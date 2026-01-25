Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm cũng ban hành văn bản gửi Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm và Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố, cảnh báo về sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula 800g.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, liên quan đến việc một số lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ mang thương hiệu Aptamil đang bị thu hồi khẩn cấp tại Vương quốc Anh và châu Âu do lo ngại nhiễm độc tố gây hại, tối 25/1, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đề nghị tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh thực phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử.

Lô sản phẩm bị thu hồi là Aptamil First Infant Formula loại 800g, có hạn sử dụng trước ngày 31/10/2026. Ngày 24/1/2026, Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Vương quốc Anh (Food Standards Agency – FSA) đã phát đi cảnh báo công khai về vụ việc trên website chính thức.

Theo văn bản do TS. Dược sĩ Chu Quốc Thịnh, Quyền Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm ký ban hành, ngày 23/1/2026, Tập đoàn Danone – doanh nghiệp thực phẩm đa quốc gia có trụ sở tại Pháp đã thông báo tự nguyện thu hồi một lô sữa Aptamil First Infant Formula do hãng sản xuất và lưu hành tại thị trường Anh. Nguyên nhân được xác định là do sản phẩm có nguy cơ nhiễm cereulide, một loại độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe trẻ nhỏ.

Để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa công thức Aptamil Infant Formula do Danone sản xuất. Trường hợp có doanh nghiệp công bố sản phẩm tại Việt Nam, các đơn vị chức năng phải yêu cầu doanh nghiệp thông báo đến hệ thống phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng sản phẩm, đồng thời triển khai thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Các địa phương phải báo cáo cụ thể số lượng sản phẩm đã nhập khẩu, đã tiêu thụ, tồn kho và đề xuất biện pháp xử lý các lô hàng liên quan, gửi về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 31/1/2026.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu tăng cường truyền thông để người tiêu dùng không sử dụng các lô sữa Aptamil Infant Formula nằm trong diện cảnh báo.

Sản phẩm sữa Aptamil trên thị trường

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, đối với lĩnh vực thương mại điện tử, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thông báo đến các sàn thương mại điện tử, website bán hàng và các gian hàng kinh doanh yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, đồng thời gỡ bỏ thông tin về sản phẩm không bảo đảm chất lượng và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo thông tin từ Tập đoàn Danone, các sản phẩm bị ảnh hưởng được sản xuất tại Ireland. Cơ quan An toàn thực phẩm Ireland (FSAI) cho biết nguy cơ nhiễm cereulide bắt nguồn từ một nguyên liệu thô là dầu ARA, được nhập khẩu từ Trung Quốc và đã bị nhiễm độc tố trước khi đưa vào quy trình sản xuất. Cereulide là độc tố có thể gây tổn thương gan và không bị phá hủy bởi các phương pháp đun nấu thông thường.

FSAI khẳng định không có sản phẩm nào trong diện thu hồi được phân phối tại Ireland, mà đã được xuất khẩu sang Vương quốc Anh, nhiều quốc gia EU và một số thị trường quốc tế khác. Vụ việc cũng đã được báo cáo lên Ủy ban châu Âu để phối hợp giám sát và xử lý.

Đáng chú ý, cùng nguyên liệu nhiễm bẩn này cũng từng khiến một số lô sữa công thức thuộc dòng SMA của Nestlé phải thu hồi hồi đầu tháng 1. Hiện FSAI cùng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Hàng hải Ireland đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Danone nhằm bảo đảm các biện pháp an toàn thực phẩm được thực hiện nghiêm ngặt, hạn chế tối đa nguy cơ đối với người tiêu dùng.