Chương Tử Di lần đầu trải qua các biến cố, cảm thấy được tái sinh khi làm điều này

Đạo diễn Trần Khả Tân trù bị quay từ năm 2015 nhưng vì nhiều lý do, đến tháng 12/2023, phim mới bấm máy, hoàn thành quay tháng 3. Trần Khả Tân kiên trì đợi Chương Tử Di có thể gia nhập đoàn phim.

Tác phẩm mới của Tử Di - Tương Viên Lộng (She's Got No Name) - công chiếu lần đầu tại LHP Cannes, hôm 24/5. Theo Sohu, ở lễ ra mắt, ban tổ chức sắp xếp thảm đỏ riêng cho Chương Tử Di - một cách thể hiện sự trân trọng với diễn viên tham dự sự kiện. Tương Viên Lộng thuộc hạng mục không tranh giải nhưng là tác phẩm được chú ý tại Cannes năm nay.

Phim bấm máy vài tháng sau khi Chương Tử Di ly hôn ca sĩ Uông Phong. Nhân vật của cô là Chiêm Chu Thị, người phụ nữ ở đáy xã hội Trung Quốc, thập niên 1940. Chiêm bị tòa xác định giết chồng và phân xác, hai lần bị tuyên tử hình. Vì các tác động mang tính lịch sử, vụ án được xét xử lại, tòa tuyên Chiêm lĩnh 25 năm tù.

Chiêm Chu Thị ra tù, sống đến năm 2006. Cuộc đời nhân vật phản ánh xã hội Trung Quốc, các biến cố lịch sử, vị trí của phụ nữ qua hai thế kỷ. Ngoài Chương Tử Di, phim có sự tham gia của các minh tinh Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử Quỳnh đóng vai khách mời.

Kịch bản xây dựng dựa trên vụ án có thật, rúng động Thượng Hải bấy giờ. Đạo diễn Trần Khả Tân nói tác phẩm nêu cuộc đấu tranh sinh tồn của phụ nữ, họ làm thế nào làm chủ được vận mệnh.

Tác phẩm chưa ấn định dịp ra rạp, đạo diễn Trần Khả Tân từng thành công nhờ các phim vừa giàu tính nghệ thuật vừa hút khách đến rạp, như Điềm mật mật (Trương Mạn Ngọc, Lê Minh đóng chính), Nếu như yêu (diễn viên Châu Tấn, Kim Thành Vũ, Trương Học Hữu), Con thân yêu (Triệu Vy, Hoàng Bột đóng chính).

Chương Tử Di hoạt động giải trí 25 năm, thành minh tinh quốc tế nhờ loạt phim Ngọa hổ tàng long, Thập diện mai phục, Hoa nhài nở, Hồi ức của một geisha, Mai Lan Phương, Anh hùng, 2046, Nhất đại tông sư, Giờ cao điểm 2.

Những năm gần đây, cô chưa có tác phẩm gây tiếng vang quốc tế. Năm 2021, người đẹp đóng phim truyền hình Thượng Dương Phú, nhận nhiều bình luận tiêu cực từ khán giả, với 5,6/10 điểm ở diễn đàn Douban.