, không nên bỏ dở công việc giữa chừng nếu muốn gặt hái thành công.

Tuổi Ngọ luôn dành sự quan tâm và tôn trọng đến những thành viên lớn tuổi trong gia đình mình nên cũng được mọi người yêu mến và giúp đỡ. Hôm nay, con giáp này có thể nhờ những người giàu kinh nghiệm định hướng tương lai giúp mình.

Con giáp tuổi Mùi

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, Chính Ấn tương trợ, bản mệnh có cơ hội để thể hiện khả năng của mình, từ đó nhận được sự khen ngợi của cấp trên và đồng nghiệp. Đây chính là bước đệm ban đầu để bạn bước đi trên con đường thăng tiến. Hãy tiếp tục cố gắng nhé.

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Về tình cảm người còn độc thân khá mong ngóng bắt đầu một mối tình mới, chính vì vậy mà bạn cởi mở và chủ động hơn khi trò chuyện với mọi người xung quanh. Hôm nay có thể sẽ có ai đó xao xuyến vì bạn đấy.

Nếu đã có nửa kia, quan hệ giữa bạn và người ấy vô cùng bền vững. Dù một trong hai người có gặp phải rắc rối trong hôm nay nhưng chỉ cần đồng tâm hiệp lực thì chẳng có vấn đề gì là không thể khắc phục.

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