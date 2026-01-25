7 ngày liên tiếp (26/1-1/2), 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, tuổi Hợi đạt được thỏa nguyện trong chuyện tình duyên. Đào hoa khởi vượng, tình cảm đôi lứa như được thăng hoa lên tầm cao mới, thậm chí có người tính đến chuyện trăm năm.

Tuy vậy, tình hình tài chính lại không được ổn định, tiền kiếm được nhiều nhưng hao hụt cũng chẳng ít. Bản mệnh không có kế hoạch chi tiêu rõ ràng nên dễ bị lạm chi, mua sắm những thứ không thực sự cần thiết.

Trong tuần, con giáp này sẽ tạo được điểm nhấn cho mình bởi những thành quả có được sau bao công sức bỏ ra. Bản mệnh có sự sáng tạo trong công việc mà không phải ai cũng có được. Không có thành công nào là dễ dàng cả, bản mệnh hãy cố gắng phát huy thế mạnh của mình nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý tư duy tốt, làm việc nhiều may mắn.

Công việc: Trong công việc người tuổi Tý có đủ sức khỏe và đề cao tinh thần làm việc cực kì cao khi có nhiều dự án lớn.

Tình cảm: Bạn muốn được sự chú ý từ đối phương, nên thường làm nhiều trò.

Tài lộc: Về mặt tài chính, rất chú ý cách chi tiêu, không muốn sự chi tiêu vượt mức bạn đưa ra.

Sức khoẻ: Luôn tin tưởng vào tinh thần cầu toàn của bản thân, chu đáo tự chăm sóc bản thân.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu được dự báo là một trong những con giáp chịu nhiều áp lực nhất trong tuần. Công việc có dấu hiệu chồng chéo, trách nhiệm tăng lên nhưng kết quả chưa phản ánh đúng công sức bỏ ra. Điều này dễ khiến bản mệnh rơi vào trạng thái căng thẳng, mất cân bằng nếu không biết điều chỉnh nhịp độ làm việc.

Về tài lộc, tuổi Dậu cần đặc biệt chú ý đến các khoản chi tiêu nhỏ lẻ. Những chi phí tưởng chừng không đáng kể lại cộng dồn thành gánh nặng tài chính. Việc cho vay mượn hoặc đứng ra bảo lãnh tiền bạc trong tuần này tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Ngoài ra, tuổi Dậu nên hạn chế tranh luận, va chạm trong môi trường làm việc. Một lời nói thiếu kiểm soát có thể khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Giữ thái độ thận trọng, quan sát nhiều hơn hành động được xem là chiến lược phù hợp trong giai đoạn này.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!