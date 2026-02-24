Tôi đã 'hóa đá' khi mở cửa lúc 12 giờ đêm: Cô hàng xóm đứng đó với bộ dạng khiến ai nhìn thấy cũng phải hãi

Tâm sự 24/02/2026 23:38

Cô ấy nhờ chồng tôi sửa cái cửa, thay bóng đèn hư, xem giúp cái ống nước… Thậm chí, có hôm chồng tôi ở bên nhà cô hàng xóm cả một buổi chiều, tối mịt về thì con cũng đã đi ngủ. Thấy vợ ghen tuông, giận dỗi thì chồng tôi lại trách tôi không hiểu chuyện, không tin tưởng anh ấy.

Vợ chồng tôi ngày trước thuê nhà ở trung tâm thành phố để tiện đi làm. Nhưng tính của chúng tôi không thích ồn ào, xô bồ nên khi tích góp được kha khá thì tìm một căn nhà hai tầng ở khu ngoại ô. Trước nhà có một khoảng sân rộng, sau nhà có một vườn rau nho nhỏ. Tôi và chồng cực kì thích không gian yên tĩnh, thoải mái này, mặc dù phải đi làm xa hơn nhiều.

Chẳng ngờ sự bình yên đó lại bị cô hàng xóm phá vỡ, làm cuộc sống của chúng tôi bị rối tung lên. Chuyện là cô ấy mua nhà cạnh nhà vợ chồng tôi, dù không to nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Nhưng sẽ chẳng có gì nếu cô ấy không sống một mình. Và từ khi chuyển đến đây, ngày nào cô ấy cũng kiếm cớ sang nhà tôi ít nhất là 2 3 lần. Có lúc thì cô ấy xin gia vị nấu ăn, có khi thì nói qua ngắm hoa, ra sau nhà tôi làm vườn cho khuây khỏa.

Mới đầu tôi cũng chẳng để bụng gì, chỉ nghĩ hàng xóm láng giềng thân thiết cũng tốt, có qua có lại thì sau này cũng nhờ vả nhau được. Nhưng cô hàng xóm càng ngày càng quá đáng, khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô ấy không dừng lại ở việc mượn đồ, mà còn nhiều lần “mượn chồng” của tôi.

Tôi đã 'hóa đá' khi mở cửa lúc 12 giờ đêm: Cô hàng xóm đứng đó với bộ dạng khiến ai nhìn thấy cũng phải hãi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy nhờ chồng tôi sửa cái cửa, thay bóng đèn hư, xem giúp cái ống nước… Thậm chí, có hôm chồng tôi ở bên nhà cô hàng xóm cả một buổi chiều, tối mịt về thì con cũng đã đi ngủ. Thấy vợ ghen tuông, giận dỗi thì chồng tôi lại trách tôi không hiểu chuyện, không tin tưởng anh ấy. Nhưng tôi có linh cảm của phụ nữ, thấy chồng và hàng xóm thân thiết như thế hỏi sao tôi không hoang mang, lo lắng? Huống hồ, mỗi lần xuất hiện trước mặt chồng tôi cô ấy còn mặc quần áo gợi cảm thế kia.

Chưa hết, đến một hôm khi giữa đêm khuya vợ chồng tôi đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa liên tục không ngừng. Chúng tôi tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa. Ai dè đứng trước cửa nhà tôi là cô hàng xóm đang mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng mỏng dài qua gối, lộ cả nội y đỏ rực bên trong.

Cô ấy như không để mắt tới tôi, giở điệu bộ làm nũng nhờ chồng tôi sang nhà xem đường dây tự dưng cúp điện. Cô ấy còn lý lẽ vì sợ tối nên mới vội sang đây nhờ giúp đỡ.

Phải nói lúc đó tôi “tăng xông” thật sự, như muốn phát hỏa. Ai đời nửa đêm lại chạy sang nhà người khác mà còn mặc đồ kiểu như thế? Nhưng dù tôi giận không cho chồng đi thì anh ấy vẫn kiểu: “Thôi hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau”. Chẳng ngăn được, tôi đành đi cùng chồng để “canh chừng”.

Tôi hậm hực không tả nổi, đã cố tìm nơi yên bình để ở mà giờ còn gặp cô hàng xóm thế này, tôi phải làm sao đây?

