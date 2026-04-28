Trong 2 ngày 12 và 13/3 âm lịch, 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, đón mưa vàng bão bạc, hưởng trọn phú quý, của cải tăng gấp 4 gấp 5

Tâm linh - Tử vi 28/04/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, đón mưa vàng bão bạc, hưởng trọn phú quý, của cải tăng gấp 4 gấp 5 trong 2 ngày 12 và 13/3 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Hợi 

Trong 2 ngày 12 và 13/3 âm lịch, người tuổi Hợi rất may mắn khi được Thiên Tài trợ mệnh, thu nhập tăng tiến nhanh chóng. Thậm chí có người còn có thể nhận thêm khoản tiền bất ngờ ở đâu đưa tới, có thể là khoản đầu tư vốn bạn quên từ lâu nay mang về tiền bạc hoặc việc hợp tác trước đây nay đã thành công. 

Trong 2 ngày 12 và 13/3 âm lịch, 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, đón mưa vàng bão bạc, hưởng trọn phú quý, của cải tăng gấp 4 gấp 5 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tài chính đương lúc rủng rỉnh nhưng bản mệnh cũng không nên vì thế mà vội vàng tiêu xài hoang phí và cho rằng đang "tự thưởng" cho mình. Tiền bạc do bạn vất vả mới kiếm được nên phải trân quý. Đừng vì muốn thể hiện mà tiêu xài quá tay, đến lúc khi cần tiền bạn lại chăng có được đồng nào.

Con giáp tuổi Sửu 

Trong 2 ngày 12 và 13/3 âm lịch, Tam Hợp giúp người tuổi Sửu dễ dàng chinh phục được lòng tin của mọi người. Dù đứng ở vị thế nào đi chăng nữa, bạn cũng có thể khẳng định được giá trị của bản thân và đưa cả tập thể đi tới thành công. Tuy nhiên, người có vị thế cao thì cần tiếp xúc với nhân viên cấp dưới của mình nhiều hơn.  

Trong 2 ngày 12 và 13/3 âm lịch, 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, đón mưa vàng bão bạc, hưởng trọn phú quý, của cải tăng gấp 4 gấp 5 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà vô cùng hòa hợp. Dù công việc bận rộn hay căng thẳng, bạn cũng không quên dành thời gian quan tâm đến các thành viên trong gia đình, gắn kết tình cảm giữa mọi người. 

Con giáp tuổi Tuất

Trong 2 ngày 12 và 13/3 âm lịch, tuổi Tuất đón một ngày sự nghiệp hanh thông rộng mở hơn hẳn. Nhờ uy tín và các mối quan hệ hiện có mà bạn có thể hoàn thành công việc nhanh chóng, không phải bôn ba vất vả quá nhiều. Tuy nhiên, bạn vẫn nên thể hiện sự chăm chỉ tích cực để không mang tiếng dựa hơi người khác. 

Trong 2 ngày 12 và 13/3 âm lịch, 3 con giáp hóa Rồng hóa Phượng, đón mưa vàng bão bạc, hưởng trọn phú quý, của cải tăng gấp 4 gấp 5 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Vận tài lộc cũng đang trên đà tăng tiến, người kinh doanh buôn bán hái ra tiền. Tiền bạc dư dả nhưng nếu bạn vẫn giữ thói quen tiêu pha không kiêng kị thì bao nhiêu cũng hết. Ngày này cũng nên thận trọng khi có người hỏi vay, bạn nên từ chối khéo léo nếu xét thấy khả năng hoàn trả đúng hạn của đối phương không cao.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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