Thấy người phụ nữ trốn sau lưng chồng của bạn thân mà tôi rợn người kinh hãi

Ngoại tình 28/05/2026 22:30

Cô ấy nói lần này chồng có vẻ yêu người phụ nữ này thật lòng, không phải tình một đêm qua đường. Linh thường thấy chồng cười một mình khi nhắn tin với cô ta, nhìn mặt là biết đang yêu đương.

Tôi và Linh chơi với nhau từ thời đi học, càng lớn thì tình cảm càng khắng khít. Thay vì học đại học như tôi thì sau khi tốt nghiệp phổ thông Linh lập gia đình rồi có hai con kháu khỉnh đáng yêu.

Tôi ngưỡng mộ gia đình hạnh phúc của bạn thân. Nhưng cô ấy lại thường thở than vợ chồng thường cãi vã. Chồng của Linh dù phong độ, điển trai lại nhiều tiền nên thường bị phụ nữ vây lấy. Cũng vì vậy mà nhiều lần cô ấy phải hùng hổ đi đánh ghen để giữ cha cho con, giữ mái ấm của mình.

Linh kể tôi nghe nhiều lần âm thầm đi giải quyết nhân tình của chồng. Nhưng lần này, cô bạn của tôi có phần e ngại, cứ lo lắng không yên. Cô ấy nói lần này chồng có vẻ yêu người phụ nữ này thật lòng, không phải tình một đêm qua đường. Linh thường thấy chồng cười một mình khi nhắn tin với cô ta, nhìn mặt là biết đang yêu đương.

Thấy bạn thân rầu rĩ khóc lóc, tôi quyết định đi đánh ghen cùng cô ấy. Linh muốn bắt chồng ngoại tình tại trận rồi ba mặt một lời. Tôi giúp bạn nhờ thám tử tư theo dõi chồng của cô ấy. Đến một hôm thì phát hiện chồng của Linh đi cùng một người phụ nữ vào khách sạn. Tôi và Linh lập tức đến nơi.

Thấy người phụ nữ trốn sau lưng chồng của bạn thân mà tôi rợn người kinh hãi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn tôi lần này không kiềm được cảm xúc, vừa khóc vừa đập cửa phòng khách sạn. Đến khi mở cửa, thì Linh lao vào định kéo ả nhân tình đang trốn phía sau chồng mình. Tôi sốc ngất khi thấy người phụ nữ không mảnh vải che thân đứng sau chồng của bạn thân là chị dâu của mình. Vừa thấy khuôn mặt hoảng hốt của chị, tôi rợn người kinh ngạc với chuyện bất ngờ trước mắt.

Chị dâu tôi là người phụ nữ đáng thương, sống khổ cực cam chịu bao năm bên anh trai tôi – người đàn ông gia trưởng tính khí khó khăn. Vậy mà giờ chị lại dám ngoại tình, nếu anh tôi biết thì chị chỉ có nước bỏ con mà đi.

Thấy tôi đơ người nhìn nhân tình của chồng, Linh cũng bắt đầu nhận ra chị dâu của tôi. Cô ấy nhìn tôi chết sững rồi vội lôi tôi ra khỏi phòng khách sạn. Hôm đó, tôi và cô bạn đều buồn đến đau lòng. Linh khóc vì người chồng phản bội, còn tôi khóc thương cho chị dâu của mình. Tôi không biết làm sao để giúp chị, nghĩ tới cảnh bị bị chồng đánh bầm cả người là tôi lại xót xa vô cùng.

Sau hôm đó, chồng của Linh đòi ly hôn vợ. Anh ta là tình cũ của chị dâu tôi, thấy chị sống khổ sở nên tình cảm cũ trỗi dậy, muốn bảo vệ người xưa. Linh khóc hết nước mắt, cô ấy không chịu nổi cảnh con cái mất cha.

Giờ tôi đứng giữa chẳng biết phải làm sao. Bí mật của chị dâu tôi phải giải quyết thế nào đây?

Chồng hào hứng hẹn nhân tình ra khách sạn, vừa đến nơi đã thấy dòng tin nhắn của vợ liền rụng rời tay chân

Chồng hào hứng hẹn nhân tình ra khách sạn, vừa đến nơi đã thấy dòng tin nhắn của vợ liền rụng rời tay chân

Hoa để điện thoại ở chỗ cũ, cố gắng bình tĩnh lại để xem biểu hiện của chồng. Tùng sau khi đi tắm thì vội vội vàng vàng thay quần áo, nói với vợ là ra ngoài để tiếp khách. Anh còn nói vợ đừng đợi vì mình về trễ lắm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Vợ bỏ về nhà mẹ đẻ, tôi chán đời đi nhậu đến khuya, sáng mở mắt ra thì hoảng hồn khi thấy mặt người phụ nữ nằm cạnh

Vợ bỏ về nhà mẹ đẻ, tôi chán đời đi nhậu đến khuya, sáng mở mắt ra thì hoảng hồn khi thấy mặt người phụ nữ nằm cạnh

Tâm sự 22 phút trước
Thấy anh trai lén vào trong phòng người giúp việc, tôi báo ngay cho chị dâu nhưng chị đáp một câu khiến tôi "lạnh người"

Thấy anh trai lén vào trong phòng người giúp việc, tôi báo ngay cho chị dâu nhưng chị đáp một câu khiến tôi "lạnh người"

