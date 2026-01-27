Đúng ngày mai, thứ Tư 28/1/2026, tuổi Dậu được chỉ lối dẫn đường nên việc làm ăn trở nên thuận lợi hơn. Còn người làm công ăn lương thì cũng có thêm thu nhập từ nghề tay trái. Con giáp này có thể thoải mái mua sắm chi tiêu theo ý mình mà không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều.

Vận trình công danh sự nghiệp của bản mệnh có chút trở ngại nhưng chúng không phải vấn đề lớn. Con giáp này vẫn có thể biến nguy cơ thành cơ hội, điều này phụ thuộc vào bản lĩnh riêng, đó vừa là thử thách năng lực và ý chí cho nên hãy mạnh mẽ, cố gắng lên.

Song bản mệnh cần nhân cơ hội này để kiếm được nhiều tiền hơn và nhanh chóng đạt được mục tiêu. Trong ngày ngũ hành tương sinh, tuổi Dậu vô cùng may mắn khi mà cả chuyện tiền bạc lẫn chuyện tình cảm đều được như ý. Gia đình hạnh phúc thuận hòa của con giáp này là điều mà rất nhiều người ao ước.

Con giáp tuổi Thân

Đúng ngày mai, thứ Tư 28/1/2026, Thiên Ấn trợ lực giúp tuổi Thân vươn lên trong công việc. Nay bạn làm việc vô cùng năng suất, có hứng đi làm hơn mọi ngày. Hãy tự hào vì bản mệnh không phải là người ba phải, hùa theo đám đông mà có quan điểm riêng và tiếng nói của riêng mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tài vận sinh trưởng thịnh vượng nhờ Tam Hội cục. Thân là một trong những con giáp tốt bụng, hễ nghĩ thiện là làm thiện, không tính toán nên rất có lộc làm ăn. Ai đang có ý định mua xe, bán đất, mua đồ có giá trị có thể tiến hành trong hôm nay.

Vận tình tình cảm lên hương nhờ cục diện ngũ hành Thổ sinh Kim. Đôi khi, lòng tốt, sự thiện lương của con giáp này chính là điều khiến họ nổi bật trong đám đông. Những người còn độc thân sẽ được người quen se duyên mai mối, hãy cởi mở đón nhận.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng ngày mai, thứ Tư 28/1/2026, con giáp tuổi Ngọ gặp được Chính Ấn nên bạn có thể khẳng định được vị thế của mình. Bạn xử lý tình huống và những khó khăn một cách tài tình, và đó chính là cách bạn tỏa sáng.

Ảnh minh họa: Internet

Hôm nay năng lượng tích cực này sẽ thu hút vận may đến với bạn. Có thể là một cuộc gặp gỡ tình cờ mang lại cơ hội hợp tác lớn, hoặc một ước mơ lâu nay bỗng dưng trở thành hiện thực.



Tuy nhiên cảm giác may mắn đó sẽ không thể kéo dài lâu bạn sẽ phải quay lại với cuộc sống hối hả vốn có. Nhất là khi bắt đầu có những người ghen tị và phủ định năng lực của bạn, tuy nhiên hãy học cách bỏ ngoài tai những kẻ xấu tính đó.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!