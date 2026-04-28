Trúng số độc đắc đúng ngày 28/4, có Thiên tài nâng đỡ, Tuất sẽ vui mừng khi nhận được tiền chảy vào tài khoản của mình. Ngày này Tuất dễ có lộc trong những việc như chuyển nhà, du lịch, tiệc tùng, mở doanh nghiệp, buôn bán, ký hợp đồng, hủy hợp đồng.

Công việc trong ngày của đương số cũng thuận buồm xuôi gió nhờ ảnh hưởng tích cực của Tam Hợp cục. Những bạn trẻ mới đi làm ở cơ quan mới sẽ nhận được ánh nhìn thiện cảm của đồng nghiệp và được sếp giúp đỡ. Những người độc thân sẽ dễ dàng bị thu hút bởi tình yêu và bắt đầu một mối quan hệ đẹp. Những người đang trong một mối quan hệ sẽ nồng nhiệt, ấm áp và dịu dàng, điều này sẽ khiến đối phương cảm thấy rất ấm áp và yêu bạn hơn.

Trúng số độc đắc đúng ngày 28/4, may mắn có Tam Hợp cục nâng đỡ nên các bạn tuổi Mão khá thuận lợi trong công việc. Nay là ngày đẹp để xuất ngoại, làm hồ sơ, khai trương hoặc hùn vốn làm ăn. Những ai có hẹn gặp khách trong hôm nay sẽ thu được kết quả bất ngờ ngoài mong đợi.

Tử vi nói nay Thực Thần chiếu cố giúp Mão cứu lại được những bàn thua trông thấy trong chuyện tiền bạc. Thời gian sắp tới ví tiền của bản mệnh sẽ đầy lên, giảm bớt nợ nần, có người đến trả nợ. Người nào có lộc ăn uống thì cứ hoan hỉ đón nhận, đừng vội vàng từ chối nhé.

Vận tình duyên không như ý vì lâm cục diện Mộc Thổ tương khắc. Có vẻ như người ấy và bạn có chút hiểu lầm nên tình cảm rạn nứt. Cha mẹ chưa tìm được tiếng nói chung với con cái, thi thoảng bạn cực kỳ mệt mỏi vì con.

Con giáp tuổi Hợi

Trúng số độc đắc đúng ngày 28/4, cát vận của người tuổi Hợi khá lớn trong ngày có Tam Hợp Thái Tuế che chở. Con giáp này sẽ có một ngày vượng vận quý nhân, tài lộc dồi dào. Chỉ cần triển khai mọi việc đúng định hướng đề ra, chắc chắn bạn sẽ gặt hái được thành công và thu được thành quả xứng đáng.

Bên cạnh đó, bản mệnh cần chú trọng hơn vào việc giải quyết những vấn đề còn tồn đọng để có thể dọn dẹp không gian cho những nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới. Nếu cứ để mọi thứ dang dở, sẽ có thời điểm bạn không đủ sức để cáng đáng hết mọi thứ cùng lúc.

Chuyện tình cảm trong ngày ngũ hành xung khắc không thật sự như ý nhưng tuổi này vẫn hoàn toàn tự tin vào năng lực giải quyết khúc mắc của mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!