Vợ im lặng bất thường sau cánh cửa khóa chặt, tôi phá cửa xông vào rồi ngã quỵ khi thấy thứ vợ đang ôm chặt trong tay

Ngoại tình 22/01/2026 13:29

Đến một hôm tôi đi công tác về, xin nghỉ một hôm để về sớm với vợ hâm nóng tình cảm. Nhưng lúc đó đã là 8 giờ sáng nhưng vợ vẫn khóa cửa trong. Tôi thấy lạ vì thường ngày vào giờ này thì vợ tôi đã ra cửa hàng.

Tôi và vợ lấy nhau được 4 năm. Chúng tôi đều đi làm xa nhà nên gửi con trai về quê để ông bà chăm sóc.

Công việc của tôi yêu cầu phải thường xuyên đi công tác. Có những tháng tôi chỉ về nhà được vài ngày, vì thế mà vợ chồng thường phải xa nhau. Vợ tôi vắng chồng thì dễ buồn, vài lần cô ấy có ý muốn tôi đổi công việc để có nhiều thời gian cho gia đình. Nhưng tôi thấy công việc đang phát triển tốt nên không muốn thay đổi.

Khác với tôi đi làm công ăn lương, vợ tôi hùn hạp làm ăn với bạn bè, mở một cửa hàng kinh doanh nhỏ. Thấy vợ ngày càng làm ăn phát đạt, tôi cũng mừng. Cửa hàng của vợ tôi mở cửa chưa đầy một năm mà đã có lợi nhuận khấm khá. Tôi thấy may mắn quá, cuối cùng công sức vợ tôi bỏ ra cũng được đền đáp xứng đáng.

Vợ im lặng bất thường sau cánh cửa khóa chặt, tôi phá cửa xông vào rồi ngã quỵ khi thấy thứ vợ đang ôm chặt trong tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến một hôm tôi đi công tác về, xin nghỉ một hôm để về sớm với vợ hâm nóng tình cảm. Nhưng lúc đó đã là 8 giờ sáng nhưng vợ vẫn khóa cửa trong. Tôi thấy lạ vì thường ngày vào giờ này thì vợ tôi đã ra cửa hàng. Tôi gọi điện vợ cũng không bắt máy. Tôi sợ vợ gặp chuyện gì nên đập cửa liên tục. 30 phút sau tôi càng sốt ruột hơn, vội chạy đi tìm người phá cửa.

Khi cửa được mở ra, tôi chết điếng với cảnh tượng trước mắt. Trong phòng khách đầy chai bia lăn trên sàn, trên bàn vẫn còn mâm cơm chưa được dọn. Tôi đi tới phòng ngủ thì tá hỏa thấy vợ đang ngủ cùng cậu bạn thân. Cả hai không có mảnh vai che thân nằm quấn vào nhau.

Tôi nổi nóng lao vào đánh người đàn ông kia. Vợ tôi hoảng hồn hỏi tôi sao lại về vào giờ này. Cô ấy còn nói rằng vì công ty kiếm được hợp đồng lớn nên cả hai ăn mừng vào tối qua. Vì uống say quá nên mới làm nên chuyện phản bội chồng.

Tôi quá thất vọng và đau lòng, tiếp tục lao vào đánh người bạn kia của vợ. Nhưng vợ tôi đã ôm lấy tôi để anh ta chạy ra ngoài. Tôi bất mãn viết đơn ly hôn. Vợ tôi khóc lóc quỳ gối xin chồng tha lỗi. Cô ấy thề thốt sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với tôi nữa.

Giờ tôi phải làm sao đây?

Vừa đặt chân tới cửa khách sạn với nhân tình, chồng "ngã ngửa" nhận được tin nhắn từ vợ

Vừa đặt chân tới cửa khách sạn với nhân tình, chồng "ngã ngửa" nhận được tin nhắn từ vợ

Hoa chết điếng, trời đất như sụp đổ trước mặt. Hoa thử vào xem điện thoại của chồng, ngoài tin nhắn đó thì chẳng có dấu vết nào khác. Chứng tỏ Tùng đã xóa sạch mỗi khi liên lạc với nhân tình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 sáng ngày mai, thứ Sáu 23/1/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như sao, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió'

Đúng 9h30 sáng ngày mai, thứ Sáu 23/1/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như sao, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Từng cười nhạo vợ cũ trắng tay sau ly hôn, 3 năm sau tôi chết lặng nhìn thứ cô ấy cầm trên tay

Từng cười nhạo vợ cũ trắng tay sau ly hôn, 3 năm sau tôi chết lặng nhìn thứ cô ấy cầm trên tay

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Ngày chị họ cưới mẹ tôi tặng 15 cây vàng, khi tôi cưới mẹ tặng số vàng quá ít khiến chú rể đòi hủy hôn

Ngày chị họ cưới mẹ tôi tặng 15 cây vàng, khi tôi cưới mẹ tặng số vàng quá ít khiến chú rể đòi hủy hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 23/1/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tiền của dư dôi, giàu có viên mãn

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 23/1/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tiền của dư dôi, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Gặp lại vợ cũ trong chiếc áo mỏng tanh, tôi mất kiểm soát khi cô ấy ghé tai van nài một câu đầy ám ảnh

Gặp lại vợ cũ trong chiếc áo mỏng tanh, tôi mất kiểm soát khi cô ấy ghé tai van nài một câu đầy ám ảnh

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Công an vào cuộc vụ cô gái trẻ tử vong bất thường tại tiệm phun xăm

Công an vào cuộc vụ cô gái trẻ tử vong bất thường tại tiệm phun xăm

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Vợ im lặng bất thường sau cánh cửa khóa chặt, tôi phá cửa xông vào rồi ngã quỵ khi thấy thứ vợ đang ôm chặt trong tay

Vợ im lặng bất thường sau cánh cửa khóa chặt, tôi phá cửa xông vào rồi ngã quỵ khi thấy thứ vợ đang ôm chặt trong tay

Ngoại tình 2 giờ 3 phút trước
Đêm cuối trước khi ra tòa, chồng ôm gối xin "ngủ nhờ", lời thú tội lúc nửa đêm của anh khiến tôi xé nát đơn ly hôn

Đêm cuối trước khi ra tòa, chồng ôm gối xin "ngủ nhờ", lời thú tội lúc nửa đêm của anh khiến tôi xé nát đơn ly hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Tôi từng hận anh vì lá đơn ly hôn tuyệt tình, để rồi khi bế con về thăm nhà nội, tôi khóc không thành tiếng trước sự thật nghiệt ngã

Tôi từng hận anh vì lá đơn ly hôn tuyệt tình, để rồi khi bế con về thăm nhà nội, tôi khóc không thành tiếng trước sự thật nghiệt ngã

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Đi công tác 3 tháng mang về đứa trẻ đỏ hỏn làm cả nhà dậy sóng, lời thú tội của chị dâu khiến anh tôi quỵ ngã vì hối hận

Đi công tác 3 tháng mang về đứa trẻ đỏ hỏn làm cả nhà dậy sóng, lời thú tội của chị dâu khiến anh tôi quỵ ngã vì hối hận

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kinh hoàng cảnh tượng sập đu quay khổng lồ ở hội chợ khiến ít nhất 14 học sinh bị thương

Kinh hoàng cảnh tượng sập đu quay khổng lồ ở hội chợ khiến ít nhất 14 học sinh bị thương

Xe tải tông loạt xe đạp điện trước cổng trường, hai người tử vong thương tâm

Xe tải tông loạt xe đạp điện trước cổng trường, hai người tử vong thương tâm

Cháy trung tâm mua sắm điện máy ở Đồng Nai, hai mẹ con tử vong

Cháy trung tâm mua sắm điện máy ở Đồng Nai, hai mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa đặt chân tới cửa khách sạn với nhân tình, chồng "ngã ngửa" nhận được tin nhắn từ vợ

Vừa đặt chân tới cửa khách sạn với nhân tình, chồng "ngã ngửa" nhận được tin nhắn từ vợ

Đi ăn cùng chồng của bạn thân, tôi "rụng rời" phát hiện hai người họ đang ngoại tình chỉ sau một câu hỏi bâng quơ

Đi ăn cùng chồng của bạn thân, tôi "rụng rời" phát hiện hai người họ đang ngoại tình chỉ sau một câu hỏi bâng quơ

Vừa bước ra khỏi khách sạn đã thấy chồng con đứng chờ, vợ quỳ sụp xin tha nhưng "sốc ngất" trước việc làm của chồng

Vừa bước ra khỏi khách sạn đã thấy chồng con đứng chờ, vợ quỳ sụp xin tha nhưng "sốc ngất" trước việc làm của chồng

Chỉ bằng một câu hỏi bâng quơ, tôi khiến cô vợ đang ngoại tình phải run rẩy thú tội

Chỉ bằng một câu hỏi bâng quơ, tôi khiến cô vợ đang ngoại tình phải run rẩy thú tội

Cứ ngỡ chồng hồi tâm chuyển ý vì yêu vợ, ai dè biết lý do anh ta bỏ bồ, tôi lập tức viết đơn ly hôn

Cứ ngỡ chồng hồi tâm chuyển ý vì yêu vợ, ai dè biết lý do anh ta bỏ bồ, tôi lập tức viết đơn ly hôn

Cứ ngỡ lấy được chồng vàng mười, ai ngờ sự thật lộ tẩy qua một tin nhắn mua sắm

Cứ ngỡ lấy được chồng vàng mười, ai ngờ sự thật lộ tẩy qua một tin nhắn mua sắm