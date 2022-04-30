Cút lộn xào me chua chua, bùi béo của đậu phộng, hòa quyện siêu kích thích!

Làm cút lộn luộc thì đã quá chán, thêm vào xốt me chua ngọt ăn siêu cuốn hút.

TRỨNG CÚT LỘN XÀO ME

Nguyên liệu:

30 quả trứng cút lộn

2 vắt me

150ml nước lọc

2 trái ớt băm nhuyễn

5 tép tỏi bóc vỏ băm nhuyễn

5 củ hành tím bóc vỏ băm nhuyễn

1 củ gừng nhỏ gọt vỏ thái sợi

Gia vị: dầu ăn, tương ớt, đường, nước mắm

dầu ăn, tương ớt, đường, nước mắm Đậu phộng rang

Hành tím phi

Rau răm ăn kèm

Cách làm:



- Cho nước vào nồi thêm tí muối đun sôi, cho trứng cút vào luộc ở lửa vừa tầm 15 phút, vớt trứng ra để nguội, bóc vỏ.

- Đun sôi 150ml nước lọc, cho ra bát thêm 2 vắt me vào dằm, lọc lấy nước bỏ hạt, được tầm 1/2 chén cốt me.

- Cho 2 muỗng canh dầu ăn vào chảo, chờ dầu nóng và cho tiếp hành tím - tỏi - ớt băm vào xào thơm.

- Lần lượt thêm nước cốt me - 1 muỗng canh tương ớt 2 muỗng canh đường - 1/2 muỗng canh nước mắm, đun sôi ở lửa vừa tầm 3 phút. Cho phần trứng cút lộn vào đảo đều cho thấm xốt me, đun còn sệt nước cho tiếp gừng thái sợi vào rồi tắt bếp.

- Cho trứng cút lộn ra đĩa, thêm rau răm thái nhỏ - đậu phộng - hành tím phi, ăn kèm muối tiêu chanh ớt nếu thích

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Diễm Hiền

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