Tạo hình cổ trang mới đây của Ngu Thư Hân nhanh chóng 'ghi điểm'

Trong bộ ảnh, Ngu Thư Hân diện trang phục cổ trang với gam trắng chủ đạo, kết hợp sắc xanh nhạt ở lớp trong, tạo nên tổng thể hài hòa và dễ chịu về thị giác.

Xuất hiện trong loạt hình mới, Ngu Thư Hân nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ tạo hình cổ trang mang tông màu sáng.

Không lựa chọn những thiết kế cầu kỳ hay màu sắc nổi bật, nữ diễn viên trung thành với phong cách thanh nhã, qua đó tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo vốn là dấu ấn riêng của cô trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong loạt hình nằm ở thần thái của nữ diễn viên. Không cần biểu cảm quá sắc sảo, Ngu Thư Hân vẫn tạo được sức hút nhờ nụ cười nhẹ và ánh mắt cong cong đặc trưng. Cách thể hiện này mang lại cảm giác gần gũi, tươi sáng, đồng thời gợi liên tưởng đến hình ảnh một cô gái trẻ trung, lanh lợi.

Sự kết hợp giữa vẻ dịu dàng và nét hoạt bát khiến tổng thể hình ảnh trở nên sinh động, tránh được sự đơn điệu thường thấy ở nhiều bộ ảnh cổ trang.

Có thể thấy, hình ảnh lần này tiếp tục khẳng định sự phù hợp của Ngu Thư Hân với tạo hình cổ trang mang màu sắc ngọt ngào, tươi sáng.

Trong bối cảnh thị trường phim ảnh ngày càng đa dạng về phong cách, việc duy trì một hình tượng ổn định vừa là lợi thế, vừa là thách thức đối với diễn viên. Tuy nhiên, với cách lựa chọn tạo hình và biểu cảm nhất quán, nữ diễn viên vẫn giữ được sức hút riêng, đồng thời tạo cảm giác quen thuộc đối với khán giả.

