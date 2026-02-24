Đầu tháng 3/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa phú quý, của cải nhiều không kể xiết

Sự nghiệp của Tuổi Thân khởi sắc mạnh mẽ, công việc tiến triển nhanh, kết quả vượt mong đợi. Sự năng nổ và tinh thần cầu tiến giúp bạn gặt hái nhiều thành tích đáng nể. Tuy nhiên, tử vi khuyên bạn nên cẩn trọng về tiền bạc – đặc biệt tránh cho vay dù là người thân quen, để tránh rắc rối sau này.

Chuyện tình cảm viên mãn, tràn đầy hạnh phúc và là nguồn động lực lớn để bạn nỗ lực hơn trong cuộc sống.

Nguyệt lệnh Trường sinh khiến cho bản mệnh thời gian này hay lưỡng lự, không dứt khoát trong bất cứ việc gì vì bạn lo lắng về những kết quả không như ý. Thực tế là bạn gặp chướng ngại chủ yếu ở vấn đề tinh thần, nên cố gắng hành động nhiều hơn để tránh việc nghĩ nhiều.

Tháng mới khá vất vả nhưng bù lại là việc này mang lại cho bạn tiền bạc. Ví dụ đi xa để ký kết hợp đồng lớn hoặc tham gia sự kiện quan trọng giúp bạn gia tăng thu nhập thì không nên từ chối.

Người độc thân thời gian này có người đưa kẻ đón khiến ai cũng phải ghen tị. Những cặp đôi đang trải qua giai đoạn hạnh phúc ngập tràn. Một số cặp vợ chồng son lúc này cũng nhận được tin vui bầu bí, hân hoan thông báo cho nội ngoại hai bên.

Ngoài ra Bạch Hổ hung tinh dự báo có những điều gây bất lợi cho sức khỏe của bản mệnh. Thay vì việc cố gắng uống thuốc bổ thì bạn nên lắng nghe cơ thể mình, ăn uống đúng bữa, thể dục thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn mang khí chất mạnh mẽ, đại diện cho quyền uy và tham vọng. Đúng ngày vía Thần Tài, vận trình tài chính của tuổi Thìn có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt. Nhờ được cát tinh chiếu mệnh, họ dễ gặp cơ hội kiếm tiền bất ngờ: ký được hợp đồng lớn, trúng thưởng, hoặc buôn bán đắt hàng vượt kỳ vọng.

Đặc biệt với những ai đang mang nợ nần hoặc tài chính trì trệ, đây chính là thời điểm xoay chuyển tình thế. Tiền vào dồn dập giúp tuổi Thìn thanh toán các khoản tồn đọng, giảm áp lực tâm lý. Không chỉ dừng ở việc “hết nợ”, họ còn có cơ hội tích lũy vốn, mở rộng kinh doanh, đầu tư sinh lời.

Tuy nhiên, để vận may phát huy tối đa, tuổi Thìn nên chủ động nắm bắt thời cơ, tránh chần chừ. Sự quyết đoán sẽ là chìa khóa giúp họ biến lộc trời ban thành tài sản thực sự.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!