Cứ ngỡ em là người phản bội, 5 năm sau tôi mới biết sự thật đằng sau đám cưới năm ấy khiến tôi nghẹn ngào

Cứ ngỡ em là người phản bội, 5 năm sau tôi mới biết sự thật đằng sau đám cưới năm ấy khiến tôi nghẹn ngào

Vừa rồi, tôi dành dụm mua trả góp một căn chung cư, 4 tháng nữa sẽ được giao nhà. Tôi cũng có người yêu mới tên Mai, thấu hiểu và hòa hợp với tôi. Tôi và Mai cũng xác định tình cảm nghiêm túc lâu dài.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 8h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

Đúng 8h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Liên tiếp 3 ngày tới (26, 27 và 28/2), 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, xoay chuyển vận mệnh, bước đến thành công và may mắn, cuộc đời mỹ mãn

Liên tiếp 3 ngày tới (26, 27 và 28/2), 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, xoay chuyển vận mệnh, bước đến thành công và may mắn, cuộc đời mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng 7h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp may mắn cực khủng, tiền bạc chất cao như núi, tình yêu tràn tim, cuộc đời chuyển sang thời vận mới

Đúng 7h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp may mắn cực khủng, tiền bạc chất cao như núi, tình yêu tràn tim, cuộc đời chuyển sang thời vận mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp song hỷ lâm môn, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, giàu sang phú quý vây quanh

Sau ngày mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp song hỷ lâm môn, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, giàu sang phú quý vây quanh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng 6h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp được quý nhân giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể

Đúng 6h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp được quý nhân giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26 và 27/2), 3 con giáp PHẤT LÊN NHƯ VŨ BÃO, làm ăn phát đạt, tiền tỷ rót mật đầy túi, may mắn tụ hội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26 và 27/2), 3 con giáp PHẤT LÊN NHƯ VŨ BÃO, làm ăn phát đạt, tiền tỷ rót mật đầy túi, may mắn tụ hội

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng 16h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp được THẦN TÀI gọi vào danh sách MAY MẮN, rộng đường thăng tiến, vượng vận đào hoa, tình tiền viên mãn

Đúng 16h chiều mai, thứ Năm 26/2/2026, 3 con giáp được THẦN TÀI gọi vào danh sách MAY MẮN, rộng đường thăng tiến, vượng vận đào hoa, tình tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Bị mẹ người yêu sỉ nhục vì "ăn cơm trước kẻng", cô gái khiến bà phải thay đổi thái độ 180 độ chỉ sau một đêm mưa gió

Bị mẹ người yêu sỉ nhục vì "ăn cơm trước kẻng", cô gái khiến bà phải thay đổi thái độ 180 độ chỉ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Cầm nhẫn kim cương trăm triệu trên tay, tôi "chết lặng" khi đọc tấm thiệp chúc mừng của chồng

Cầm nhẫn kim cương trăm triệu trên tay, tôi "chết lặng" khi đọc tấm thiệp chúc mừng của chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 39 phút trước
Đúng 5h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp đón Thần Tài vào nhà, của cải đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Đúng 5h sáng nay, thứ Tư 25/2/2026, 3 con giáp đón Thần Tài vào nhà, của cải đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2026), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/2/2026), 3 con giáp nhận lộc khủng từ Thần Tài, vàng bạc lấp lánh khắp nhà, sự nghiệp thăng tiến thần tốc

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

NÓNG: Nam TikToker nổi tiếng chính thức xin lỗi vì lộ clip đánh vợ, công ty đuổi việc

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

Danh tính nam TikToker đánh vợ khi đang bế con trên tay vì 'đi ăn tốn 1 triệu đồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị mẹ người yêu sỉ nhục vì "ăn cơm trước kẻng", cô gái khiến bà phải thay đổi thái độ 180 độ chỉ sau một đêm mưa gió

Bị mẹ người yêu sỉ nhục vì "ăn cơm trước kẻng", cô gái khiến bà phải thay đổi thái độ 180 độ chỉ sau một đêm mưa gió

Sự thật "lạnh sống lưng" đằng sau 10 cây vàng mẹ chồng trao trong ngày cưới

Sự thật "lạnh sống lưng" đằng sau 10 cây vàng mẹ chồng trao trong ngày cưới

Nửa đêm bị cô hàng xóm gõ cửa đòi vào nhà, tôi thức trắng đêm vì sự thật quá chấn động

Nửa đêm bị cô hàng xóm gõ cửa đòi vào nhà, tôi thức trắng đêm vì sự thật quá chấn động

Gục ngã trước những lời đay nghiến của mẹ chồng suốt 5 năm, tôi đã chọn cách đáp trả không ai ngờ tới

Gục ngã trước những lời đay nghiến của mẹ chồng suốt 5 năm, tôi đã chọn cách đáp trả không ai ngờ tới

"Cuộc yêu" ngoài dự kiến trước giờ ra tòa giúp tôi nhận ra: Hôn nhân không phải là lẽ sống duy nhất của đời mình

"Cuộc yêu" ngoài dự kiến trước giờ ra tòa giúp tôi nhận ra: Hôn nhân không phải là lẽ sống duy nhất của đời mình

Bất lực vì chồng trác táng, tôi vừa bế con định bỏ về nhà ngoại thì hành động của bố chồng khiến tôi "đứng hình"

Bất lực vì chồng trác táng, tôi vừa bế con định bỏ về nhà ngoại thì hành động của bố chồng khiến tôi "đứng hình"