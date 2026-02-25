3 ngày cuối tuần từ ngày 26/2 - 28/2, 3 con giáp chuyển vận GIÀU TO, tiền chảy về ầm ầm, danh vận song toàn, mang mệnh phú quý

Tâm linh - Tử vi 25/02/2026 00:00

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga.

Tuổi Hợi 

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này. 

3 ngày cuối tuần từ ngày 26/2 - 28/2, 3 con giáp chuyển vận GIÀU TO, tiền chảy về ầm ầm, danh vận song toàn, mang mệnh phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tuổi Tỵ gặp vận may tài lộc, đặc biệt với người kinh doanh – cơ hội đầu tư sinh lời, khách hàng tin tưởng, hợp đồng thuận lợi. Người làm công ăn lương có thể được tăng lương hoặc khen thưởng nhờ nỗ lực và tinh thần trách nhiệm.

Trong tình cảm, mọi hiểu lầm, khúc mắc dễ được hóa giải. Hôm nay là dịp tốt để bạn và người ấy trò chuyện, cảm thông và hàn gắn. Đừng để những giận dỗi nhỏ làm phai nhạt tình yêu.

3 ngày cuối tuần từ ngày 26/2 - 28/2, 3 con giáp chuyển vận GIÀU TO, tiền chảy về ầm ầm, danh vận song toàn, mang mệnh phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tuổi Dậu bước vào giai đoạn sau vía Thần Tài với vận trình sáng rõ, đặc biệt trong lĩnh vực làm ăn và sự nghiệp. Đây là thời điểm người tuổi Dậu phát huy tốt khả năng tổ chức, tư duy linh hoạt và sự nhạy bén với cơ hội. Những kế hoạch từng chậm tiến độ nay được thúc đẩy nhanh, mang lại kết quả ngoài mong đợi.

Tài chính của tuổi Dậu có dấu hiệu tăng trưởng vững chắc. Việc quản lý tiền bạc hợp lý giúp nguồn thu tích lũy tốt hơn, hạn chế rủi ro thất thoát. Người buôn bán dễ chốt giao dịch thuận lợi, người làm nghề chuyên môn có cơ hội nâng cao thu nhập nhờ năng lực được công nhận. Sự ổn định tài chính tạo nền tảng cho các bước phát triển dài hạn.

Vận đào hoa của tuổi Dậu cũng chuyển biến tích cực. Quan hệ xã hội mở rộng, dễ gặp người đồng điệu về suy nghĩ và mục tiêu sống. Người đang trong mối quan hệ hiện tại có thêm sự thấu hiểu, giảm căng thẳng, tăng gắn kết. Tình cảm thuận hòa giúp tuổi Dậu giữ tinh thần lạc quan, tạo thêm động lực phát triển sự nghiệp.

3 ngày cuối tuần từ ngày 26/2 - 28/2, 3 con giáp chuyển vận GIÀU TO, tiền chảy về ầm ầm, danh vận song toàn, mang mệnh phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

