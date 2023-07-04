Sắc vóc kiêu sa ngọc ngà của 'nàng A Châu' Lưu Đào ở tuổi 45

Sao quốc tế 04/07/2023 12:33

"Đệ nhất mỹ nhân phim cổ trang" Lưu Đào dù đã bước sang tuổi 45 nhưng vóc dáng của nữ diễn viên ngày càng thăng hạng, khiến ai cũng ghen tỵ.

Mới đây, nữ diễn viên Lưu Đào vừa cập nhật những hình ảnh của bản thân chăm chỉ tập thể dục, tập gym, tập yoga để duy trì vóc dáng. Có thể thấy, nhờ kiên trì tập luyện đều đặn mỗi ngày và ăn uống khoa học, "đệ nhất mỹ nhân phim cổ trang" luôn giữ được cơ bụng thon gọn, sắc vóc trẻ trung cùng số đo 3 vòng chuẩn chỉnh. 

Sắc vóc kiêu sa ngọc ngà của 'nàng A Châu' Lưu Đào ở tuổi 45 - Ảnh 1

Sắc vóc kiêu sa ngọc ngà của 'nàng A Châu' Lưu Đào ở tuổi 45 - Ảnh 2
"Đệ nhất mỹ nhân phim cổ trang" Lưu Đào dù đã bước sang tuổi 45 nhưng vóc dáng của nữ diễn viên ngày càng thăng hạng

Tuy lịch trình công việc bận rộn, Lưu Đào vẫn luôn nghiêm ngặt với bản thân, phải thực hiện chế độ thể dục thể thao đều đặn như boxing, yoga bay, aerobic. Mỹ nhân sinh năm 1978 cũng từng chia sẻ chế độ luyện tập và những bữa ăn kiêng của cô trên mạng xã hội với những thực đơn chủ yếu là rau, salad, sữa chua để mọi người tham khảo. Nhờ tập luyện chăm chỉ và ăn uống khoa học, vóc dáng săn chắc ở tuổi 45 của mỹ nhân "Thiên long bát bộ" chẳng thua kém gì những hot girl tuổi đôi mươi.

Sắc vóc kiêu sa ngọc ngà của 'nàng A Châu' Lưu Đào ở tuổi 45 - Ảnh 3

Sắc vóc kiêu sa ngọc ngà của 'nàng A Châu' Lưu Đào ở tuổi 45 - Ảnh 4
Lưu Đào luôn kiên trì tập luyện thể dục đều đặn mỗi ngày và ăn uống khoa học để giữ được cơ bụng thon gọn, sắc vóc trẻ trung cùng số đo 3 vòng chuẩn chỉnh

Lưu Đào sinh năm 1978, là nữ diễn viên người Trung Quốc, cô gia nhập làng giải trí từ năm 2000 với tư cách là người mẫu quảng cáo. Với lợi thế vóc dáng chuẩn chỉnh cùng nhan sắc kiều diễm, thanh tú, cô nhanh chóng được nhiều nhà làm phim để ý đến. Do đó, Lưu Đào có cơ hội tham gia bộ phim đầu tay "Những cô con dâu nhà họ Khang", phim cũng nhận được nhiều phản ứng tích cực từ phía khán giả. 

Nữ diễn viên cũng nhanh chóng gặt hái được nhiều thành quả trên con đường diễn xuất với nhiều bộ phim như "Hoàn Châu công chúa 3", "Đỏ và đen 2000", "Hoan lạc thanh xuân", "Quan tây vô cực đa", "Đấu trường danh vọng", "Cuộc đời Hoàng Mai Nhi", "Đại Tống khai quốc", "Mùa anh đào chín",... Đặc biệt, với thành công trong vai diễn nàng A Châu từ bộ phim "Thiên long bát bộ", Lưu Đào trở thành diễn viên tiềm năng với độ phủ sóng khắp màn ảnh Hoa ngữ, nữ diễn viên được người hâm mộ ưu ái với danh xưng là "mỹ nhân phim cổ trang".

Sắc vóc kiêu sa ngọc ngà của 'nàng A Châu' Lưu Đào ở tuổi 45 - Ảnh 5

Sắc vóc kiêu sa ngọc ngà của 'nàng A Châu' Lưu Đào ở tuổi 45 - Ảnh 6
Hiện tại, nữ diễn viên Lưu Đào không chỉ đóng phim mà cô còn lấn sân sang thị trường thương mại điện tử, trở thành MC livestream bán được nhiều sản phẩm bậc nhất trong số các ngôi sao dấn thân vào lĩnh vực này

Ngoài ra, Lưu Đào còn nhận được nhiều yêu mến và cảm tình từ phía công chúng với danh xưng "người vợ quốc dân". Bởi sau khi kết hôn với đại gia Vương Kha, chồng vỡ nợ mất hết tài sản, cô vẫn sát cánh cùng chồng, trở lại giới giải trí để kiếm tiền trang trải cuộc sống và trả nợ cho chồng. Sau 5 năm làm việc không ngừng nghỉ, cô đã trả dứt điểm số nợ 57 triệu USD (khoảng 1394 tỷ đồng) thay chồng.  

Tuy nhiên, vì cố gắng tham gia quá nhiều dự án phim, diễn xuất của Lưu Đào không được nổi trội, thậm chí nhiều người còn nhận xét khả năng diễn xuất của nữ diễn viên có phần đi xuống, thụt lùi nên danh tiếng của cô cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Hiện tại, mỹ nhân 'Thiên long bát bộ" không chỉ đóng phim, tham gia nhiều chương trình mà cô còn lấn sân sang thị trường thương mại điện tử, trở thành MC livestream bán được nhiều sản phẩm bậc nhất trong số các ngôi sao dấn thân vào lĩnh vực này.     

 

 

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