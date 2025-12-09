Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước

Tâm linh - Tử vi 09/12/2025 17:00

3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước.

Tuổi Tý

Sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ tiến triển hanh thông. Tinh thần sẵn sàng học hỏi giúp bạn dễ dàng bắt tay vào công việc được phân công mà không hề chần chừ. Bạn cũng không cần phải quá lo lắng đối với vấn đề chi tiêu nhờ có nguồn thu nhập rủng rỉnh, dồi dào.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ ngập tràn hạnh phúc. Người độc thân chủ động tìm kiếm tình yêu sau khoảng thời gian dài cô đơn. Nhưng nếu muốn có được sự lựa chọn đúng đắn thì nên tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm.

 

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu sẽ diễn ra thuận lợi như ý. Công việc tiến triển đúng theo quỹ đạo và những thành công bước đầu củng cố thêm lòng tin ở người tuổi này. Mọi công sức bạn cống hiến cho tập thể đã được đền đáp bằng những phần thưởng xứng đáng.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng ngập tràn hương sắc. Mặc dù khá bận rộn với công việc hằng ngày nhưng người tuổi này vẫn dành thời gian để tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất cùng với người mình yêu.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sự nghiệp của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra hanh thuận. Tử vi báo hiệu tín hiệu khả quan trên đường công danh, tuổi Hợi sớm gặt hái được thành tựu nổi bật sau những nỗ lực không ngừng nghỉ. Khả năng thăng tiến tăng cao nhờ những biểu hiện xuất sắc trong quá trình làm việc.

Vận trình tình cảm tôn trọng lẫn nhau. Đào hoa nở rộ mang tới cho người độc thân mối nhân duyên hài hòa và như ý. Những người đã lập gia đình luôn biết lắng nghe ý kiến của người kia cũng như chủ động chia sẻ vấn đề mình đang gặp phải.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Kể từ ngày mai, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Ly hôn 10 tháng lại nôn nghén mang thai, tôi 'choáng váng' khi nghe mẹ 'tiết lộ bí mật kinh hoàng' về đứa bé

Ly hôn 10 tháng lại nôn nghén mang thai, tôi 'choáng váng' khi nghe mẹ 'tiết lộ bí mật kinh hoàng' về đứa bé

Tâm sự Eva 15 phút trước
Nghe tiếng nước chảy không ngừng, chồng 'ở lì' trong nhà vệ sinh tôi mở cửa bất ngờ thì thấy 'cảnh tượng choáng váng' này

Nghe tiếng nước chảy không ngừng, chồng 'ở lì' trong nhà vệ sinh tôi mở cửa bất ngờ thì thấy 'cảnh tượng choáng váng' này

Tâm sự 18 phút trước
Danh tính người đàn ông gục đầu tử vong trên xe máy TP.HCM

Danh tính người đàn ông gục đầu tử vong trên xe máy TP.HCM

Đời sống 20 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp phất lên giàu sang, làm ăn thuận lợi, Thần Tài theo sát phù trợ trên từng đường đi nước bước

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Từ nay đến hết năm 2025, 3 con giáp chấm dứt đói nghèo, hết tiền lại có, nhanh chóng tậu nhà, mua xe, giàu càng thêm giàu khiến ai cũng ranh tỵ

Từ nay đến hết năm 2025, 3 con giáp chấm dứt đói nghèo, hết tiền lại có, nhanh chóng tậu nhà, mua xe, giàu càng thêm giàu khiến ai cũng ranh tỵ

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn khóc vội cất luôn số tiền định biếu bà

Tình cờ thấy mẹ chồng giặt đồ lúc sáng sớm, tôi tức giận muốn khóc vội cất luôn số tiền định biếu bà

Tâm sự gia đình 32 phút trước
Địch Lệ Nhiệt Ba thành tích phim 'đi lùi', người hâm mộ 'quay lưng' lại với mỹ nhân Tân Cương

Địch Lệ Nhiệt Ba thành tích phim 'đi lùi', người hâm mộ 'quay lưng' lại với mỹ nhân Tân Cương

Sao quốc tế 34 phút trước
NÓNG: 'Tổng tài' trong vụ hành hung nhân viên quán cà phê bị bắt

NÓNG: 'Tổng tài' trong vụ hành hung nhân viên quán cà phê bị bắt

Đời sống 40 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp Thần Tài trao vận may, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Sau đêm nay, 3 con giáp Thần Tài trao vận may, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Phản ứng nhanh chóng, người đàn ông cứu người phụ nữ nhảy lầu tự tử 2 lần liên tiếp

Phản ứng nhanh chóng, người đàn ông cứu người phụ nữ nhảy lầu tự tử 2 lần liên tiếp

Video 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69, con trai ngồi thất thần trong tang lễ

Diễn viên Thương Tín qua đời ở tuổi 69, con trai ngồi thất thần trong tang lễ

Tử vi thứ Tư 10/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi rước lộc về nhà, tiền tài bủa vây, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, sự nghiệp trắc trở trăm bề

Tử vi thứ Tư 10/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi rước lộc về nhà, tiền tài bủa vây, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, sự nghiệp trắc trở trăm bề

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 3 người tử vong, 10 người bị thương

Tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, 3 người tử vong, 10 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ nay đến hết năm 2025, 3 con giáp chấm dứt đói nghèo, hết tiền lại có, nhanh chóng tậu nhà, mua xe, giàu càng thêm giàu khiến ai cũng ranh tỵ

Từ nay đến hết năm 2025, 3 con giáp chấm dứt đói nghèo, hết tiền lại có, nhanh chóng tậu nhà, mua xe, giàu càng thêm giàu khiến ai cũng ranh tỵ

Sau đêm nay, 3 con giáp Thần Tài trao vận may, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Sau đêm nay, 3 con giáp Thần Tài trao vận may, tay phải 'trĩu vàng', tay trái 'hứng bạc' khiến ai nấy đều ghen tị

Qua đêm nay, ngày 9/12/2025, 3 con giáp trúng đậm tiền tài, cuộc sống thoải mái, của cải chất đầy, vàng đeo đỏ tay, vận trình xuôi chèo mát mái

Qua đêm nay, ngày 9/12/2025, 3 con giáp trúng đậm tiền tài, cuộc sống thoải mái, của cải chất đầy, vàng đeo đỏ tay, vận trình xuôi chèo mát mái

Kể từ ngày mai, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Kể từ ngày mai, thứ Tư 10/12/2025, 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Hết năm 2025 là hết khổ, 3 con giáp rũ sạch vận đen, đón năm mới bình an hạnh phúc, sự nghiệp vô cùng Vượng Phát, tiền bạc chạy vào túi

Hết năm 2025 là hết khổ, 3 con giáp rũ sạch vận đen, đón năm mới bình an hạnh phúc, sự nghiệp vô cùng Vượng Phát, tiền bạc chạy vào túi

Bước qua tháng 11 âm lịch, 3 con giáp hơn trúng số độc đắc, một bước lên mây, công thành danh toại, mã đáo thành công, tiền đẻ ra tiền

Bước qua tháng 11 âm lịch, 3 con giáp hơn trúng số độc đắc, một bước lên mây, công thành danh toại, mã đáo thành công, tiền đẻ ra tiền