Công thức ướp thịt heo với sữa đặc - Thịt vừa thơm, vừa bóng bẩy thích mê!

Cốt lết heo dần mỏng thịt, ướp với gia vị, nướng than thơm phức, ngon khó cưỡng

ƯỚP THỊT HEO CỐT LẾT VỚI SỮA ĐẶC

Nguyên liệu:

10 miếng sườn cốt lết

2-3 muỗng canh sữa đặc

2 muỗng canh dầu hào

2 muỗng canh tương ớt

1 muỗng canh dầu mè

1 củ tỏi đập dập

1 muỗng cafe bột ngọt

1 muỗng canh mật ong

2 muỗng canh nước tương

Cách làm:



- Trộn đều hỗn hợp ướp

- Thịt cốt lết rửa sạch, dần thịt cho mềm

- Ướp và thoa đều lên miếng thịt, để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 4-5 tiếng/ qua đêm cho thịt ngấm đều

- Đem nướng và thưởng thức thôi

Chúc mọi người làm thành công!

Nguồn: Fb Eric Nguyen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-thuc-uop-thit-heo-voi-sua-dac-thit-vua-thom-vua-bong-bay-thich-me-467509.html