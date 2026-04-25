Dự đám tang mẹ vợ cũ, bất ngờ bị đứa trẻ chạy té vào người, tôi 'ngã quỵ' khi nhìn rõ khuôn mặt ấy

Tâm sự gia đình 25/04/2026 20:15

Tôi và Hương ly hôn sau 5 năm chung sống. Dù đã biết nhau 3 năm trước khi kết hôn nhưng tôi và vợ cũ vẫn chia tay đường ai nấy đi. Nguyên nhân ly hôn không hề liên quan đến người thứ ba.

Chúng tôi từng yêu nhau 3 năm, cũng từng vượt qua giới hạn. Đến khi lấy nhau 2 năm vẫn không hề có tin con cái. Bố mẹ tôi nóng lòng trông cháu, thậm chí còn nói khéo tôi tìm vợ mới. Nhưng tôi thật sự yêu Hương, tôi không muốn chia tay cô ấy. Huống hồ chỉ mới lấy nhau 2 năm, chúng tôi vẫn còn thời gian.

 

Sau dó tôi và Hương đi thăm khám thì nhận được kết quả thể trạng của Hương khó mang thai. Bác sĩ đề nghị chúng tôi thụ tinh nhân tạo, nhưng sau 3 lần vẫn không có kết quả. Tiền thăm khám, thụ tinh nhân tạo khiến gia đình tôi kiệt quệ. Nhiều lúc túng quẫn quá tôi đã nghĩ hay là ly hôn vợ, biết đâu sẽ thoát khỏi cảnh này. Mỗi lần về nhà thấy vợ tôi lại cảm thấy không có lối thoát.

Vì tâm trạng sa sút, chán chường, tôi vô tình ngã vào mối tình vụng trộm với người phụ nữ khác. Hương biết được chuyện thì viết đơn ly hôn. Sau khoảng thời gian dằn vặt nhau, giờ ly hôn tôi cũng chẳng buồn. Tôi nghĩ chắc đây là lựa chọn duy nhất để tôi và Hương tìm hạnh phúc mới. Tôi không chịu nổi áp lực từ bố mẹ, mà bản thân tôi cũng muốn có một đứa con của mình.

Sau khi ly hôn vợ tôi có quen thêm vài người nữa nhưng vẫn chưa thấy hợp. Tôi cũng biết tin tức của vợ cũ, cô ấy chủ động cắt đứt hết liên lạc với tôi. Từ ngày ra tòa ly hôn đến nay đã 4 năm. Tôi tình cờ nghe được tin mẹ vợ cũ qua đời nên quyết định về quê vợ cũ dự đám tang. Dù sao tôi cũng có tình cảm quý mến với gia đình của vợ cũ.

Khi về gặp lại vợ cũ, tôi thấy cô ấy gầy ruộc đi, mặt mày lắm lem nước mắt. Khi thắp nhang cho mẹ vợ cũ xong thì tôi định đi ra ngoài. Bất ngờ, có một bé trai tầm 3 tuổi chạy té vào người tôi. Tôi cúi người xuống đỡ đứa trẻ dậy thì ngỡ ngàng khi thấy gương mặt của nó giống tôi như đúc!

Tôi ở lại đến đêm, khi khách đã ra về hết thì hỏi han Hương và bố của cô ấy. Hương thành thật nói đứa trẻ kia là con của tôi. Cô ấy biết mình mang thai sau khi ly hôn với tôi vài tháng. Tôi lặng người vì quá bất ngờ. Quả thật sau khi ly hôn vợ, tôi dù yêu đương với nhiều người cũng không thấy ai hợp với mình như Hương. Huống hồ, giờ chúng tôi đã có một đứa con chung.

Nhưng Hương từ chối ngỏ ý muốn quay lại của tôi. Cô ấy nói hai mẹ con đang sống rất tốt, hơn hết cô ấy không thể tha thứ cho chuyện tôi từng phản bội. Nhưng tôi không thể bỏ cuộc, tôi thật sự muốn có lại cô ấy và con, giờ tôi phải làm sao đây?

