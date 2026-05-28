Hùng hổ xông vào khách sạn đánh ghen, tôi đứng hình khi thấy mẹ đẻ ngồi ngay dưới bậc thang

Tâm sự 28/05/2026 22:00

Đến một hôm, tôi nghe người quen nói thấy chồng tôi vào khách sạn với một người phụ nữ. Cô ấy còn chụp hình biển xe của chồng tôi. Tôi tức tốc đi đến địa chỉ khách sạn kia, đúng là xe của chồng tôi đang ở đây.

Tôi và chồng sống với nhau 5 năm, nhưng hết 3 năm là chạy chữa bệnh khó có con của tôi. Dù như thế, chồng tôi vẫn nói anh sẽ không ly hôn vợ. Nhưng có ai mà không muốn có con đâu, dù sao chồng tôi cũng đã 36 tuổi, anh vẫn chạnh lòng khi thấy bạn bè, người thân có con cái ẵm bồng.

Suốt 3 năm chạy chữa khắp nơi, chúng tôi chẳng còn bao nhiêu tiền bạc mà tin con cái vẫn im bặt. Tôi ngày một căng thẳng, thậm chí tuyệt vọng nói với chồng xin con nuôi. Nhưng chồng tôi vẫn kiên nhẫn, anh nói đợi duyên con cái đến với mình. Chồng càng như thế lại càng khiến tôi thấy có lỗi. Anh tốt tính, là người chồng mẫu mực sao lại chịu cảnh không con cái cái thế này?

 

Đặc biệt, chồng tôi rất yêu quý mẹ tôi, khiến bà cũng thương chàng rể hiền lành này như con ruột. Bà thấy tôi không còn hy vọng kiếm được con thì nói hay là để chồng tôi ra ngoài tìm con. Chỉ cần anh có đứa con mang về thì vợ chồng tôi lại hạnh phúc như trước. Nhưng tôi làm sao chấp nhận chuyện này. Tôi nói thẳng với chồng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện có con riêng bên ngoài.

Hùng hổ xông vào khách sạn đánh ghen, tôi đứng hình khi thấy mẹ đẻ ngồi ngay dưới bậc thang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến một hôm, tôi nghe người quen nói thấy chồng tôi vào khách sạn với một người phụ nữ. Cô ấy còn chụp hình biển xe của chồng tôi. Tôi tức tốc đi đến địa chỉ khách sạn kia, đúng là xe của chồng tôi đang ở đây. Tôi giận run người, hùng hổ lao vào định đi đánh ghen.

Lửa giận bừng bừng, nhân viên khách sạn cũng không thể ngăn được tôi. Nhưng một bóng người ngồi ở chân cầu thang khiến tôi chết sững. Mẹ tôi đi đến khuyên tôi nên giữ im lặng, đi theo bà về nhà. Bà biết tôi sẽ làm lớn chuyện ở đây, khiến chồng khó xử. Bà còn nói tôi hãy chấp nhận để chồng có con riêng bên ngoài.

Tôi choáng váng không tin rằng mẹ có thẻ làm thế, bà đang giúp con rể phản bội con gái mình sao? Thấy tôi lại sắp xông lên cầu thang thì mẹ tôi nói:

“Nếu giờ con không chịu thiệt một chút thì chẳng mấy chốc chồng con cũng bỏ con mà đi thôi”.

Trong khi tôi và mẹ đang cãi nhau lớn tiếng thì chồng tôi đi ra. Thấy anh ngây người nhìn tôi, tôi cũng chết lặng không nói nên lời. Sau đó chúng tôi về nhà, chẳng còn có thể nói chuyện được với nhau. Gia đình hai người đã cô quạnh giờ càng xa cách đáng sợ. Giờ tôi phải làm sao đây?

Sau 4 năm bỏ đi mất tăm, chồng trở về đưa cho vợ một hộp đầy vàng rồi nói một câu khiến tôi sốc ngất

Sau 4 năm bỏ đi mất tăm, chồng trở về đưa cho vợ một hộp đầy vàng rồi nói một câu khiến tôi sốc ngất

Đến một chiều sau khi tan làm, tôi thấy con trai đứng trước ngõ đợi mẹ. Thằng bé mặt mày háo hức lắm, nói là bố về nhà rồi. Tôi vội chạy về nhà thì đúng là thấy vali của chồng. Thấy anh bước ra từ nhà tắm mà tôi xúc động muốn khóc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Vợ bỏ về nhà mẹ đẻ, tôi chán đời đi nhậu đến khuya, sáng mở mắt ra thì hoảng hồn khi thấy mặt người phụ nữ nằm cạnh

Vợ bỏ về nhà mẹ đẻ, tôi chán đời đi nhậu đến khuya, sáng mở mắt ra thì hoảng hồn khi thấy mặt người phụ nữ nằm cạnh

Tâm sự 23 phút trước
Thấy anh trai lén vào trong phòng người giúp việc, tôi báo ngay cho chị dâu nhưng chị đáp một câu khiến tôi "lạnh người"

Thấy anh trai lén vào trong phòng người giúp việc, tôi báo ngay cho chị dâu nhưng chị đáp một câu khiến tôi "lạnh người"

