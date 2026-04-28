Đúng 9h ngày 29/4, 3 con giáp phúc lộc dồn dập, tiền bạc phủ phê, phú quý triền miên, tài khoản có trăm tỷ

Đúng 9h ngày 29/4, Thìn còn cách mục tiêu một bước chân, vì vậy bạn phải kiên trì và không được bỏ cuộc. Chỉ cần làm việc chăm chỉ hơn một chút, con giáp này sẽ có thể đạt được thành công lớn nhất trong hôm nay, đừng nghe người khác nói gì về mình, mọi lời nói khiến bạn chùn bước không xứng đáng để bạn lắng nghe.

May mắn có Thiên tài trợ mệnh nên đường tiền bạc khá êm đềm. Ngoài thu nhập chính thì Thìn còn có thêm thu nhập phụ từ nghề tay trái hoặc nhận được một món tiền từ người khác đem đến, tóm lại, ngày này bạn dư dả để lo cho bản thân. Thổ sinh Kim, đường tình cảm có tiến triển khá nhanh. Dù bạn ở đâu, bạn cũng có thể trở thành tâm điểm chú ý của đám đông nhờ sự khéo léo và vẻ ngoài dễ mến. Hãy thể hiện điểm mạnh của bạn, lan tỏa sự lạc quan và tích cực đến những người xung quanh, nhờ đó có thêm quý nhân kề cạnh.

Đúng 9h ngày 29/4, Chính Quan cho biết ngày mai công việc của bạn sẽ gặp nhiều may mắn, nếu có tài, ngoài công việc thường ngày, bạn cũng có thể làm một số công việc phụ để tăng cường năng lực và kiếm thêm chút tiền tiêu vặt. Ngày đẹp có lộc cho những bạn đang đi xin việc, làm lại giấy tờ hoặc mua bán vật tư nông nghiệp.

Vận may tài chính ngày mai sẽ thể hiện qua công việc, ngày mai bạn có thể thực hiện tốt nhiệm vụ của bản thân, không có thái độ chống đối khi đi làm nên nếu có được thưởng nóng thì cũng là chuyện không mấy bất ngờ. Nhiều bạn trẻ sẽ nhận được sự trợ giúp từ cha mẹ về tiền bạc để công danh thuận lợi hơn.



Chỉ có điều ngũ hành Mộc Thổ tương khắc nhắc nhở đương số nên cẩn thận với sức khỏe của bản thân trong hôm nay, hạn chế đi đường xa, không trêu chọc thú dữ, không đùa với lửa. Người có gia đình nên nhắc nhở con cái chọn bạn mà chơi coi chừng bị bạn bè lừa.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng 9h ngày 29/4, Chính Ấn chiếu mệnh cho biết hôm nay Mùi sẽ sáng suốt trong mọi quyết định, hiếm ai có thể qua mặt bạn. Hãy cố gắng học hỏi kinh nghiệm từ những thất bại vừa trải qua, bạn sẽ đi lên cực kỳ nhanh.

Thu nhập ổn định, bản mệnh có thể chi tiêu thoải mái, nhưng vẫn cần có cho mình kế hoạch tài chính hợp lý và rõ ràng. Mùi cần rõ ràng hơn trong chuyện tiền bạc với bạn bè, đối tác làm ăn để sau này đỡ bị thua thiệt.

Cục diện Mộc Thổ bất dung cho thấy Mùi bị mất kiểm soát trong chuyện tình cảm hôm nay. Con cái thì bướng bỉnh, không nghe lời cha mẹ, dễ bị thiên hạ dụ dỗ, xúi bậy. Người nào đang cảm thấy bất ổn trong chuyện tình cảm thì đúng là nó không ổn thật, trực giác của bạn đã đúng.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!