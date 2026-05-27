Thấy vợ vô sinh bỏ đi, chồng thở phào nhẹ nhõm nhưng 3 năm sau gặp lại chỉ biết hối hận nghẹn ngào

Tâm sự gia đình 27/05/2026 22:45

Tôi không đi tìm vợ, cũng không ký đơn ly hôn. Tôi không ký đơn vì không nỡ, nhưng không đi tìm vợ là vì thấy nhẹ nhõm. Tôi định để một thời gian sau thì sẽ ký đơn. Chẳng ngờ được suốt 3 năm sau đó, tờ đơn kia vẫn chưa được gửi đi.

Tôi và vợ quen nhau từ khi đi học, sau khi tốt nghiệp, có công việc ổn định thì quyết định kết hôn.

6 năm lấy nhau, cả hai không có tin tức con cái, nguyên nhân là từ vợ tôi. Chúng tôi chạy chữa khắp nơi, tiền bạc đổ sông đổ biển vẫn không có kết quả. Sức lực cạn cùng, tình cảm của tôi và vợ cũng bị bào mòn. Bố mẹ chỉ cho tôi 6 năm để tìm con, họ không muốn giữ lại người vợ vô sinh ở lại bên tôi.

Mẹ tôi khóc lóc nói rằng bà già rồi, chỉ muốn nhìn mặt cháu nội thì mới nhắm mắt xuôi tay được. Lòng tôi rối rắm vô cùng, vì tôi không nỡ ly hôn với vợ. Nhưng nếu cứ tiếp tục tình cảnh này thì tôi mệt mỏi dằn vặt.

Vài ngày sau đó, sáng vừa tỉnh dậy thì tôi đã không thấy vợ đâu. Trên bàn trong phòng khách, đơn ly hôn vợ đã ký cùng một mảnh giấy để lại: “Anh đừng tìm em, tụi mình cứ kết thúc thế này đi”.

Tôi không đi tìm vợ, cũng không ký đơn ly hôn. Tôi không ký đơn vì không nỡ, nhưng không đi tìm vợ là vì thấy nhẹ nhõm. Tôi định để một thời gian sau thì sẽ ký đơn. Chẳng ngờ được suốt 3 năm sau đó, tờ đơn kia vẫn chưa được gửi đi.

Thấy vợ vô sinh bỏ đi, chồng thở phào nhẹ nhõm nhưng 3 năm sau gặp lại chỉ biết hối hận nghẹn ngào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

3 năm sau khi vợ rời đi, tôi gặp lại cô ấy trong một lần đi công tác ở thành phố khác. Vợ tôi giờ làm trong tổ chức từ thiện, thường xuyên đi nhiều nơi giúp người khó khăn. Trông cô ấy tươi trẻ và tràn đầy sức sống. Trong lòng tôi bỗng quặn lên tình cảm chôn giấu bấy lâu.

Thật ra, suốt 3 năm qua, tôi chưa từng thấy mình thoải mái. Chỉ có những ngày đầu vợ đi, tôi thấy nhẹ nhõm vì tôi không phải là người bỏ rơi cô ấy. Nhưng những tháng ngày sau đó khiến tôi chán chường cùng cực. Tôi vẫn nhớ vợ nhưng lại không thể làm gì khác. Dù bố mẹ tôi có sắp xếp để tôi gặp nhiều người phụ nữ khác, nhưng tôi chẳng thể tìm được ai như vợ.

Từ lúc thấy dáng vẻ tiều tụy của tôi, bố mẹ dù có giận cũng đành thở dài bất lực. Đến một ngày khi thấy tôi bệnh liệt giường suốt một tháng, mẹ tôi nói không thể bỏ vợ thì hãy đi tìm cô ấy về. Bố mẹ tôi đã già rồi, cũng không chịu nổi cảnh nhìn con mình ngày một suy sụp. Họ nói chúng tôi có thể nhận con nuôi, họ không cấm cản phản đối nữa.

Đến hôm nay khi gặp lại vợ, tôi nghĩ đây là cơ hội cuối cùng ông trời cho tôi. Tôi không muốn vụt mất người vợ vô sinh này của mình. 6 năm quen vợ, 6 năm là vợ chồng, 3 năm không thể quên. Cuộc đời con người liệu có mấy lần 15 năm như thế, sao phải lãng phí bỏ qua nhau?

Đòn bẻ lái tàn nhẫn của chính thất, gã đàn ông bội bạc chết đứng nhìn màn hình điện thoại phát lộ uẩn khúc ngay trước cửa phòng khách sạn

Đòn bẻ lái tàn nhẫn của chính thất, gã đàn ông bội bạc chết đứng nhìn màn hình điện thoại phát lộ uẩn khúc ngay trước cửa phòng khách sạn

Hoa để điện thoại ở chỗ cũ, cố gắng bình tĩnh lại để xem biểu hiện của chồng. Tùng sau khi đi tắm thì vội vội vàng vàng thay quần áo, nói với vợ là ra ngoài để tiếp khách. Anh còn nói vợ đừng đợi vì mình về trễ lắm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Thứ củ "ngoài xấu trong đẹp" bán đầy chợ Việt: Bổ ngang nhân sâm, giúp phái đẹp trẻ mãi không già

Thứ củ "ngoài xấu trong đẹp" bán đầy chợ Việt: Bổ ngang nhân sâm, giúp phái đẹp trẻ mãi không già

Dinh dưỡng 1 giờ 15 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 28/5/2026, 3 con giáp 'thu tài hút lộc' của Thần Tài, trúng số độc đắc, tiền đổ về nặng trĩu túi, sự nghiệp lên hương

Sau hôm nay, thứ Năm 28/5/2026, 3 con giáp 'thu tài hút lộc' của Thần Tài, trúng số độc đắc, tiền đổ về nặng trĩu túi, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/5/2026), 3 con giáp 'thu tài hút lộc' của Thần Tài, trúng số độc đắc, tiền đổ về nặng trĩu túi, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (28/5/2026), 3 con giáp 'thu tài hút lộc' của Thần Tài, trúng số độc đắc, tiền đổ về nặng trĩu túi, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Vô tình hỏi chồng của cô bạn thân đúng một câu duy nhất, cả hai chết đứng sốc tận óc khi phát hiện đều bị ‘cắm sừng’ từ lâu

Vô tình hỏi chồng của cô bạn thân đúng một câu duy nhất, cả hai chết đứng sốc tận óc khi phát hiện đều bị ‘cắm sừng’ từ lâu

Tâm sự 6 giờ 45 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, mẹ chồng nấu hai bát mì gọi vợ chồng tôi xuống ăn, bà hỏi một câu khiến chúng tôi nghẹn ngào rút đơn ly hôn

Đêm trước ngày ra tòa, mẹ chồng nấu hai bát mì gọi vợ chồng tôi xuống ăn, bà hỏi một câu khiến chúng tôi nghẹn ngào rút đơn ly hôn

Tâm sự gia đình 7 giờ 0 phút trước
Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnhđúng ngày 28/5/2026, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Thần Tài lẫn quý nhân chiếu mệnhđúng ngày 28/5/2026, 3 con giáp sẽ hưởng lộc trời ban, sự nghiệp 'cất cánh', may mắn ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 0 phút trước
Giữa đêm khuya vì nghe tiếng nước xả trong nhà tắm, tôi lén nhìn qua khe cửa thì bật khóc khi thấy hành động lạ của chồng

Giữa đêm khuya vì nghe tiếng nước xả trong nhà tắm, tôi lén nhìn qua khe cửa thì bật khóc khi thấy hành động lạ của chồng

Tâm sự 7 giờ 15 phút trước
Thấy vợ vô sinh bỏ đi, chồng thở phào nhẹ nhõm nhưng 3 năm sau gặp lại chỉ biết hối hận nghẹn ngào