Ngoại tình 38 phút trước
Ly hôn 8 năm không một đồng chu cấp, chồng cũ vừa mất thì tôi nhận đều 10 triệu/tháng, sự thật đằng sau khiến tôi lặng người

Ly hôn 8 năm không một đồng chu cấp, chồng cũ vừa mất thì tôi nhận đều 10 triệu/tháng, sự thật đằng sau khiến tôi lặng người

Tâm sự 53 phút trước
Đưa bạn gái về nhà, tôi chết đứng khi vừa mở cửa đã thấy 2 bóng người quấn lấy nhau giữa phòng khách

Đưa bạn gái về nhà, tôi chết đứng khi vừa mở cửa đã thấy 2 bóng người quấn lấy nhau giữa phòng khách

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Em chồng sống chết giành hết đất đai, tôi cắn răng ra đi trắng tay, 6 năm sau cô ta phải xin trả lại tôi toàn bộ

Em chồng sống chết giành hết đất đai, tôi cắn răng ra đi trắng tay, 6 năm sau cô ta phải xin trả lại tôi toàn bộ

Tâm sự Eva 1 giờ 23 phút trước
Thấy người phụ nữ trốn sau lưng chồng của bạn thân mà tôi rợn người kinh hãi

Thấy người phụ nữ trốn sau lưng chồng của bạn thân mà tôi rợn người kinh hãi

Ngoại tình 1 giờ 38 phút trước
Ngày ra tòa, tôi đi cùng người đàn ông khiến cả nhà chồng ‘đứng hình’ còn chồng thì âm thầm rút đơn ly hôn

Ngày ra tòa, tôi đi cùng người đàn ông khiến cả nhà chồng ‘đứng hình’ còn chồng thì âm thầm rút đơn ly hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Hùng hổ xông vào khách sạn đánh ghen, tôi đứng hình khi thấy mẹ đẻ ngồi ngay dưới bậc thang

Hùng hổ xông vào khách sạn đánh ghen, tôi đứng hình khi thấy mẹ đẻ ngồi ngay dưới bậc thang

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 29/5/2026, 3 con giáp lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc ùa về chật két, tình duyên mặn nồng

Sau ngày mai, thứ Sáu 29/5/2026, 3 con giáp lương thưởng hậu hĩnh, tiền bạc ùa về chật két, tình duyên mặn nồng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 29/5/2026, Thần Tài trao 'chìa khóa vàng', 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn

Trúng số độc đắc đúng ngày 29/5/2026, Thần Tài trao 'chìa khóa vàng', 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 29/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, vạn sự như ý, Mão - Thân đen đủi đủ đường, khó tích tiền bạc

Tử vi thứ Sáu 29/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, vạn sự như ý, Mão - Thân đen đủi đủ đường, khó tích tiền bạc

Không ngờ loại quả 'ngập tràn chất béo' nhưng lại là khắc tinh của cholesterol xấu

Không ngờ loại quả 'ngập tràn chất béo' nhưng lại là khắc tinh của cholesterol xấu

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 29/5/2026, 3 con giáp đón 'phúc khí trời ban', hoan hỉ nhận tài lộc, phát tài chỉ là chuyện sớm muộn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 29/5/2026, 3 con giáp đón 'phúc khí trời ban', hoan hỉ nhận tài lộc, phát tài chỉ là chuyện sớm muộn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vợ bỏ về nhà mẹ đẻ, tôi chán đời đi nhậu đến khuya, sáng mở mắt ra thì hoảng hồn khi thấy mặt người phụ nữ nằm cạnh

Vợ bỏ về nhà mẹ đẻ, tôi chán đời đi nhậu đến khuya, sáng mở mắt ra thì hoảng hồn khi thấy mặt người phụ nữ nằm cạnh

Ly hôn 8 năm không một đồng chu cấp, chồng cũ vừa mất thì tôi nhận đều 10 triệu/tháng, sự thật đằng sau khiến tôi lặng người

Ly hôn 8 năm không một đồng chu cấp, chồng cũ vừa mất thì tôi nhận đều 10 triệu/tháng, sự thật đằng sau khiến tôi lặng người

Đưa bạn gái về nhà, tôi chết đứng khi vừa mở cửa đã thấy 2 bóng người quấn lấy nhau giữa phòng khách

Đưa bạn gái về nhà, tôi chết đứng khi vừa mở cửa đã thấy 2 bóng người quấn lấy nhau giữa phòng khách

Bồ nhí của chồng báo tin có thai, tôi hẹn gặp rồi đưa 1 bức ảnh khiến cô ta câm nín tức nghẹn

Bồ nhí của chồng báo tin có thai, tôi hẹn gặp rồi đưa 1 bức ảnh khiến cô ta câm nín tức nghẹn

Ngày gần đất xa trời, người phụ nữ mà bố tôi muốn gặp lần cuối không phải là mẹ tôi

Ngày gần đất xa trời, người phụ nữ mà bố tôi muốn gặp lần cuối không phải là mẹ tôi

Đưa con đến nhà họ hàng ăn tiệc, bỗng có người lao đến xin vài sợi tóc của con trai khiến tôi hoảng sợ hoang mang

Đưa con đến nhà họ hàng ăn tiệc, bỗng có người lao đến xin vài sợi tóc của con trai khiến tôi hoảng sợ hoang mang