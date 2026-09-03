Ngày tái hôn, nghe tiếng khóc của con, tôi chỉ muốn cởi váy cưới về nhà ngay

Tâm sự Eva 03/09/2026 20:45

Tôi cảm nhận được anh sẽ là người chồng, người cha tốt trong tương lai. Sau khi quen nhau được nửa năm thì tôi có thai với Tùng.

Tôi sinh ra đã không hạnh phúc được như người khác. Bố mẹ tôi qua đời, tôi sống cùng người dì ở một thân một mình đã lâu. Sống thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ, tôi lộ ra yếu điểm khiến gã đàn ông bội bạc kia lợi dụng. Anh ta vịn vào tình cảm tôi trao đi, chơi chán rồi quất ngựa truy phong.

Lúc biết mình có thai, đồng thời bị phản bội, tôi đã muốn bỏ thai. Dì tôi nói bỏ thai là có tội, chẳng khác gì là giết người. Khi đến bệnh viện phá thai, không nỡ nên tôi quay về. Dù sao đó cũng là con của tôi, nó chẳng có tội tình gì. Tôi quyết định trở thành mẹ đơn thân. Vì mang thai, tôi bỏ lỡ việc học đại học, quyết định đi làm để có tiền nuôi con.

5 năm sau đó, tôi gặp Tùng. Tùng không nề hà chuyện tôi có con riêng, anh lúc nào cũng dịu dàng quan tâm tôi. Anh cũng đối xử với con gái của tôi rất tốt. Tôi cảm nhận được anh sẽ là người chồng, người cha tốt trong tương lai. Sau khi quen nhau được nửa năm thì tôi có thai với Tùng. Tôi biết mình lại vội vàng nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi và Tùng nhanh chóng tổ chức đám cưới.

Ngày tái hôn, nghe tiếng khóc của con, tôi chỉ muốn cởi váy cưới về nhà ngay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng tôi không ngờ khi đang lên kế hoạch đám cưới thì Tùng lên tiếng:

“Sau khi anh lấy em thì em đem con gái cho dì nuôi đi. Anh sợ sau này con em với con anh sống không hòa thuận. Em cứ để con sống với dì, em nhớ con thì về thăm lúc nào cũng được”.

Tôi nghe anh nói mà ngỡ ngàng. Dù tôi biết anh nói cũng chẳng sai, nhưng tôi vẫn thấy đau lòng lắm, nó là con của tôi, giờ để nó sống xa mình thì tôi cũng khổ tâm. Nhưng giờ tôi đã mang thai, ngày cưới cũng đã định, tôi chỉ còn cách xuôi theo mong muốn của chồng. Tôi không muốn lại mang tiếng chửa hoang, con mình sinh ra lại không có cha.

Tôi cắn răng nghe theo lời chồng. Đến ngày đám cưới, con gái tôi không chịu rời khỏi mẹ nửa bước, lúc nào cũng nói: “Mẹ đừng bỏ con lại một mình, mẹ đi lấy chồng cho con theo với”.

Tôi nuốt nước mắt vào trong, cứ ôm lấy con mà lòng đau đớn không ngừng. Tới lúc làm rước dâu, chồng tôi bất ngờ bế con gái tôi vào phòng rồi khóa cửa lại. Tôi hoảng hốt níu tay chồng, không biết anh làm vậy có ý gì. Chồng tôi nói:

“Anh đưa mẹ giữ con một lúc. Người ta nói rước dâu mà có tiếng con khóc thì không may mắn đâu”.

Tôi nghe chồng nói thế mà nước mắt không kiềm được nữa. Tôi nhìn theo hướng cửa phòng, vừa nghe tiếng con đập cửa liên hồi, vừa nghe tiếng khóc của con. Tôi giận chồng lắm nhưng lại không làm được gì.

Giờ tôi đã về nhà chồng, đã hai tuần rồi chẳng được nhìn thấy con gái. Mỗi lần tôi nói muốn về thăm con thì chồng lại nói tôi đừng đi vì đang mang thai. Tôi bất lực quá, phải làm sao đây?

Ở nhờ nhà chị gái 2 tuần, tình cờ nhìn qua khe cửa phòng ngủ của anh chị mà tôi rơi nước mắt

Ở nhờ nhà chị gái 2 tuần, tình cờ nhìn qua khe cửa phòng ngủ của anh chị mà tôi rơi nước mắt

Tôi đứng lại, nhìn vào bên trong thì sững người khi thấy cảnh chị gái đang ngồi dưới đất, bên cạnh là thau nước để cho mẹ chồng và chồng rửa chân. Chị tôi không lên tiếng, cúi đầu dùng sức rửa chân cho mẹ chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 29 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 1 giờ 29 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 2 giờ 29 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 4 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị chê con không giống bố, vợ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng

Bị chê con không giống bố, vợ quyết làm một việc khiến ai nấy ngỡ ngàng

Đang trong mối quan hệ hạnh phúc, cô gái bất ngờ khi biết về quá khứ của bạn trai

Đang trong mối quan hệ hạnh phúc, cô gái bất ngờ khi biết về quá khứ của bạn trai

Mẹ chồng 'hụt' đòi gặp đứa cháu từng bắt ‘bỏ’ để trao tài sản, tôi nói một câu khiến bà khóc nghẹn

Mẹ chồng 'hụt' đòi gặp đứa cháu từng bắt ‘bỏ’ để trao tài sản, tôi nói một câu khiến bà khóc nghẹn

Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôiquye6t1t định hủy hôn

Ngày tái hôn, con gái nhất quyết không đi theo mẹ, biết được lý do tôiquye6t1t định hủy hôn

Chồng dọn đến ở chung với bồ cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng về nhà ngay lập tức

Chồng dọn đến ở chung với bồ cả tháng, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng về nhà ngay lập tức

Bị gia đình bạn trai chê, tôi bình thản lấy điện thoại ra nói một câu khiến cả nhà trợn mắt câm nín

Bị gia đình bạn trai chê, tôi bình thản lấy điện thoại ra nói một câu khiến cả nhà trợn mắt câm nín