Thấy vợ vô sinh bỏ đi, chồng thở phào nhẹ nhõm nhưng 3 năm sau gặp lại chỉ biết hối hận nghẹn ngào

Tâm sự gia đình 7 giờ 30 phút trước
Nửa đêm liên hoan về, tôi bất ngờ khi thấy người đàn ông đang đứng trước mặt, bật đèn lên hốt hoảng khi biết danh tính

Nửa đêm liên hoan về, tôi bất ngờ khi thấy người đàn ông đang đứng trước mặt, bật đèn lên hốt hoảng khi biết danh tính

Tâm sự Eva 7 giờ 45 phút trước
Lạ đời đụng mặt con dâu ngay tại sảnh khách sạn, mẹ chồng giàu có bỗng cúi mặt, run rẩy đưa ngay 50 triệu để bịt miệng

Lạ đời đụng mặt con dâu ngay tại sảnh khách sạn, mẹ chồng giàu có bỗng cúi mặt, run rẩy đưa ngay 50 triệu để bịt miệng

Tâm sự gia đình 8 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thần Tài gõ chuông tài lộc sau ngày 28/5/2026, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Thần Tài gõ chuông tài lộc sau ngày 28/5/2026, 3 con giáp sau càng chăm chỉ càng có nhiều lộc, giàu sang ngút trời, tình duyên đỏ thắm

Đúng ngày mai, thứ Năm 28/5/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Năm 28/5/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Chuyên gia cảnh báo tác hại ít người ngờ khi bật quạt ngủ suốt đêm

Chuyên gia cảnh báo tác hại ít người ngờ khi bật quạt ngủ suốt đêm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đêm trước ngày ra tòa, mẹ chồng nấu hai bát mì gọi vợ chồng tôi xuống ăn, bà hỏi một câu khiến chúng tôi nghẹn ngào rút đơn ly hôn

Đêm trước ngày ra tòa, mẹ chồng nấu hai bát mì gọi vợ chồng tôi xuống ăn, bà hỏi một câu khiến chúng tôi nghẹn ngào rút đơn ly hôn

Lạ đời đụng mặt con dâu ngay tại sảnh khách sạn, mẹ chồng giàu có bỗng cúi mặt, run rẩy đưa ngay 50 triệu để bịt miệng

Lạ đời đụng mặt con dâu ngay tại sảnh khách sạn, mẹ chồng giàu có bỗng cúi mặt, run rẩy đưa ngay 50 triệu để bịt miệng

Đòn bẻ lái tàn nhẫn của chính thất, gã đàn ông bội bạc chết đứng nhìn màn hình điện thoại phát lộ uẩn khúc ngay trước cửa phòng khách sạn

Đòn bẻ lái tàn nhẫn của chính thất, gã đàn ông bội bạc chết đứng nhìn màn hình điện thoại phát lộ uẩn khúc ngay trước cửa phòng khách sạn

Sốc ngất khi bị cô gái lạ tát tới tấp trên phố, biết được lý do tôi bàng hoàng phát hiện bí mật của gia đình

Sốc ngất khi bị cô gái lạ tát tới tấp trên phố, biết được lý do tôi bàng hoàng phát hiện bí mật của gia đình

Ngậm ngùi nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng, 4 năm sau tôi sốc nặng khi biết em làm một việc khủng khiếp

Ngậm ngùi nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng, 4 năm sau tôi sốc nặng khi biết em làm một việc khủng khiếp

Nửa đêm tôi choáng váng khi thấy vợ đang quỳ gối trước mặt chị osin, còn đưa 30 triệu để "bưng bít" bí mật gây choáng

Nửa đêm tôi choáng váng khi thấy vợ đang quỳ gối trước mặt chị osin, còn đưa 30 triệu để "bưng bít" bí mật gây choáng