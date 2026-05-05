Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (5/5/2026), 3 con giáp được Thần Tài ban lộc đếm tiền mỏi tay, tích tụ nhiều phúc khí, giàu có hơn người

Tâm linh - Tử vi 05/05/2026 04:15

3 con giáp được Thần Tài ban lộc đếm tiền mỏi tay, tích tụ nhiều phúc khí, giàu có hơn người.

Tuổi Dần

Con giáp may mắn này sẽ có tài lộc vô cùng dồi dào. Nếu đang ấp ủ kế hoạch nào thì hãy mạnh dạn thực hiện, lợi nhuận thu về sẽ khiến bạn kinh ngạc. Đây cũng là thời điểm mà tuổi Thân đưa ra các quyết định chính xác nên đừng chần chừ gì mà không tận dụng các cơ hội làm giàu. Đồng thời, lời khuyên đưa ra cho tuổi Dần chính là phải chi tiêu hợp lý, bằng không dù có hốt bạc mà chẳng tích lũy thì rồi bạn cũng trắng tay.

Thời gian này, người tuổi Dần cũng sẽ hàn gắn những vết rạn nứt trong mối quan hệ lứa đôi. Cả hai đều chủ động nhận lỗi về mình để gìn giữ tình yêu. Người độc thân nên tích cực tham gia các buổi gặp mặt, giao lưu hơn và cũng sẽ kết bạn với nhiều đối tượng thú vị. Biết đâu trong đó con giáp này sẽ tìm thấy nửa kia phù hợp với mình.

 

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (5/5/2026), 3 con giáp được Thần Tài ban lộc đếm tiền mỏi tay, tích tụ nhiều phúc khí, giàu có hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có Thiên Đức chiếu mệnh, tương trợ nên công việc cũng suôn sẻ hơn. Đây là thời điểm để bạn trở nên mạnh dạn thực thi những tham vọng của mình. Do đó, bạn cần giữ vững tinh thần làm việc để không bỏ lỡ cơ hội. Bạn có hỗ trợ trong việc kinh doanh, bạn có cơ hội tiếp xúc với những mối quan hệ triển vọng.

Nếu khoảng thời gian này mà bạn có kế hoạch ký kết hợp đồng, bản mệnh nên tranh thủ tiến hành ngay để tranh thủ vận may trong ngày. Mọi việc được thực hiện cực kì thuận lợi, không gặp khó khăn nào đáng kể. Nếu nhanh tay nắm bắt cơ hội làm giàu thì tài vận hanh thông, bạn sẽ có những khoản thu không hề nhỏ.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (5/5/2026), 3 con giáp được Thần Tài ban lộc đếm tiền mỏi tay, tích tụ nhiều phúc khí, giàu có hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Có Tam Hợp cục độ mệnh, người tuổi Ngọ có một ngày vượng cả tài lẫn tình kể từ ngày 15/6. Việc kinh doanh buôn bán ở thời điểm này nhờ sự trợ giúp của quý nhân nên suôn sẻ vượt cả mong đợi của bản mệnh. Nhìn khoản lợi nhuận thu về, bạn có đôi chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng suy nghĩ đến việc tích lũy và đầu tư để duy trì tài khí thêm vượng.

Bên cạnh đó, ngũ hành tương sinh cũng giúp các cặp đôi được tận hưởng những giây phút ấm áp bên những người thân yêu của mình. Tình cảm giữa bạn và người ấy ngày càng thắm thiết hơn, gia đình êm ấm chính là động lực để bạn cố gắng nhiều hơn nữa trong cuộc sống.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (5/5/2026), 3 con giáp được Thần Tài ban lộc đếm tiền mỏi tay, tích tụ nhiều phúc khí, giàu có hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 5/5/2026, 3 con giáp có khả năng kiếm tiền 'cực đỉnh', sự nghiệp hanh thông, cuộc sống giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 5/5/2026, 3 con giáp có khả năng kiếm tiền 'cực đỉnh', sự nghiệp hanh thông, cuộc sống giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp có khả năng kiếm tiền 'cực đỉnh', sự nghiệp hanh thông, cuộc sống giàu sang khó ai sánh bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 2 giờ 31 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 4 giờ 1 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 4 giờ 31 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 5 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc