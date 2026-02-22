Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (23/2/2026), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 22/02/2026 21:30

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường.

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn sẽ tiến triển suôn sẻ. Kinh nghiệm và bản lĩnh giúp bạn có thể tự mình giải quyết được những vấn đề khó khăn. Nhờ vậy, bạn thường được mọi người tin tưởng giao cho những công việc quan trọng. May mắn hơn, quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được quý nhân hoặc người có cùng chí hướng với mình.

Bên cạnh đó, con giáp may mắn này còn là người biết chăm lo cho gia đình, luôn chủ động giúp đỡ các công việc nhà. Bạn hiểu rõ ràng được rằng cả hai vợ chồng đều phải có trách nhiệm trong việc xây dựng một gia đình hạnh phúc. Lúc nào nửa kia cũng luôn quan tâm, chăm sóc bạn, sẵn sàng ở bên bạn những lúc khó khăn. Cho dù lứa đôi đã yêu nhau lâu hay chưa, bạn cũng nên có kế hoạch hâm nóng tình cảm cho đôi bên. 

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (23/2/2026), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ có vận trình khá tốt, trong cuộc sống và công việc sẽ cảm thấy mọi việc diễn ra tương đối suôn sẻ, hầu như không có gì phải lo lắng. Tình cảm tốt đẹp, bạn hòa nhã, ân cần với đối phương, tích cực lắng nghe đối phương giãi bày tâm tư, giải quyết vấn đề.

Về sự nghiệp, có chút khởi sắc, khả năng cao gặp được quý nhân trong công việc, được đối phương đánh giá cao, có thể được giới thiệu làm ăn, cung cấp nguồn lực. Về tài lộc, không gặp trở ngại gì trong việc đầu tư và quản lý tài chính, thu nhập có thể đạt được như mong đợi.

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (23/2/2026), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Về sự nghiệp, người tuổi Tuất sẽ làm được từng bước trong công việc, có tài điều phối, xử lý tốt các trường hợp khẩn cấp, sếp và khách hàng vẫn tin tưởng bạn. Về phương diện tài lộc thì tốt, về phương diện đầu tư và quản lý tài chính, nên chọn những dự án dễ vận hành.

Thêm nữa, chuyện tình yêu của con giáp này cũng sẽ thăng hoa rực rỡ nhờ sự giúp sức nhiệt tình từ những người xung quanh. Với những người độc thân, hãy chuẩn bị đón chào những thay đổi đang đến trong đời sống tình cảm của mình.

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (23/2/2026), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Vận đỏ như son kể đúng ngày 23/2/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

Vận đỏ như son kể đúng ngày 23/2/2026, 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường

3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp suôn sẻ trăm đường.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Liên tiếp từ ngày 23/2 đến ngày 25/2/2026, 3 con giáp vàng bạc rủng rỉnh, lộc lá không cầu tự đến, nắm trong tay tiền tỷ đổi vận giàu sang

Liên tiếp từ ngày 23/2 đến ngày 25/2/2026, 3 con giáp vàng bạc rủng rỉnh, lộc lá không cầu tự đến, nắm trong tay tiền tỷ đổi vận giàu sang

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Đúng 00h00 ngày thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', trúng số độc đắc dễ dàng, hậu vận biến nguy thành an

Đúng 00h00 ngày thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', trúng số độc đắc dễ dàng, hậu vận biến nguy thành an

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, sự nghiệp hồng phát, tiền của khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, sự nghiệp hồng phát, tiền của khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Bí mật gì nằm trong chiếc điện thoại cũ bị bỏ quên 3 năm khiến người chồng quyết định ly hôn ngay lập tức

Bí mật gì nằm trong chiếc điện thoại cũ bị bỏ quên 3 năm khiến người chồng quyết định ly hôn ngay lập tức

Tâm sự 55 phút trước
Qua đêm nay, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Qua đêm nay, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Chỉ một "vết lạ" trên cổ áo, màn kịch "chồng hiền lành" suốt 2 năm bỗng chốc tan thành mây khói

Chỉ một "vết lạ" trên cổ áo, màn kịch "chồng hiền lành" suốt 2 năm bỗng chốc tan thành mây khói

Tâm sự Eva 59 phút trước
Vừa xong tuần trăng mật, tôi "rụng rời" nghe vợ thủ thỉ một bí mật khiến cả căn phòng trở nên lạnh lẽo

Vừa xong tuần trăng mật, tôi "rụng rời" nghe vợ thủ thỉ một bí mật khiến cả căn phòng trở nên lạnh lẽo

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Ngay trong ngày giỗ ba chồng, tôi "hóa đá" khi bắt gặp mẹ chồng và nhân tình trẻ đang làm việc này sau bếp

Ngay trong ngày giỗ ba chồng, tôi "hóa đá" khi bắt gặp mẹ chồng và nhân tình trẻ đang làm việc này sau bếp

Tâm sự Eva 1 giờ 28 phút trước
Khoảnh khắc cuối cùng trên giường bệnh: Câu nói của người vợ khiến chồng chết lặng trong nước mắt

Khoảnh khắc cuối cùng trên giường bệnh: Câu nói của người vợ khiến chồng chết lặng trong nước mắt

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (23/2/2026), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Trúng số độc đắc đúng 12h30 trưa mai (23/2/2026), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tử vi thứ Hai 23/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 23/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng 6h30 sáng ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng 6h30 sáng ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Liên tiếp từ ngày 23/2 đến ngày 25/2/2026, 3 con giáp vàng bạc rủng rỉnh, lộc lá không cầu tự đến, nắm trong tay tiền tỷ đổi vận giàu sang

Liên tiếp từ ngày 23/2 đến ngày 25/2/2026, 3 con giáp vàng bạc rủng rỉnh, lộc lá không cầu tự đến, nắm trong tay tiền tỷ đổi vận giàu sang

Đúng 00h00 ngày thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', trúng số độc đắc dễ dàng, hậu vận biến nguy thành an

Đúng 00h00 ngày thứ Hai 23/2/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', trúng số độc đắc dễ dàng, hậu vận biến nguy thành an

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, sự nghiệp hồng phát, tiền của khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, sự nghiệp hồng phát, tiền của khó ai bì kịp

Qua đêm nay, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Qua đêm nay, cao nhân chỉ lối, 3 con giáp một bước đổi đời, tiền bạc 'thu về như nước', công việc thăng tiến không ai bằng

Sau ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Sau ngày mai, thứ Hai 23/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/2/2026, 3 con giáp 'mở rương vàng', sự nghiệp suôn sẻ trăm về, tiền vào như nước

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/2/2026, 3 con giáp 'mở rương vàng', sự nghiệp suôn sẻ trăm về, tiền vào như nước