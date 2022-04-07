Dự trữ hũ ớt xào gia truyền - Ăn món nào cũng hợp, ăn với bún phở thì đảm bảo siêu ngon!

Bí kíp làm ớt xào gia truyền, vừa cay ngọt vừa the the siêu đã, ăn kèm với các món nước thì đảm bảo bá cháy!

ỚT XÀO BÌNH ĐỊNH

Nguyên liệu:

500gr ớt hiểm đỏ

200gr ớt sừng đỏ

150gr tỏi

150gr hành tím

100ml nước mắm

300gr đường trắng

15gr muối tinh

10gr bột ngọt

500ml nước lọc

Cách làm:



- Cho tất cả ớt luộc lên với 500ml nước trong 5 phút. Sau đó vớt lên để nguội.

Lưu ý: giữ nước luộc lại cho đường vào khuấy đều tan đường để nguội.

Xay nhuyễn lần lượt tỏi - hành tím - và hai loại ớt.

- Bắc chảo lên cho dầu ăn vào vừa đủ - xào tỏi và hành trước cho thơm lên rồi cho hỗn hợp ớt vừa xay với nước luộc ớt vào - tiếp tục xào mạnh tay trên lửa lớn trong 2 phút.

- Sau 2 phút, hạ lửa để lửa riu riu nhỏ nhất để ớt và hành tỏi chín nhuyễn - cho nước mắm - muối và bột ngọt vào. Đảo đều tay trong 20-30 phút nữa

- Tiếp tục xào cho đến khi thấy hỗn hợp ớt trên sệt sệt lại thì tắt lửa và tiếp tục xào thêm một lúc rồi bắt chảo xuống khỏi bếp. Để nguội và cho vào cho vào lọ/ hũ nhựa/ lọ thuỷ tinh xài dần.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Nguyễn Viết Sanh

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-tru-hu-ot-xao-gia-truyen-an-mon-nao-cung-hop-an-voi-bun-pho-thi-dam-bao-sieu-ngon-460785.html