Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 26/1/2026, 3 con giáp ôm bao tiền cực to, vận may ào đến, phúc khí phủ đầy, tiền vào đầy túi, tình đầy tim

Tương Hại nhắc tuổi Tý nên hạn chế nói những điều không may mắn liên quan đến tiền bạc trong ngày này coi chừng xui xẻo vận vào người, phải suy nghĩ tích cực thì mới may mắn được. Những người làm kinh doanh tự do có một ngày mệt mỏi vì tiền, gánh lỗ hơi nhiều, cần có phương án sáng suốt để điều chỉnh.

Đường tình duyên của bản mệnh không được tốt cho lắm khi không có sự đồng thuận từ gia đình, tình cảm đôi lứa bị phản đối khá mạnh. Người độc thân hơi kén chọn và khó tính, cảm giác không được đối phương tôn trọng nên bạn cũng đã từ bỏ mối quan hệ mà bản thân từng đặt nhiều hy vọng.

Vận trình tài lộc của tuổi Sửu tháng này tốt, thuận lợi cho việc hợp tác dự án, kiểm tra đánh giá trong công việc hoặc thi cử, xin việc đạt kết quả tốt, có thể nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của quý nhân khi muốn tiến hành công việc. Ngoài ra, còn dẫn đến việc hợp tác dự án có lợi trong tháng này hay có lợi cho việc đạt được chứng chỉ năng lực.

Tháng này, bản mệnh tuổi Sửu ở nơi làm việc sẽ được lãnh đạo và quý nhân hỗ trợ giúp đỡ, hiệu quả công việc tăng cao, thu nhập đương nhiên cũng tăng theo.

Về sức khỏe, tuy tương đối bận rộn nhưng con giáp này vẫn chú ý rèn luyện cơ thể hàng ngày nên không gặp nhiều điều đáng lo ngại.

Tuy nhiên cần chú ý hơn đến vấn đề tình cảm của bản thân, nhất là đối với một số người đã kết hôn hay với những người đã có người yêu gặp bất đồng quan điểm khiến bản thân họ và đối phương bị ảnh hưởng, dẫn đến tình cảm phai nhạt dần.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão nhanh nhẹn, nhạy bén và rất biết cách cư xử. Họ bước vào giai đoạn này với vận trình chuyển mình rõ rệt, đầy hứa hẹn, giống như người đã âm thầm vượt qua nhiều đợt sóng ngầm để nay gặp thời hóa rồng, mọi lĩnh vực của họ đều khởi sắc mạnh mẽ.

Thời gian này nhờ có Thần Tài độ mệnh, tuổi Mão dễ gặp cơ hội lớn trong làm ăn, kinh doanh buôn bán gặp thời, họ rất đắt hàng, khách hàng tấp nập lợi nhuận tăng cao. Những người làm công việc chuyên môn hoặc sáng tạo cũng có cơ hội nâng cao thu nhập nhờ được trọng dụng và đánh giá cao năng lực. Người làm công ăn lương cũng được thăng chức tăng lương.

Đáng nói hơn, họ không chỉ kiếm ra tiền mà còn xây dựng được danh tiếng cá nhân tốt đẹp, cuộc sống ngày càng sung túc, giàu có không chỉ trước mắt mà còn lâu dài về sau.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!