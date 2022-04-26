Bánh đúc nóng hấp dẫn: Thơm ngon miễn bàn, mời bạn thử

Bánh đúc dẻo mịn, nước mắm chua ngọt vừa đủ, ăn kèm full toping siêu chất lượng

Bánh đúc nóng

Nguyên liệu:

220gr bột gạo tẻ

130gr bột năng

1,1 lit nước

Muối, dầu ăn/ mỡ heo

200gr thịt heo xay

Nấm hương, Mộc nhĩ

Hành tím; Hành lá, rau mùi

Gia vị: Nước mắm; dầu hào, hạt tiêu

Nước mắm; dầu hào, hạt tiêu 200ml nước nóng

50gr đường

50ml nước mắm

30ml giấm, tỏi, ớt, hạt tiêu, hành phi

Cách làm:



Sơ chế:

- Ngâm bột gạo, bột năng, muối với nước trước khoảng 1 tiếng

- Nấm hương, mộc nhĩ rửa sạch ngâm mềm rồi băm nhỏ, ướp thịt xay với nấm hương, mộc nhĩ, hành tím, nước mắm, chút dầu hào và hạt tiêu khoảng 30 phút cho ngấm.

Chế biến:

- Sau khi ngâm bột được 1 tiếng, bột lắng xuống thì chắt bỏ phần nước trong bên trên đi và bổ sung thêm nước bằng đúng lượng nước vừa bỏ đi. Sau đó cho lên bếp đảo đều liên tục với lửa nhỏ đến khi bột bánh đúc sánh, khi hỗn hợp đặc và bắt đầu ngả màu trắng đục, cho 2 muỗng canh mỡ heo vào trộn đều và tiếp tục đảo. Khi thấy bột bánh đúc trở trong thì tắt bếp.

- Cho dầu ăn vào phi thơm đầu hành. Sau đó cho thịt băm đã ướp vào xào chín và cắt hành lá vào.

Nước mắm ăn kèm:

- Cho 200ml nước sôi vào bát, thêm đường, giấm và nước mắm khuấy cho tan rồi để nguội, thêm vào tỏi băm, ớt băm và hạt tiêu.

Hoàn thành:

- Múc bánh đúc nóng ra bát cho thịt băm xào lên trên, rắc ít hành phi, rồi cho nước mắm vào ăn cùng.

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Nguyễn Thường

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