Danh tính nam sinh viên bị đánh hội đồng tại quán bida ở TP.HCM

Đời sống 05/05/2026 05:15

Ngày 4/5, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một nam thanh niên bị nhóm người hành hung tại một quán bida trên đường số 7, phường Linh Xuân.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 4/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên đang chơi bida với bạn trong quán thì có 3 người tiến tới nói chuyện. Bất ngờ, hai người trong nhóm này dùng tay đấm tới tấp vào mặt nạn nhân, đáng nói một người trong số này còn cầm trái bida đập vào đầu nạn nhân.

Qua xác minh, sự việc xảy ra vào rạng sáng 1-5 tại quán bida trên đường số 7, phường Linh Xuân, TP.HCM. Người bị đánh trong clip camera là anh N.V.K. (22 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa, sinh viên một trường đại học ở TP.HCM). 

Theo lời anh K., thời điểm trên, anh và người bạn đang chơi bida tại quán trên thì có 3 nam thanh niên đi vào quán, tiến tới bàn anh K. đang chơi.

Lúc này, một trong 3 người nói với anh K. "sao mày ghẹo bạn gái anh tao?". Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hai nam thanh niên lao tới dùng tay đánh anh K. tới tấp vào vùng mặt, đầu. Đáng nói, một người còn cầm trái bida đập vào đầu anh K. trước khi cả nhóm rời đi.

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Nam sinh viên bị 3 người vây đánh trong quán bida ở phường Linh Xuân - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, toàn bộ sự việc được camera của quán ghi lại. Anh K. cho hay anh không quen biết với 3 nam thanh niên trên và cũng không có mâu thuẫn gì. 

Vụ việc khiến anh K. bị thương tích vùng mặt, đầu và cảm thấy choáng, tinh thần hoảng loạn. Hiện anh K. vẫn còn đang thăm khám vết thương, chờ ổn định tinh thần.

Cũng theo anh K., anh là khách quen tại quán bida này nên hay đến đây chơi. Trong lúc chơi bida, anh K. hay nói chuyện, vui đùa với một nữ nhân viên. "Tôi không có ý gì với bạn nữ đó, chỉ là tôi hay đến quán chơi nên nói chuyện vui vẻ với nhân viên thôi, nên tôi nghĩ có thể bị hiểu lầm", anh K. nói.

Liên quan đến vụ việc, lực lượng chức năng phường Linh Xuân (TP.HCM) cho biết đã nắm được thông tin và tiến hành xác minh, mời những người liên quan lên làm việc, có hướng xử lý.

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