Trong 13 ngày tới (25/2-10/3), 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà

Tâm linh - Tử vi 24/02/2026 23:59

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau tích lũy gia sản, tài lộc đầy đủ, khí thế vô cùng.

Tuổi Tuất 

Công việc của tuổi Tuất sẽ không có gì đáng ngại. Bạn có thể cân đối công việc dù có nhiều nhiệm vụ phải đảm nhận cùng lúc. Con giáp này chỉ cần nỗ lực cho những mục tiêu sự nghiệp của mình và đừng quan tâm đến ý kiến của người khác sẽ sớm công thành danh toại.

Ngoài ra, vận trình tình duyên vui vẻ. Bạn và đối phương đều dành cho nhau sự yêu thương hết mực. Người tuổi này biết cách khiến cho đối phương cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn khi gần bên. Những bạn độc thân sẽ sớm gặp được người phù hợp khi tham gia vào các hoạt động ngoại khóa.

Trong 13 ngày tới (25/2-10/3), 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Mọi việc lên xuống, thăng trầm theo cảm xúc của bạn. Tháng này bạn có xu hướng hành động quá cảm xúc, việc này khiến công việc không đủ phân minh. Nếu cứ để tình cảm vướng mắc, ảnh hưởng tới cuộc sống sẽ khiến bạn bị lụy và không thể làm gì.

Dù kiếm được tiền nhưng tháng này tuổi Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của Đại Hao. Số tiền tiêu ra khá nhiều, nhất là trong các khoản chi cho đồ có giá trị lớn, nếu không có kế hoạch từ sớm thì bản mệnh cũng rất căng thẳng.

Mâu thuẫn trong gia đình sẽ sớm được hóa giải. Nguyệt Lệnh Thai tốt cho những cặp gia đình tuổi Hợi đang mong chờ bầu bí hoặc việc sinh con thuận sẽ buồm xuôi gió. Nếu bản mệnh có kế hoạch cho những việc như trên thì hãy chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé.

Ngũ Hoàng bay về phương Đông Nam, bản mệnh cần quan tâm đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đừng chỉ tập trung vào công việc mà quên việc quan trọng này. 

Trong 13 ngày tới (25/2-10/3), 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tuổi Thìn chăm chỉ, nghị lực, bản lĩnh, có đam mê kiếm tiền mãnh liệt.  Thời gian tới, tuổi Thìn đón luồng sinh khí mạnh mẽ, tài lộc tăng tốc rõ rệt. Họ tìm thấy cơ hội làm ăn lớn. Người kinh doanh buôn bán gặp thời, đơn hàng tăng đều, lợi nhuận tăng vù vù. Những dự án tưởng chừng chững lại bất ngờ có tín hiệu khởi sắc, tiền bạc xoay vòng linh hoạt, Thìn cảm thấy tiền đổ về như nước.

Không chỉ tài chính dồi dào rực rỡ, công danh của tuổi Thìn cũng có bước tiến đáng kể. Người làm công việc văn phòng dễ được cấp trên ghi nhận, cất nhắc lên vị trí cao. Người làm tự do cũng có việc nhiều, tiền tài dư dả. Đây là thời điểm thích hợp để mạnh dạn đề xuất kế hoạch mới hoặc mở rộng quy mô làm ăn. Chỉ cần giữ sự tỉnh táo trong đầu tư, tránh nóng vội, tuổi Thìn hoàn toàn có thể đặt nền móng cho một giai đoạn giàu có dài lâu.

Trong 13 ngày tới (25/2-10/3), 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

