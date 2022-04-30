Cút lộn xào me chua chua, bùi béo của đậu phộng, hòa quyện siêu kích thích!

Món ngon mỗi ngày 30/04/2022 14:47

Làm cút lộn luộc thì đã quá chán, thêm vào xốt me chua ngọt ăn siêu cuốn hút.

TRỨNG CÚT LỘN XÀO ME

Cút lộn xào me chua chua, bùi béo của đậu phộng, hòa quyện siêu kích thích! - Ảnh 1

Nguyên liệu:

  • 30 quả trứng cút lộn
  • 2 vắt me
  • 150ml nước lọc
  • 2 trái ớt băm nhuyễn
  • 5 tép tỏi bóc vỏ băm nhuyễn
  • 5 củ hành tím bóc vỏ băm nhuyễn
  • 1 củ gừng nhỏ gọt vỏ thái sợi
  • Gia vị: dầu ăn, tương ớt, đường, nước mắm
  • Đậu phộng rang 
  • Hành tím phi
  • Rau răm ăn kèm
Cút lộn xào me chua chua, bùi béo của đậu phộng, hòa quyện siêu kích thích! - Ảnh 2

 

Cách làm:

- Cho nước vào nồi thêm tí muối đun sôi, cho trứng cút vào luộc ở lửa vừa tầm 15 phút, vớt trứng ra để nguội, bóc vỏ.

- Đun sôi 150ml nước lọc, cho ra bát thêm 2 vắt me vào dằm, lọc lấy nước bỏ hạt, được tầm 1/2 chén cốt me.

- Cho 2 muỗng canh dầu ăn vào chảo, chờ dầu nóng và cho tiếp hành tím - tỏi - ớt băm vào xào thơm.

- Lần lượt thêm nước cốt me - 1 muỗng canh tương ớt 2 muỗng canh đường - 1/2 muỗng canh nước mắm, đun sôi ở lửa vừa tầm 3 phút. Cho phần trứng cút lộn vào đảo đều cho thấm xốt me, đun còn sệt nước cho tiếp gừng thái sợi vào rồi tắt bếp.

 

Cút lộn xào me chua chua, bùi béo của đậu phộng, hòa quyện siêu kích thích! - Ảnh 3

 

- Cho trứng cút lộn ra đĩa, thêm rau răm thái nhỏ - đậu phộng - hành tím phi, ăn kèm muối tiêu chanh ớt nếu thích

 

Cút lộn xào me chua chua, bùi béo của đậu phộng, hòa quyện siêu kích thích! - Ảnh 4

Chúc mọi người làm thành công!

 

 

 

Nguồn: Fb Diễm Hiền

Khô bò sấy sợi tuyệt phẩm cho dịp Lễ cuối tuần!

Khô bò sấy sợi tuyệt phẩm cho dịp Lễ cuối tuần!

Làm thịt bò khô sấy đậm đà gia vị, độ khô vừa ý, ăn siêu ngon tại nhà

Xem thêm
Từ khóa:   Những món ăn ngon trứng cút lộn luộc bao lâu cách làm cút lộn xào me

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 52 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 22 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 1 giờ 52 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 52 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 3 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 22 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 4 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ

Hướng dẫn cách làm mì cầu vồng ngon miệng và đẹp mắt rực rỡ