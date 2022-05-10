Công thức ướp thịt heo với sữa đặc - Thịt vừa thơm, vừa bóng bẩy thích mê!

Cốt lết heo dần mỏng thịt, ướp với gia vị, nướng than thơm phức, ngon khó cưỡng
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ƯỚP THỊT HEO CỐT LẾT VỚI SỮA ĐẶC
Nguyên liệu:
- 10 miếng sườn cốt lết
- 2-3 muỗng canh sữa đặc
- 2 muỗng canh dầu hào
- 2 muỗng canh tương ớt
- 1 muỗng canh dầu mè
- 1 củ tỏi đập dập
- 1 muỗng cafe bột ngọt
- 1 muỗng canh mật ong
- 2 muỗng canh nước tương
Cách làm:
- Trộn đều hỗn hợp ướp
- Thịt cốt lết rửa sạch, dần thịt cho mềm
- Ướp và thoa đều lên miếng thịt, để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 4-5 tiếng/ qua đêm cho thịt ngấm đều
- Đem nướng và thưởng thức thôi
Chúc mọi người làm thành công!
Nguồn: Fb Eric Nguyen