Ngậm ngùi nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng, 4 năm sau tôi sốc nặng khi biết em làm một việc khủng khiếp

Tâm sự gia đình 27/05/2026 21:30

Phương nói chia tay với tôi, phớt lời mọi lời níu kéo của tôi. Bị người yêu bỏ rơi để theo đàn ông giàu khác, tôi trở nên căm hận cô ấy. Tôi xóa mọi liên lạc, kỷ vật giữa cả hai. Càng hận người yêu cũ bao nhiêu thì tôi càng cố gắng để thành công hơn.

Tôi và Phương quý mến nhau từ khi còn đi học. Khi lên đại học, chúng tôi yêu nhau rồi quyết định sau khi đi làm sẽ kết hôn. Sau khi tốt nghiệp, Phương làm kế toán trong một công ty tư nhân, khá ổn định và có tương lai. Riêng tôi chật vật nhảy việc tới lui, chưa thể ổn định. Sau cùng, tôi đành làm nhân viên kinh doanh, thu nhập cũng không thể bằng Phương.

Yêu nhau cũng đã lâu, chúng tôi bằng lòng đi quá giới hạn cùng nhau. Sau khi đi làm được 3 năm thì Phương nói với tôi về chuyện cưới xin. Nhưng tôi lúc đó vẫn chưa ổn định công việc, nghĩ rằng mình chưa đủ sức lo cho gia đình. Gia đình tôi cũng không giàu có gì, sợ vợ phải chịu khổ cùng mình. Phương nghe tôi nói thế thì chỉ im lặng.

Sau đó, Phương dần xa cách với tôi hơn, không muốn liên lạc với tôi nữa. Tôi phát hiện Phương có gì đó với vị giám đốc cùng công ty. Đó là người đàn ông hơn tôi về mọi mặt, có thể cho Phương một gia đình như cô ấy mong muốn.

Ngậm ngùi nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng, 4 năm sau tôi sốc nặng khi biết em làm một việc khủng khiếp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phương nói chia tay với tôi, phớt lời mọi lời níu kéo của tôi. Bị người yêu bỏ rơi để theo đàn ông giàu khác, tôi trở nên căm hận cô ấy. Tôi xóa mọi liên lạc, kỷ vật giữa cả hai. Càng hận người yêu cũ bao nhiêu thì tôi càng cố gắng để thành công hơn.

Chia tay tôi chưa bao lâu thì người yêu cũ lên xe hoa với vị giám đốc giàu có. Thấy Phương hạnh phúc trong hình cưới, tôi đau khổ vô cùng. Về sau, tôi không còn nghe tin tức gì về cô ấy. Tôi phấn đấu không ngừng, sau 4 năm đã lên được vị trị cao. Tôi dành dụm trả góp một căn hộ để cưới vợ. Tôi muốn cưới Linh, người yêu hiện tại, chúng tôi thấu hiểu nhau và muốn tiến tới hôn nhân.

Không thể ngờ được, bỗng một ngày người yêu cũ tìm đến nhà tôi. Nhìn thấy người cũ từng bỏ rơi mình, chẳng hiểu sao trong lòng tôi vẫn còn cảm xúc. Phương khóc lóc kể về người chồng vũ phu, về việc ly hôn chồng. Sau đó, tôi nghe người yêu cũ nói một chuyện vô cùng sốc:

“Em biết mình có lỗi với anh, vì khi yêu anh lại qua lại với Luân (chồng cũ của Phương). Lúc em biết mình có thai thì em không biết con của ai. Nhưng em ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân và con, em chọn Luân vì nghĩ anh ấy lo được cho mẹ con em đủ đầy. Em không ngờ khi sinh con ra, gia đình chồng cũ đã lén đi xét nghiệm ADN. Kết quả là đứa trẻ không phải con của Luân. Giờ em khổ lắm, em xin anh hãy cưu mang mẹ con em. Dù sao đây cũng là con trai của anh”.

Tôi nhìn sang đứa trẻ có khuôn mặt giống tôi như đúc đang ngồi kế Phương. Tôi sững người, trong lòng lại vừa buồn vừa vui. Tôi đang có người yêu mời, giờ người yêu cũ lại mang một đứa con đến trước mặt tôi. Tôi phải làm sao đây?

Nửa đêm tôi choáng váng khi thấy vợ đang quỳ gối trước mặt chị osin, còn đưa 30 triệu để "bưng bít" bí mật gây choáng

Nửa đêm tôi choáng váng khi thấy vợ đang quỳ gối trước mặt chị osin, còn đưa 30 triệu để "bưng bít" bí mật gây choáng

Sau đó, chị Hương gật đầu nói rằng sẽ không để tôi biết chuyện. Tôi âm thầm quay lại phòng như chưa thấy chuyện gì. Sau ngày hôm đó, tôi hỏi chị Hương rốt cuộc vợ tôi có gì giấu giếm chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 1 giờ 40 phút trước
Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Video 2 giờ 40 phút trước
Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Tâm sự Eva 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này