Bánh đúc nóng hấp dẫn: Thơm ngon miễn bàn, mời bạn thử

Bánh đúc dẻo mịn, nước mắm chua ngọt vừa đủ, ăn kèm full toping siêu chất lượng
Bánh đúc nóng
Nguyên liệu:
- 220gr bột gạo tẻ
- 130gr bột năng
- 1,1 lit nước
- Muối, dầu ăn/ mỡ heo
- 200gr thịt heo xay
- Nấm hương, Mộc nhĩ
- Hành tím; Hành lá, rau mùi
- Gia vị: Nước mắm; dầu hào, hạt tiêu
- 200ml nước nóng
- 50gr đường
- 50ml nước mắm
- 30ml giấm, tỏi, ớt, hạt tiêu, hành phi
Cách làm:
- Sơ chế:
- Ngâm bột gạo, bột năng, muối với nước trước khoảng 1 tiếng
- Nấm hương, mộc nhĩ rửa sạch ngâm mềm rồi băm nhỏ, ướp thịt xay với nấm hương, mộc nhĩ, hành tím, nước mắm, chút dầu hào và hạt tiêu khoảng 30 phút cho ngấm.
- Chế biến:
- Sau khi ngâm bột được 1 tiếng, bột lắng xuống thì chắt bỏ phần nước trong bên trên đi và bổ sung thêm nước bằng đúng lượng nước vừa bỏ đi. Sau đó cho lên bếp đảo đều liên tục với lửa nhỏ đến khi bột bánh đúc sánh, khi hỗn hợp đặc và bắt đầu ngả màu trắng đục, cho 2 muỗng canh mỡ heo vào trộn đều và tiếp tục đảo. Khi thấy bột bánh đúc trở trong thì tắt bếp.
- Cho dầu ăn vào phi thơm đầu hành. Sau đó cho thịt băm đã ướp vào xào chín và cắt hành lá vào.
- Nước mắm ăn kèm:
- Cho 200ml nước sôi vào bát, thêm đường, giấm và nước mắm khuấy cho tan rồi để nguội, thêm vào tỏi băm, ớt băm và hạt tiêu.
- Hoàn thành:
- Múc bánh đúc nóng ra bát cho thịt băm xào lên trên, rắc ít hành phi, rồi cho nước mắm vào ăn cùng.
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Nguyễn Thường