Ngoại tình 37 phút trước
Ly hôn 8 năm không một đồng chu cấp, chồng cũ vừa mất thì tôi nhận đều 10 triệu/tháng, sự thật đằng sau khiến tôi lặng người

Ly hôn 8 năm không một đồng chu cấp, chồng cũ vừa mất thì tôi nhận đều 10 triệu/tháng, sự thật đằng sau khiến tôi lặng người

Tâm sự 52 phút trước
Đưa bạn gái về nhà, tôi chết đứng khi vừa mở cửa đã thấy 2 bóng người quấn lấy nhau giữa phòng khách

Đưa bạn gái về nhà, tôi chết đứng khi vừa mở cửa đã thấy 2 bóng người quấn lấy nhau giữa phòng khách

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Em chồng sống chết giành hết đất đai, tôi cắn răng ra đi trắng tay, 6 năm sau cô ta phải xin trả lại tôi toàn bộ

Em chồng sống chết giành hết đất đai, tôi cắn răng ra đi trắng tay, 6 năm sau cô ta phải xin trả lại tôi toàn bộ

Tâm sự Eva 1 giờ 22 phút trước
Thấy người phụ nữ trốn sau lưng chồng của bạn thân mà tôi rợn người kinh hãi

Thấy người phụ nữ trốn sau lưng chồng của bạn thân mà tôi rợn người kinh hãi

Ngoại tình 1 giờ 37 phút trước
Ngày ra tòa, tôi đi cùng người đàn ông khiến cả nhà chồng ‘đứng hình’ còn chồng thì âm thầm rút đơn ly hôn

Ngày ra tòa, tôi đi cùng người đàn ông khiến cả nhà chồng ‘đứng hình’ còn chồng thì âm thầm rút đơn ly hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Hùng hổ xông vào khách sạn đánh ghen, tôi đứng hình khi thấy mẹ đẻ ngồi ngay dưới bậc thang

Hùng hổ xông vào khách sạn đánh ghen, tôi đứng hình khi thấy mẹ đẻ ngồi ngay dưới bậc thang

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 29/5/2026, 3 con giáp lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc ùa về chật két, tình duyên mặn nồng

Sau ngày mai, thứ Sáu 29/5/2026, 3 con giáp lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc ùa về chật két, tình duyên mặn nồng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 29/5/2026, Thần Tài trao 'chìa khóa vàng', 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn

Trúng số độc đắc đúng ngày 29/5/2026, Thần Tài trao 'chìa khóa vàng', 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 29/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, vạn sự như ý, Mão - Thân đen đủi đủ đường, khó tích tiền bạc

Tử vi thứ Sáu 29/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, vạn sự như ý, Mão - Thân đen đủi đủ đường, khó tích tiền bạc

Không ngờ loại quả 'ngập tràn chất béo' nhưng lại là khắc tinh của cholesterol xấu

Không ngờ loại quả 'ngập tràn chất béo' nhưng lại là khắc tinh của cholesterol xấu

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 29/5/2026, 3 con giáp đón 'phúc khí trời ban', hoan hỉ nhận tài lộc, phát tài chỉ là chuyện sớm muộn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 29/5/2026, 3 con giáp đón 'phúc khí trời ban', hoan hỉ nhận tài lộc, phát tài chỉ là chuyện sớm muộn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thấy anh trai lén vào trong phòng người giúp việc, tôi báo ngay cho chị dâu nhưng chị đáp một câu khiến tôi "lạnh người"

Thấy anh trai lén vào trong phòng người giúp việc, tôi báo ngay cho chị dâu nhưng chị đáp một câu khiến tôi "lạnh người"

Chồng hào hứng hẹn nhân tình ra khách sạn, vừa đến nơi đã thấy dòng tin nhắn của vợ liền rụng rời tay chân

Chồng hào hứng hẹn nhân tình ra khách sạn, vừa đến nơi đã thấy dòng tin nhắn của vợ liền rụng rời tay chân

Tôi và chồng của cô bạn thân bàng hoàng phát hiện bị ‘cắm sừng’ đau đớn khi vô tình hỏi nhau đúng một câu

Tôi và chồng của cô bạn thân bàng hoàng phát hiện bị ‘cắm sừng’ đau đớn khi vô tình hỏi nhau đúng một câu

Con trai ngoại tình mà mẹ chồng lặng thinh, ngày tôi rời đi bà đưa gói đồ rồi nói một câu khiến tôi bật khóc

Con trai ngoại tình mà mẹ chồng lặng thinh, ngày tôi rời đi bà đưa gói đồ rồi nói một câu khiến tôi bật khóc

Vợ tưởng giấu giếm hoàn hảo bỗng ‘lòi đuôi’ ngoại tình khi bị tôi ‘bắt thóp’ chỉ bằng một câu nói

Vợ tưởng giấu giếm hoàn hảo bỗng ‘lòi đuôi’ ngoại tình khi bị tôi ‘bắt thóp’ chỉ bằng một câu nói

Nghe câu hỏi vô tình của chị bán rau, người vợ chết đứng phát hiện chồng ngoại tình lúc rạng sáng

Nghe câu hỏi vô tình của chị bán rau, người vợ chết đứng phát hiện chồng ngoại tình lúc rạng sáng