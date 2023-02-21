Hồng nhan phim 'Diệp Vấn' Lý Uyển Đát kiều diễm tuổi đôi mươi

Diễn viên Lý Uyển Đát sinh năm 2003 tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và là con lai Đức - Hoa. Cha của cô là một tiến sĩ sinh thái học làm việc tại Tây Song Bản Nam nhưng đã qua đời khi cô mới chỉ 6 tuổi, còn mẹ cô là một người Trung Quốc.

Ngoài "Lý Uyển Đát", cô còn được bố ruột đặt cho một cái tên tiếng Anh là Vanda - loài hoa lan mà ông thích nhất. Cái tên Vanda này mang ý nghĩa là" "Tỏa hương và luôn luôn xinh đẹp".

Năm 15 tuổi, Lý Uyển Đát bước chân vào làng giải trí với vai trò nghệ sĩ trực thuộc công ty của Vương Gia Vệ sau khi được ông phát hiện ra tài năng. Sau thành công của bộ phim Diệp Vấn 4, tên tuổi cô bắt đầu được để ý và tỏa sáng.

Nhờ lợi thế nhan sắc lại sắc sảo cùng thân hình cao ráo, thon thả, Lý Uyển Đát rất "đắt show" chụp ảnh và đóng TVC quảng cáo. Giới chuyên môn nhận xét, nét đẹp của cô vô cùng thanh thoát, vừa sang trọng pha nét cổ điển và có khí chất rất riêng biệt.

Mỗi khi dự sự kiện, Lý Uyển Đát thường chuộng trang phục đơn sắc, kiểu dáng không quá rườm rà nhưng vẫn giữ được sự sang trọng. Đặc biệt, người đẹp thường chọn cách phối đồ khoe được đôi chân dài cùng thân hình đồng hồ cát của mình.

Dự kiến, trong năm 2023 này, dự án Dị Nhân Chi Hạ do Lý Uyển Đát đóng chính sẽ đến với khán giả. Phim thuộc thể loại phá án.