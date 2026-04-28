Đúng 11 ngày liên tiếp tới (28/4-9/5/2026), 3 con giáp tài lộc vào như nước, may mắn cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Tâm linh - Tử vi 28/04/2026 11:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp tài lộc vào như nước, may mắn cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió vào đúng 11 ngày liên tiếp tới (28/4-9/5/2026) này nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Đúng 11 ngày liên tiếp tới (28/4-9/5/2026), Chính tài trợ mệnh, Sửu có nguồn thu khá ổn từ công việc hiện tại, con giáp này hoàn toàn có thể cân nhắc đảm nhận thêm nghề tay trái kiếm tiền tiêu vặt hàng ngày. Những người có dự án đang trong thời gian chờ quả ngọt sẽ có tin mừng trong thời gian tới.

Đúng 11 ngày liên tiếp tới (28/4-9/5/2026), 3 con giáp tài lộc vào như nước, may mắn cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp nhiều mối lo toan nhưng Sửu cũng chẳng tìm kiếm được niềm vui trong chuyện tình cảm của mình. Con giáp này thấy bất an trong mối quan hệ hiện tại khi không cảm nhận được sự an toàn, che chở cần thiết từ người ấy. 

Con giáp tuổi Tý 

Đúng 11 ngày liên tiếp tới (28/4-9/5/2026), nhờ có Nhị Hợp chiếu sáng nên đường sự nghiệp của Tý có nhiều triển vọng. Bạn rất có động lực trong công việc, thích hợp để bàn bạc kinh doanh và hợp tác với người khác, bạn có thể đạt được thành công ngay trong thời gian ngắn và năng lực của bạn rất đáng khen ngợi. 

Đúng 11 ngày liên tiếp tới (28/4-9/5/2026), 3 con giáp tài lộc vào như nước, may mắn cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sự chiếu cố của Thiên Tài tinh cũng giúp con giáp này có được cơ may kiếm tiền, trả nợ trong ngày này. Hôm nay là ngày đẹp để tiến hành giao dịch mua bán tài sản có giá trị lớn, đi đường xa gặp họa về tiền sẽ có người giúp đỡ, nếu muốn mua xe hoặc sang nhượng mặt bằng nên tranh thủ làm ngay trong ngày này.

Con giáp tuổi Ngọ 

Đúng 11 ngày liên tiếp tới (28/4-9/5/2026), tuổi Ngọ được Chính Quan giúp sức nên công việc cũng dễ thở hơn hẳn. Bạn đang có được thành công và sự ổn định, an tâm nghỉ ngơi thư giãn. Người sắp thi cử, học hành, xin việc sẽ may mắn nhờ có bề trên phù hộ. 

Đúng 11 ngày liên tiếp tới (28/4-9/5/2026), 3 con giáp tài lộc vào như nước, may mắn cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tài vận phát triển nhờ Tam Hội cục. Tài chính đang ổn định trở lại, bản mệnh có thể tiết kiệm được một chút ít. Ngọ cũng sẽ nhận được thêm một khoản tiền thưởng dự án, tiền hoa hồng hoặc được người khác cho số lộc mà không hề biết. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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