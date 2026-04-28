Nhân tình qua đời bỏ lại đứa con mới sinh, tôi 'ngã quỵ' trước hành động không ngờ của vợ ngay sau đó

Đến ngày nhân tình sinh con, cô ấy bị băng huyết nên qua đời. Tôi đứng trong bệnh viện ôm đứa con mới sinh đã mất mẹ. Tôi hoang mang rối bời, chỉ biết gọi cho vợ.

Tôi lấy vợ đã 7 năm nhưng vẫn chưa có đứa con nào, nguyên nhân nằm ở vợ tôi. Chúng tôi chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn không có kết quả. Ban đầu vợ tôi vẫn lạc quan lắm, tôi cũng động viên cỗ vũ vợ. Nhưng 7 năm không ngắn, chúng tôi cạn kiệt tiền bạc, lòng kiên nhẫn cũng không còn. Vợ tôi ký đơn ly hôn mong tôi tìm được hạnh phúc mới. Nhưng tôi vẫn không đành lòng.

Tôi biết mình mâu thuẫn, vừa muốn có con vừa thương người vợ chung chăn gối bao năm. Khoảng 1 năm trước, tôi có nhân tình bên ngoài. Chẳng ngờ chỉ mới qua lại với nhân tình vài tháng thì cô ấy đã mang thai. Tôi vừa mừng vì sắp được bế con, vừa cảm thấy không biết phải làm sao với người vợ ở nhà.

 

Vợ tôi sau đó biết chuyện nhưng cũng chẳng đánh ghen, chỉ lấy tờ đơn ly hôn đã ký lúc trước ra đưa tôi. Cô ấy khuyên tôi nên dứt khoát để cho con mình sau này có danh phận rõ ràng. Nhưng tôi vẫn không thể ký đơn ly hôn.

Đến ngày nhân tình sinh con, cô ấy bị băng huyết nên qua đời. Tôi đứng trong bệnh viện ôm đứa con mới sinh đã mất mẹ. Tôi hoang mang rối bời, chỉ biết gọi cho vợ. Nghe giọng vợ bình thản trong điện thoại, tôi nghẹn ngào nói:

Nhân tình qua đời bỏ lại đứa con mới sinh, tôi 'ngã quỵ' trước hành động không ngờ của vợ ngay sau đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Em ơi, Quỳnh qua đời rồi”.

Vợ tôi im lặng một lúc rồi tắt máy. Sau đó, cô ấy anh chóng tới bệnh viện, đưa tay ra bế con của tôi. Cô ấy nói:

“Để em trông con, anh lo hậu sự cho cô ấy đi”.

Khi tôi thẫn thờ quay lưng, vừa định bước chân đi thì ghe tiếng vợ sau lưng mà chết sững:

“Để mẹ nuôi con, sau này mẹ sẽ nuôi con”.

Những ngày tôi làm đám tang cho nhân tình, vợ tôi ôm lấy con trai không rời. Cô ấy dịu dàng dỗ dành thằng bé, tự nhiên áp má của mình lên mặt của con. Sau ngày cuối đưa tiễn Quỳnh, vợ tôi vừa ôm con vừa thỏ thẻ:

“Mình nuôi con nhé anh, bố mẹ cô ấy cũng già rồi”.

Tôi nhìn vợ ôm con mình mà bỗng chốc xúc động không nói thành lời. Tôi không biết sau này thế nào, nhưng tôi rất biết ơn cả nhân tình và vợ của mình. Tôi biết mình sống sai với đạo vợ chồng, nhưng tôi thề sẽ bảo vệ con trai và vợ đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Mất 40 phút, người đàn ông câu được con cá chép khổng lồ nặng 68kg và dài 1,42 mét ra khỏi nước

Mất 40 phút, người đàn ông câu được con cá chép khổng lồ nặng 68kg và dài 1,42 mét ra khỏi nước

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (29/4-30/4), 3 con giáp gom tiền hốt bạc, nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (29/4-30/4), 3 con giáp gom tiền hốt bạc, nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Qua đêm nay, 3 con giáp Phước Lành kề cận, sự nghiệp hanh thông, TÀI CHÍNH VỮNG VÀNG, quan lộ rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp Phước Lành kề cận, sự nghiệp hanh thông, TÀI CHÍNH VỮNG VÀNG, quan lộ rộng mở

Có thai sau 3 năm chờ đợi nhưng chồng tuyệt đối không cho đi khám, lật ga trải giường lên tôi "ngã quỵ" đòi ly hôn gấp

Có thai sau 3 năm chờ đợi nhưng chồng tuyệt đối không cho đi khám, lật ga trải giường lên tôi "ngã quỵ" đòi ly hôn gấp

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 29/4/2026, 3 con giáp xòe tay nhận lộc, phúc khí đầy nhà, thảnh thơi vẫn có của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 29/4/2026, 3 con giáp xòe tay nhận lộc, phúc khí đầy nhà, thảnh thơi vẫn có của ăn của để

Tình cờ gặp lại "kẻ thứ ba" phá nát nhà mình 3 năm trước, tôi âm thầm bám theo rồi "ngã quỵ" trước cảnh tượng ở điểm đến

Tình cờ gặp lại "kẻ thứ ba" phá nát nhà mình 3 năm trước, tôi âm thầm bám theo rồi "ngã quỵ" trước cảnh tượng ở điểm đến

Thang Duy mang thai ở tuổi 46, sống kín tiếng bên chồng Hàn Quốc

Thang Duy mang thai ở tuổi 46, sống kín tiếng bên chồng Hàn Quốc

Nhân tình qua đời bỏ lại đứa con mới sinh, tôi "ngã quỵ" trước hành động không ngờ của vợ ngay sau đó

Nhân tình qua đời bỏ lại đứa con mới sinh, tôi "ngã quỵ" trước hành động không ngờ của vợ ngay sau đó

Hai người phụ nữ túm tóc, lao vào ẩu đả dữ dội trên tàu vì tranh giành chỗ ngồi

Hai người phụ nữ túm tóc, lao vào ẩu đả dữ dội trên tàu vì tranh giành chỗ ngồi

Nam sinh 12 tuổi cấp cứu vì trò đùa dại của bạn, để bút bi dưới ghế ngồi

Nam sinh 12 tuổi cấp cứu vì trò đùa dại của bạn, để bút bi dưới ghế ngồi

Tử vi thứ Tư 29/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Tử vi thứ Tư 29/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 28/4/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài vận hưng thịnh, giàu có an khang, gia đình sung túc

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 28/4/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài vận hưng thịnh, giàu có an khang, gia đình sung túc

Xe đám cưới cố vượt gác chắn, mắc kẹt sát đường ray khi tàu sắp đến

Xe đám cưới cố vượt gác chắn, mắc kẹt sát đường ray khi tàu sắp đến

