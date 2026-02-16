Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 16/2/2026 (29 Tết), 3 con giáp được Thần Tài ghé thăm, 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 16/2/2026 (29 Tết), Tam Hợp nâng đỡ vận trình của người tuổi Tý, giúp bạn có nhiều cơ hội gặp quý nhân, đi tới đâu cũng được giúp đỡ hết mình, gặp chuyện gì khó khăn là lập tức có người ra tay hỗ trợ, không cần phải quá bôn ba vất vả. Việc khéo léo xây dựng các mối quan hệ xã giao cũng là lợi thế rất lớn giúp con giáp này thành công hơn trong công việc.

Chính Ấn xuất hiện đảm bảo mọi chuyện tiến băng băng về phía trước, những khúc mắc và trở ngại làm khó bạn trước đó đều được giải quyết triệt để, bản mệnh có được những gì mình muốn, chạm tay đến mục tiêu đã đặt ra.

Con giáp tuổi Sửu

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 16/2/2026 (29 Tết), Tam Hợp phù trợ, người tuổi Sửu có thể chuẩn bị tinh thần đón nhận những thành quả gặt hái được do bạn đã cố gắng suốt bấy lâu nay. Với người làm công ăn lương, lãnh đạo rất ghi nhận sự cố gắng của bạn và có thể thăng chức, tăng lương cho bạn trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Với người làm ăn kinh doanh, bạn nhận được sự yêu quý và tin tưởng của khách hàng nên việc làm ăn tiến triển vô cùng thuận lợi. Trong ngày hôm nay, bạn có thể nhận được lãi lời kha khá vì những đơn hàng đến tới tấp.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 16/2/2026 (29 Tết), Chính Quan giúp người tuổi Dậu có một ngày khá suôn sẻ, làm gì cũng đạt kết quả như ý. Một vài dự án đòi hỏi hoàn thành sớm cũng được bạn dành sự ưu tiên, tuy bận rộn hơn nhưng bù lại sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Bạn có thể được thăng chức trong thời gian tới, thu nhập tăng cao, thậm chí nhận được những khoản thưởng nóng.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng trong ngày này, tuổi Dậu còn phát huy được sự khéo léo, tinh tế và tài ngoại giao trong những công việc đòi hỏi khả năng đàm phán. Con giáp này biết cách xây dựng các mối quan hệ vững chắc đồng thời lôi kéo được khách hàng về phía mình mà không gây ra phản cảm.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!